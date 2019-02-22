Морковный кекс со сметанно-лимонным кремом

Чтобы кекс получился вкусным, выбирайте сочную и сладкую морковь

Морковный кекс с кремом Фото: Depositphotos

Этот морковный кекс вкусный, мягкий и нежный. А сметанный крем с лимонным кремом придает ему яркую цитрусовую нотку.

Морковный кекс с кремом

Ингредиенты:

Для теста:

Яйца – 2 шт.

Сахар – 0,5 стакана

Морковь – 2 шт.

Грецкие орехи – большая горсть

Мука – 1 стакана

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Оливковое масло – 2-3 ст. л.

Для крема:

Жирная сметана – 200 г

Сахар – 0,5 стакана

Лимон – половина

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Рецепт приготовления:

Хорошо взбить яйца с сахаром. На мелкой терке натереть две крупные сладкие морковки (очищенные). Грецкие орехи подсушить на сковороде, остудить и порубить на небольшие кусочки. Добавить к яичной смеси орехи и морковь. Затем всыпать просеянную с разрыхлителем муку. Влить в тесто оливковое масло и еще раз перемешать. Выпекать 40 минут в разогретой до 180 С духовке. Тем временем приготовить крем. Для этого хорошо взбить миксером сметану и сахар. Измельчить в блендере половину лимона и добавить в смесь. Когда кекс будет готов, разрезать его пополам и щедро пропитать кремом.

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