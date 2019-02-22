Морковный кекс со сметанно-лимонным кремом
Чтобы кекс получился вкусным, выбирайте сочную и сладкую морковь
Этот морковный кекс вкусный, мягкий и нежный. А сметанный крем с лимонным кремом придает ему яркую цитрусовую нотку.
Морковный кекс с кремом
Ингредиенты:
Для теста:
- Яйца – 2 шт.
- Сахар – 0,5 стакана
- Морковь – 2 шт.
- Грецкие орехи – большая горсть
- Мука – 1 стакана
- Разрыхлитель – 1 ч. л.
- Оливковое масло – 2-3 ст. л.
Для крема:
- Жирная сметана – 200 г
- Сахар – 0,5 стакана
- Лимон – половина
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Рецепт приготовления:
- Хорошо взбить яйца с сахаром.
- На мелкой терке натереть две крупные сладкие морковки (очищенные).
- Грецкие орехи подсушить на сковороде, остудить и порубить на небольшие кусочки.
- Добавить к яичной смеси орехи и морковь. Затем всыпать просеянную с разрыхлителем муку.
- Влить в тесто оливковое масло и еще раз перемешать. Выпекать 40 минут в разогретой до 180 С духовке.
- Тем временем приготовить крем. Для этого хорошо взбить миксером сметану и сахар.
- Измельчить в блендере половину лимона и добавить в смесь. Когда кекс будет готов, разрезать его пополам и щедро пропитать кремом.
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Источник: Сегодня