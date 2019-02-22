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Морковный кекс со сметанно-лимонным кремом

Чтобы кекс получился вкусным, выбирайте сочную и сладкую морковь

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:55
Морковный кекс с кремом
Морковный кекс с кремом
Фото: Depositphotos

Этот морковный кекс вкусный, мягкий и нежный. А сметанный крем с лимонным кремом придает ему яркую цитрусовую нотку.

Морковный кекс с кремом

Ингредиенты:

Для теста:

  • Яйца – 2 шт.
  • Сахар – 0,5 стакана
  • Морковь – 2 шт.
  • Грецкие орехи – большая горсть
  • Мука – 1 стакана
  • Разрыхлитель – 1 ч. л.
  • Оливковое масло – 2-3 ст. л.

Для крема:

  • Жирная сметана – 200 г
  • Сахар – 0,5 стакана
  • Лимон – половина

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Рецепт приготовления:

  1. Хорошо взбить яйца с сахаром.
  2. На мелкой терке натереть две крупные сладкие морковки (очищенные).
  3. Грецкие орехи подсушить на сковороде, остудить и порубить на небольшие кусочки.
  4. Добавить к яичной смеси орехи и морковь. Затем всыпать просеянную с разрыхлителем муку.
  5. Влить в тесто оливковое масло и еще раз перемешать. Выпекать 40 минут в разогретой до 180 С духовке.
  6. Тем временем приготовить крем. Для этого хорошо взбить миксером сметану и сахар.
  7. Измельчить в блендере половину лимона и добавить в смесь. Когда кекс будет готов, разрезать его пополам и щедро пропитать кремом.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить кекс с манго и овсяными хлопьями.  Мы также рассказывали, как испечь мраморный кекс от Алексея Суханова. Кроме этого, мы делились рецептом быстрого шоколадного кекса в микроволновке.

Смотрите видео, как приготовить морковно-апельсиновый пирог:

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Источник: Сегодня
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