Морковный торт: простой рецепт с сырным кремом

Рецепт вкусного морковного торта с кремом из сливочного сыра и орехами

Морковный торт с орехами Фото: Unsplash

Морковный торт – один самых популярных десертов во всем мире. Чтобы он получился вкусным, используйте самую сладкую и сочную морковь, которую только сможете найти.

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Крем для морковного торта готовится из масла, сливочного сыра, сахарной пудры и ванили. По желанию вы можете добавить в него немного лимонного сока или цедры.

Морковный торт с кремом из сливочного сыра

Время приготовления:

2 часа

Калорийность:

415 ккал на 100 г

Ингредиенты:

250 г самовосходящей муки

1/2 ч.л. соды

1 ч.л. разрыхлителя

1 ч.л. молотой корицы

Щепотка соли

200 мл подсолнечного масла

250 г светлого-коричневого сахара

3 яйца, разделенных на белки и желтки

150 г тертой морковки

Сок половины лимона

150 г порубленных грецких орехов

Для крема:

200 г сливочного масла

250 г сливочного сыра

250 г сахарной пудры

1/2 ч.л. ванильного экстракта

Способ приготовления:

Духовку разогреть до 180 С. Подготовить две формы диаметром 22 см, дно застелить бумагой для выпечки. Соединить и просеять вместе муку, соль, корицу, соду, разрыхлитель. Масло растительное взбить с сахаром. Ввести по одному желтки. Ввести морковку, потом сок лимона. Добавить орехи и мучную смесь. Белки взбить в крепкую пену, аккуратно добавить в тесто, перемешивая снизу вверх. Разделить приготовленное тесто между двумя формами. Выпекать 40-45 минут (проверить на готовность зубочисткой). Морковный пирог должен быть сочным, но не липким и мокрым. Остудить коржи в формах в течение 5 минут, потом вынуть и полностью остудить на решетке. Для крема все составляющие соединить и взбить. Одну треть крема промазать между коржами, остальным кремом покрыть верх и бока торта. По желанию украсить морковный торт колотыми орешками.

Что делать, если нет самовосходящей муки

Самовосходящая мука – это та, в которую уже добавлен разрыхлитель. Если вы используете обычную пшеничную муку, просто всыпьте чуть больше пекарского порошка.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить морковный кекс. "Сегодня" также делились рецептом постного морковного пирога.

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