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Морковно-ореховый сыр: рецепт от Асмик Гаспарян

Легкая и вкусная закуска из молодой моркови

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:21
Из молодой моркови получаются вкусные закуски Фото: pixabay.com
Из молодой моркови получаются вкусные закуски Фото: pixabay.com

Победительница кулинарного шоу МастерШеф 6 сезон поделилась рецептом диетической весенней закуски из моркови, сыра, орехов и зелени.

Морковно-ореховый сыр

Ингредиенты:

  • Молодая морковь – 3 шт. 
  • Сыр гауда – 300 г 
  • Грецкие орехи (жареные) – 80 г 
  • Арахис (жареный, очищенный) – 100 г 
  • Сливочное масло – 20 г 
  • Растительное масло – 5 мл 
  • Петрушка – 10 шт. 
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Рецепт приготовления:

  1. Нарежьте молодую морковь кубиком и протушите на смеси сливочного и растительного масла в течение 5 минут.
  2. Натрите сыр, выложите на пергамент и растопите в духовке, разогретой до 180 ° С, в течение 3 минут. Измельчите листья петрушки, грецкие орехи и арахис.
  3. Соедините морковь, смесь орехов, зелень и расплавленный сыр. Перемешайте, выложите на пищевую пленку, сформируйте колбаску. Оставьте остывать на 15 минут, затем положите в холодильник минимум на 8 часов.
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Асмик Гаспарян
Фото: пресс-служба

Напомним, в пятнадцатом выпуске "МастерШеф" – Кулинарный выпускной подростки готовили для посольств, а в четырнадцатом эфире стали шпионами. В тринадцатом выпуске подростки сыграли в "Крокодила". В двенадцатом эфире юные кулинары торговали десертами. В одиннадцатом выпуске подростки сыграли в "Монополию"

В десятом эфире юные кулинары готовили для родителей. В девятом выпуске подростки стали скульптурами. В восьмом эфире они превратились в супергероев, а в седьмом юные кулинары попали в "Матрицу".

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Источник: "Сегодня"
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