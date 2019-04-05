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Как правильно есть морковь, чтобы получить максимум пользы

Морковь – это оранжевое лекарство прямо с грядки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:00

Египтяне считали морковь панацеей от всех болезней. Но она действительно сработает только тогда, если ее правильно приготовить. Как же превратить морковь в лекарство?

Доказано: морковь тонизирует лучше, чем кофеин, еще и помогает получить на солнце красивый загар. И что интересно: женщины любят ее больше, чем мужчины. Причем совершенно зря: по словам фитотерапевтов, морковь улучшает потенцию.

А в виде масла морковь становится антисептиком для организма и может снизить риск онкологии на 50%, а инсульта и инфаркта – на 44%. Употреблять его нужно по две столовые ложки в день. 

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Медики предупреждают: если вы будете есть слишком много моркови, ваша кожа пожелтеет. Максимальная норма для взрослого – две средние морковки в день, а для детей – одна.

На заметку: Важно помнить о том, что каротин усваивается пищеварительной системой человека только в сочетании с жирами. Поэтому оптимальным вариантом употребления моркови считается включение в рацион салатов с заправками из растительного масла и сметаны. Вы можете есть и вареную морковь – она легче переваривается, но часть полезных веществ при термообработке теряется. 

Напомним, ранее мы делились советами Джейми Оливера, как вкусно приготовить морковь

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Источник: Сегодня
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