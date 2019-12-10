Молочный коктейль с персиками и апельсинами: рецепт от Юлии Высоцкой
Готовим милкшейк с фруктами, молоком и йогуртом
Молочный коктейль – напиток, который чаще готовят летом. Но можно сделать и зимнюю версию от Юлии Высоцкой: с консервированными персиками и свежевыжатым апельсиновым соком.
Смотрите видео, как приготовить смузи с фруктами:
Обязательно выбирайте вкусные и сладкие апельсины: от этого напрямую будет зависеть вкус напитка.
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Молочный коктейль с персиками и апельсинами
Время приготовления:
- 5 минут
Калорийность:
- 71 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Йогурт натуральный — 100 г
- Молоко — 80 мл
- Апельсины — 2 шт.
- Половинки консервированных персиков в собственном соку — 4 шт.
- Кубики льда — 6 шт.
Способ приготовления:
- Цедру половинки апельсина нарезать тонкими длинными полосками.
- Выжать из апельсинов 1/2 стакана сока.
- Персики поместить в блендер.
- Добавить молоко, апельсиновый сок, йогурт и лед, все взбить до однородной массы.
Как подавать молочный коктейль
Перелить напиток в стеклянные стаканы и украсить полоской апельсиновой цедры.
Напомним, ранее мы писали, как сделать молочный коктейль с клубникой. "Сегодня" также делились рецептом тыквенного милкшейка.
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