Молочный коктейль с персиками и апельсинами: рецепт от Юлии Высоцкой

Готовим милкшейк с фруктами, молоком и йогуртом

Молочный коктейль с фруктами Фото: Depositphotos

Молочный коктейль – напиток, который чаще готовят летом. Но можно сделать и зимнюю версию от Юлии Высоцкой: с консервированными персиками и свежевыжатым апельсиновым соком.

Смотрите видео, как приготовить смузи с фруктами:

Обязательно выбирайте вкусные и сладкие апельсины: от этого напрямую будет зависеть вкус напитка.

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Молочный коктейль с персиками и апельсинами

Время приготовления:

5 минут

Калорийность:

71 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Йогурт натуральный — 100 г

Молоко — 80 мл

Апельсины — 2 шт.

Половинки консервированных персиков в собственном соку — 4 шт.

Кубики льда — 6 шт.

Способ приготовления:

Цедру половинки апельсина нарезать тонкими длинными полосками. Выжать из апельсинов 1/2 стакана сока. Персики поместить в блендер. Добавить молоко, апельсиновый сок, йогурт и лед, все взбить до однородной массы.

Как подавать молочный коктейль

Перелить напиток в стеклянные стаканы и украсить полоской апельсиновой цедры.

Напомним, ранее мы писали, как сделать молочный коктейль с клубникой. "Сегодня" также делились рецептом тыквенного милкшейка.

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