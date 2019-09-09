Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Морковный торт: простой рецепт с сырным кремом

Рецепт вкусного морковного торта с кремом из сливочного сыра и орехами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:35
Морковный торт с орехами
Морковный торт с орехами
Фото: Unsplash

Морковный торт – один самых популярных десертов во всем мире. Чтобы он получился вкусным, используйте самую сладкую и сочную морковь, которую только сможете найти. 

Смотрите видео, как приготовить морковный пирог с апельсинами:

Крем для морковного торта готовится из масла, сливочного сыра, сахарной пудры и ванили. По желанию вы можете добавить в него немного лимонного сока или цедры.

Морковный торт с кремом из сливочного сыра

Время приготовления:

  • 2 часа

Калорийность:

  • 415 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 250 г самовосходящей муки
  • 1/2 ч.л. соды
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • 1 ч.л. молотой корицы
  • Щепотка соли
  • 200 мл подсолнечного масла
  • 250 г светлого-коричневого сахара
  • 3 яйца, разделенных на белки и желтки
  • 150 г тертой морковки
  • Сок половины лимона
  • 150 г порубленных грецких орехов

Для крема:

  • 200 г сливочного масла
  • 250 г сливочного сыра
  • 250 г сахарной пудры
  • 1/2 ч.л. ванильного экстракта

Читайте также:
Как правильно есть морковь, чтобы получить максимум пользы

Способ приготовления:

  1. Духовку разогреть до 180 С.
  2. Подготовить две формы диаметром 22 см, дно застелить бумагой для выпечки.
  3. Соединить и просеять вместе муку, соль, корицу, соду, разрыхлитель.
  4. Масло растительное взбить с сахаром. Ввести по одному желтки.
  5. Ввести морковку, потом сок лимона. Добавить орехи и мучную смесь.
  6. Белки взбить в крепкую пену, аккуратно добавить в тесто, перемешивая снизу вверх.
  7. Разделить приготовленное тесто между двумя формами.
  8. Выпекать 40-45 минут (проверить на готовность зубочисткой). Морковный пирог должен быть сочным, но не липким и мокрым.
  9. Остудить коржи в формах в течение 5 минут, потом вынуть и полностью остудить на решетке.
  10. Для крема все составляющие соединить и взбить.
  11. Одну треть крема промазать между коржами, остальным кремом покрыть верх и бока торта.
  12. По желанию украсить морковный торт колотыми орешками.

Что делать, если нет самовосходящей муки

Самовосходящая мука – это та, в которую уже добавлен разрыхлитель. Если вы используете обычную пшеничную муку, просто всыпьте чуть больше пекарского порошка.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить морковный кекс. "Сегодня" также делились рецептом постного морковного пирога.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Как приготовить тыквенный пирог: лучшие рецепты выпечки Как испечь банановый пирог с карамелью Рецепт шарлотки с яблоками и сливами к чаю Как испечь вкусный грушевый пирог с миндалем
торт пирог морковь крем сливочный сыр
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Как бег влияет на мужское здоровье?
Как бег влияет на мужское здоровье?
Украинская теннисистка Ангелина Димова
Украинская теннисистка Ангелина Димова
Круче котлет, нежнее отбивных: куриный рулет в бутылке
Круче котлет, нежнее отбивных: куриный рулет в бутылке
Секреты ухода за орхидеей
Секреты ухода за орхидеей

Популярные статьи

Вчера, 20:27Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 18:42Шоу-бизнес

Нино Катамадзе снова высказалась о гастролях в России

Вчера, 17:44Шоу-бизнес

"Счастлива как никогда": Анастасия Приходько вышла замуж

Вчера, 15:57Events

Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы: красивые поздравления в прозе и смс

Вчера, 06:30Психология

Гороскоп на неделю 8-14 сентября для всех знаков зодиака

Вчера, 05:03Fun

8 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

7 сентябряEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

7 сентябряШоу-бизнес

"Мы вас так ждали!": реакция украинских звезд на освобождение политзаключенных

7 сентябряFood

"МастерШеф" 9-й сезон: экс-"холостячка" Натали с провалом покинула шоу

7 сентябряТехно

Хуже iPhone 7: флагман Nokia 9 PureView провалил тест на качество

7 сентябряШоу-бизнес

15 лет одиночества: звезда "Терминатора" рассказала, почему отказалась от секса

6 сентябряEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

6 сентябряШоу-бизнес

Эпатажная MARUV показала редкий снимок с мужем

6 сентябряШоу-бизнес

Зеленские отмечают годовщину свадьбы: в сети появились архивные фото

6 сентябряТехно

Facebook создал сервис для поиска любви

6 сентябряFun

Невесту высмеяли в сети из-за слишком толстых рук: фото

Новости партнеров

Развод Брежневой и Меладзе? Вера изменилась до неузнаваемости
Развод Брежневой и Меладзе? Вера изменилась до неузнаваемости
Девушка триумфатора мемориала Лобановского радует фанатов
Девушка триумфатора мемориала Лобановского радует фанатов
Водная диета: худей быстро и дешево
Водная диета: худей быстро и дешево
Как правильно подобрать гантели для занятий дома
Как правильно подобрать гантели для занятий дома
Астрологи назвали союзы, которые составлены на небесах
Астрологи назвали союзы, которые составлены на небесах
Прическа, от которой этим летом будут без ума все
Прическа, от которой этим летом будут без ума все
Совместимость групп крови при зачатии ребенка
Совместимость групп крови при зачатии ребенка
Чем полезен орех грецкий, а чем вреден
Чем полезен орех грецкий, а чем вреден