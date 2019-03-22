Морская капуста: польза, вред и секреты приготовления

Ламинария полезна для печени и щитовидной железы

Морская капуста богата йодом Фото: Pixabay

Ламинария, или морская капуста – полезный морской деликатес, который богат целебными биологически активными компонентами. Микроэлементы и витамины, входящие в состав ламинарии, участвуют в кроветворении, оказывают положительное влияние на работу сердца и мозга, укрепляют нервную систему. Более подробно о полезных свойствах морской капусты читайте ниже.

Морская капуста – польза для печени

Морская капуста полезна для печени и щитовидки Фото: Pixabay

Морская капуста включает сразу несколько полисахаридов. Наиболее ценные из них – маннит и альгиновая кислота. Маннит известен в фармакологии, как лекарственное средство, которое нейтрализует токсины и стимулирует выделение желчи.

Альгиновая кислота обладает способностью связывать некоторые химически активные соединения, а также соли тяжелых металлов. То есть помогают печени чистить организм от вредных веществ.

Кроме того, ламинария содержит большое количество белков, жиров, витаминов (особенно жирорастворимых A и E), минеральных солей и гормоноподобных веществ.

Ламинария – польза для женщин

Морская капуста полезна для женского организма, конечно, если нет противопоказаний к ее употреблению. Она действует сразу в нескольких направлениях:

омолаживает кожу;

способствует снижению веса;

устраняет гинекологические заболевания;

нормализует деятельность щитовидной железы.

Это обусловлено ее составом и противовоспалительными свойствами. Чтобы снизить вес, достаточно регулярно употреблять до 50 мкг ламинарии.

Вред морской капусты

Ламинарию нежелательно употреблять в пищу людям, у которых есть непереносимость йода. Также ее не рекомендуется есть из-за ряда определенных заболеваний. К таким болезням относятся различные заболевания почек, геморрой, туберкулез и острые формы заболеваний пищеварительной системы. При фурункулезе, крапивнице и хроническом рините ламинария категорически противопоказана.

Как выбрать морскую капусту

Сушеная морская капуста сохраняет полезные свойства Фото: Pixabay

Не стоит забывать, что не вся морская капуста сохраняет все свои полезные свойства. Только сырая или сушеная морская капуста богата витаминами и микроэлементами.

Морская капуста маринованная или в составе салатов, которые можно купить в магазине, уже потеряла существенную часть своих полезных веществ.

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Поэтому старайтесь покупать свежую или сушеную морскую капусту. В сушеной ламинарии остаются все необходимые элементы, поэтому порошок морской капусты можно добавлять в различные блюда. Вкус от этого сильно не изменится, а еда станет намного полезнее.

Морская капуста – как готовить

Морскую капусту чаще добавляют в салаты Фото: freepik.com

Из морской капусты готовят в основном салаты. Продукт имеет специфический вкус, поэтому нравится далеко не всем, но с помощью отдельных ингредиентов его можно смягчить.

Кроме этого, морская капуста отлично сочетается с овощами, мясом, рыбой и морепродуктами. Ее можно добавить в традиционные супы – борщ, щи. Овощному рагу морская капуста придаст необычный, йодистый, вкус. Прежде чем добавлять замороженную или сушеную ламинарию в различные блюда, важно правильно ее приготовить.

Замороженную морскую капусту достаточно промыть в проточной воде и отварить в течение 1-3 минут. Сушеную морскую капусту нужно замочить на несколько часов в пресной воде в пропорции 8 частей воды на 1 часть продукта. Лучше оставить ее в воде на ночь.

После этого морскую капусту нужно тщательно промыть и варить 1-3 минуты, как и замороженную. Получившийся полуфабрикат можно хранить в холодильнике несколько суток.

Морская капуста – калорийность

Калорийность морской капусты составляет 49 ккал на 100 г продукта.

Напомним, ранее мы рассказывали о плюсах и минусах сыроедения. Кроме этого, мы рассказывали о позитивном влиянии морской капусты на сердечно-сосудистую систему.

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