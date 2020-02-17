Модные продукты: стоит ли переплачивать за суперфуд

Узнайте, действительно ли "модные" и дорогие заморские продукты лучше, чем выращенные в Украине

Модные семена чиа и годжи или гречка и клюква? Украинцы всерьез увлеклись суперфудом. Это еда, чрезвычайно богатая витаминами и микроэлементами. Но диетологи считают, что у нас есть такая же полезная пища, но по доступным ценам.

Модные продукты имеет более дешевые аналоги Фото: freepik.com

Согласитесь, очень часто, когда мы покупаем "модные" продукты, нами руководствует совсем не страсть к здоровому питанию. Определенная еда не столько полезна для здоровья, сколько помогает подчеркнуть высокий статус. Но в простых, обычных, выращенных в Украине продуктах, может быть не меньше пользы, а то и больше. К тому же наш организм от природы усваивает их лучше, чем заграничные. В украинских овощах и фруктах – настоящая витаминная бомба, говорят иммунологи. Именно в моркови или тыкве большое содержание витамина А, а в сладком перце витамина С не меньше, чем в цитрусовых.

Специалисты также утверждают, что польза консервированных оливок сильно преувеличена. Их вполне можно заменить тыквенными семечками. Вместо модной крупы киноа можно сварить обычную гречку или пшено. Заменителем популярных ягод годжи будут украинские облепиха, шиповник и смородина, а семена чиа заменяем льняными.

Киноа и гречка по составу одинаковы Фото: Pixabay

Вместо дорогой красной рыбы можно купить скумбрию или сельдь. А вместо сухофруктов лучше съесть свежие яблоки, которые доступны в любой сезон. Капуста заменит листья шпината, а вместо смузи лучше съесть свежих фруктов.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить смузи-боул в домашних условиях. "Сегодня" также рассказывали о полезных свойствах спирулины.

Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

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