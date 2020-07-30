Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Мохито" с малиной: простой рецепт приготовления

Сегодня, 18:15

Рецепт освежающего домашнего коктейля с малиновым вкусом

Если вы хотите разнообразить классический рецепт "Мохито", добавьте свежую малину. Так вы получите идеальный напиток для летней вечеринки.

Малиновый "Мохито"

"Мохито" с малиной
"Мохито" с малиной
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 5 минут

Калорийность:

  • 158 ккал на порцию

Ингредиенты:

  • 1/2 лайма, нарезанного дольками
  • Хорошая горсть свежей малины
  • 1 чайная ложка коричневого сахара
  • 10 свежих стеблей мяты
  • 1/4 чашка белого рома (60 мл)
  • Газированная вода или спрайт

Читайте также:
Как приготовить коктейль "Мохито" с клубникой

Способ приготовления:

  1. Бросьте дольки лайма, малину, мяту и сахар в стакан, а затем, используя мадлер или деревянную ложку, разомните ингредиенты.
  2. Добавьте лед и залейте ромом, а затем долейте газировку до верха стакана.
  3. Хорошо перемешайте и украсьте свежей мятой.

Полезный совет

Если вы хотите немного более или менее сладкий коктейль, вы всегда можете добавить немного больше или чуть меньше сахара. Напиток также хорош с меньшим количеством рома или без рома вообще.

Смотрите видео, как сделать малиновый лимонад с базиликом:

Напомним, ранее мы делились рецептом ананасового коктейля в блендере, а также писали, как сделать "Мохито" без алкоголя.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Рецепт полезного клубнично-бананового смузи на миндальном молоке Арбузная "Маргарита": рецепт освежающего летнего коктейля Сангрита: простой рецепт мексиканского коктейля Коктейль "Зеленый мексиканец": классический рецепт приготовления
коктейль малина напиток ром лайм мохито
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Соленые огурцы как бочковые с горчицей в банках на зиму. Рецепт
Соленые огурцы как бочковые с горчицей в банках на зиму. Рецепт
Украинская Джоли похвасталась идеальным телом
Украинская Джоли похвасталась идеальным телом
Оставшаяся без волос Заворотнюк осмелилась показать, как выглядит
Оставшаяся без волос Заворотнюк осмелилась показать, как выглядит
"Рай на земле": Камалия показала свой роскошный дом
"Рай на земле": Камалия показала свой роскошный дом

Популярные статьи

Сегодня, 17:48Travel

Отдых в Затоке: преимущества украинского черноморского курорта

Сегодня, 16:08Шоу-бизнес

Арнольду Шварценеггеру – 73: интересные факты из биографии и правила жизни "железного Арни"

Сегодня, 14:11Шоу-бизнес

День дружбы-2020: ТОП-7 звездных подружек

Сегодня, 10:00Events

День ангела Марины-2020: лучшие поздравления, открытки, картинки и стихи

Сегодня, 09:27Events

День дружбы-2020: яркие открытки, стихи и поздравления

Сегодня, 05:55Fun

24-летний мужчина "увидел себя" на снимке столетней давности

Сегодня, 05:02Психология

Гороскоп на сегодня 30 июля: Стрельцам нужно выделить приоритеты, а Козерогам – качественно отдохнуть

Вчера, 17:13Events

Ильин день-2020: почему нельзя купаться, запреты и обряды

Вчера, 12:55Fun

Реакция матери на беременность дочери-школьницы стала хитом в Сети: видео

28 июляFun

Кто счастливее – одинокие люди или те, кто в паре: неожиданный вывод ученых

28 июляШоу-бизнес

Джамала показала фото из отпуска в Турции и пожаловалась на материнство

28 июляEvents

Именины Владимира 28 июля: поздравления с Днем ангела в картинках, стихах и прозе

28 июляEvents

День крещения Киевской Руси – Украины-2020: красивые поздравления, открытки и картинки с праздником 28 июля

28 июляEvents

День ангела Владимира: эффектные открытки, картинки, поздравления и стихи с именинами

28 июляПсихология

Пять знаков зодиака с очень сложным характером

28 июляFun

Бабуины с ножами и пилами окружили посетителей парка: невероятные фото

Новости партнеров

Невеста Шабанова показала, как радует своего чемпиона
Невеста Шабанова показала, как радует своего чемпиона
Екс чоловік Лорак розкрив подробиці бурхливої молодості зірки
Екс чоловік Лорак розкрив подробиці бурхливої молодості зірки
Хрустящая и сочная квашенная капуста по старинному рецепту
Хрустящая и сочная квашенная капуста по старинному рецепту
Хозяйка самых красивых ягодиц выгнулась на диване в горячей позе
Хозяйка самых красивых ягодиц выгнулась на диване в горячей позе
Корейская Кардашьян сняла белье и показала настоящий размер
Корейская Кардашьян сняла белье и показала настоящий размер
Рыдающая Джамала после рождения сына обратилась к украинцам
Рыдающая Джамала после рождения сына обратилась к украинцам
Сын Ефремова бросил все и сбежал с ведущей «Орла и решки»
Сын Ефремова бросил все и сбежал с ведущей «Орла и решки»
Тина Кароль в бюстгальтере показала фигуру (фото)
Тина Кароль в бюстгальтере показала фигуру (фото)

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять