"Мохито" с малиной: простой рецепт приготовления

Рецепт освежающего домашнего коктейля с малиновым вкусом

Если вы хотите разнообразить классический рецепт "Мохито", добавьте свежую малину. Так вы получите идеальный напиток для летней вечеринки.

Малиновый "Мохито"

"Мохито" с малиной Фото: Depositphotos

Время приготовления:

5 минут

Калорийность:

158 ккал на порцию

Ингредиенты:

1/2 лайма, нарезанного дольками

Хорошая горсть свежей малины

1 чайная ложка коричневого сахара

10 свежих стеблей мяты

1/4 чашка белого рома (60 мл)

Газированная вода или спрайт

Способ приготовления:

Бросьте дольки лайма, малину, мяту и сахар в стакан, а затем, используя мадлер или деревянную ложку, разомните ингредиенты. Добавьте лед и залейте ромом, а затем долейте газировку до верха стакана. Хорошо перемешайте и украсьте свежей мятой.

Полезный совет

Если вы хотите немного более или менее сладкий коктейль, вы всегда можете добавить немного больше или чуть меньше сахара. Напиток также хорош с меньшим количеством рома или без рома вообще.

Смотрите видео, как сделать малиновый лимонад с базиликом:

Напомним, ранее мы делились рецептом ананасового коктейля в блендере, а также писали, как сделать "Мохито" без алкоголя.

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