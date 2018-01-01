Морковно-ореховый сыр: рецепт от Асмик Гаспарян
Легкая и вкусная закуска из молодой моркови
Победительница кулинарного шоу МастерШеф 6 сезон поделилась рецептом диетической весенней закуски из моркови, сыра, орехов и зелени.
Морковно-ореховый сыр
Ингредиенты:
- Молодая морковь – 3 шт.
- Сыр гауда – 300 г
- Грецкие орехи (жареные) – 80 г
- Арахис (жареный, очищенный) – 100 г
- Сливочное масло – 20 г
- Растительное масло – 5 мл
- Петрушка – 10 шт.
Рецепт приготовления:
- Нарежьте молодую морковь кубиком и протушите на смеси сливочного и растительного масла в течение 5 минут.
- Натрите сыр, выложите на пергамент и растопите в духовке, разогретой до 180 ° С, в течение 3 минут. Измельчите листья петрушки, грецкие орехи и арахис.
- Соедините морковь, смесь орехов, зелень и расплавленный сыр. Перемешайте, выложите на пищевую пленку, сформируйте колбаску. Оставьте остывать на 15 минут, затем положите в холодильник минимум на 8 часов.
Напомним, в пятнадцатом выпуске "МастерШеф" – Кулинарный выпускной подростки готовили для посольств, а в четырнадцатом эфире стали шпионами. В тринадцатом выпуске подростки сыграли в "Крокодила". В двенадцатом эфире юные кулинары торговали десертами. В одиннадцатом выпуске подростки сыграли в "Монополию".
В десятом эфире юные кулинары готовили для родителей. В девятом выпуске подростки стали скульптурами. В восьмом эфире они превратились в супергероев, а в седьмом юные кулинары попали в "Матрицу".
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Источник: "Сегодня"