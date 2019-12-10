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Молочный коктейль с персиками и апельсинами: рецепт от Юлии Высоцкой

Готовим милкшейк с фруктами, молоком и йогуртом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:54
Молочный коктейль с фруктами
Молочный коктейль с фруктами
Фото: Depositphotos

Молочный коктейль – напиток, который чаще готовят летом. Но можно сделать и зимнюю версию от Юлии Высоцкой: с консервированными персиками и свежевыжатым апельсиновым соком.

Смотрите видео, как приготовить смузи с фруктами:

Обязательно выбирайте вкусные и сладкие апельсины: от этого напрямую будет зависеть вкус напитка.

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Молочный коктейль с персиками и апельсинами

Время приготовления:

  • 5 минут

Калорийность:

  • 71 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Йогурт натуральный — 100 г
  • Молоко — 80 мл
  • Апельсины — 2 шт.
  • Половинки консервированных персиков в собственном соку — 4 шт.
  • Кубики льда — 6 шт.

Способ приготовления:

  1. Цедру половинки апельсина нарезать тонкими длинными полосками.
  2. Выжать из апельсинов 1/2 стакана сока.
  3. Персики поместить в блендер.
  4. Добавить молоко, апельсиновый сок, йогурт и лед, все взбить до однородной массы.

Как подавать молочный коктейль

Перелить напиток в стеклянные стаканы и украсить полоской апельсиновой цедры.

Напомним, ранее мы писали, как сделать молочный коктейль с клубникой. "Сегодня" также делились рецептом тыквенного милкшейка.

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Источник: Сегодня
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