Мороженое из сгущенного молока на палочках
Вкусное домашнее мороженое со сгущенкой и сливками
В отличие от молочного и сливочного мороженого, холодный десерт с добавлением сгущенного молока получается более плотным и тягучим. В мороженое на сгущенке можно добавлять любой наполнитель: от фруктов и фруктовых соков до орехов.
Смотрите видео, как не ошибиться при выборе мороженого:
Мороженое на палочках со сгущенкой
Ингредиенты:
- 3 яичных желтка
- 100 г сгущенного молока
- 150 г сливок 33%
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Рецепт приготовления:
- Сначала приготовить яично-молочную смесь.
- Перемешать желтки и сгущенку с сахаром.
- Взбить до однородной массы миксером или венчиком. Варить на среднем огне до загустения. Важно постоянно помешивать и не перегревать, иначе масса может расслоиться и появятся комки. Остудить.
- Взбить холодные сливки до пиков без сахара и дополнительных добавок.
- Когда яичная смесь остынет, подмешать в нее сливки. По желанию добавить топпинг: орехи, шоколадную крошку, мякоть фруктов.
- Разлить по формочкам и отправить в морозильную камеру застывать.
- Перед подачей достать из морозилки за 10-15 минут, чтобы мороженое немного оттаяло.
Напомним, ранее мы писали о самых модных трендах мороженого. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить постное банановое мороженое с шоколадным соусом, орехами, корицей и медом.
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Источник: Сегодня