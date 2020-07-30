"Мохито" с малиной: простой рецепт приготовления
Рецепт освежающего домашнего коктейля с малиновым вкусом
Если вы хотите разнообразить классический рецепт "Мохито", добавьте свежую малину. Так вы получите идеальный напиток для летней вечеринки.
Малиновый "Мохито"
Время приготовления:
- 5 минут
Калорийность:
- 158 ккал на порцию
Ингредиенты:
- 1/2 лайма, нарезанного дольками
- Хорошая горсть свежей малины
- 1 чайная ложка коричневого сахара
- 10 свежих стеблей мяты
- 1/4 чашка белого рома (60 мл)
- Газированная вода или спрайт
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Способ приготовления:
- Бросьте дольки лайма, малину, мяту и сахар в стакан, а затем, используя мадлер или деревянную ложку, разомните ингредиенты.
- Добавьте лед и залейте ромом, а затем долейте газировку до верха стакана.
- Хорошо перемешайте и украсьте свежей мятой.
Полезный совет
Если вы хотите немного более или менее сладкий коктейль, вы всегда можете добавить немного больше или чуть меньше сахара. Напиток также хорош с меньшим количеством рома или без рома вообще.
Смотрите видео, как сделать малиновый лимонад с базиликом:
Напомним, ранее мы делились рецептом ананасового коктейля в блендере, а также писали, как сделать "Мохито" без алкоголя.
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