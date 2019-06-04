Мороженое из сгущенного молока на палочках

Вкусное домашнее мороженое со сгущенкой и сливками

Домашнее мороженое на сгущенке Фото: Depositphotos

В отличие от молочного и сливочного мороженого, холодный десерт с добавлением сгущенного молока получается более плотным и тягучим. В мороженое на сгущенке можно добавлять любой наполнитель: от фруктов и фруктовых соков до орехов.

Смотрите видео, как не ошибиться при выборе мороженого:

Мороженое на палочках со сгущенкой

Ингредиенты:

3 яичных желтка

100 г сгущенного молока

150 г сливок 33%

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Рецепт приготовления:

Сначала приготовить яично-молочную смесь. Перемешать желтки и сгущенку с сахаром. Взбить до однородной массы миксером или венчиком. Варить на среднем огне до загустения. Важно постоянно помешивать и не перегревать, иначе масса может расслоиться и появятся комки. Остудить. Взбить холодные сливки до пиков без сахара и дополнительных добавок. Когда яичная смесь остынет, подмешать в нее сливки. По желанию добавить топпинг: орехи, шоколадную крошку, мякоть фруктов. Разлить по формочкам и отправить в морозильную камеру застывать. Перед подачей достать из морозилки за 10-15 минут, чтобы мороженое немного оттаяло.

Напомним, ранее мы писали о самых модных трендах мороженого. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить постное банановое мороженое с шоколадным соусом, орехами, корицей и медом.

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