Можно ли запивать еду водой: ответ диетолога Светланы Фус

Светлана Фус – постоянный диетолог проекта "Зважені та щасливі"

Диетолог Светлана Фус Фото: пресс-служба СТБ

Телеканал СТБ снимает девятый сезон самого весомого проекта страны "Зважені та щасливі". Ведущая – Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская, Иракли Макацария. Девять мужчин и девять женщин в этом году будут бороться за новую, здоровую и счастливую жизнь. Также им в этом будет снова помогать постоянный диетолог проекта Светлана Фус. А пока она отвечает на самые актуальные вопросы о питании. Например, можно ли еду сразу запивать водой?

Очень часто вы можете слышать и читать о том, что запивать еду во время приема пищи нельзя. Аргументы: разбавляется желудочный сок, ухудшается процесс переваривания еды, увеличивается объем желудка, и много еще чего говорят по этому поводу. Возникает вопрос: а если сделать несколько глотков воды, все так же будет безнадежно плохо перевариваться?

Светлана Фус советует запивать плотную еду Фото: пресс-служба СТБ

"Я часто привожу в пример суп. Когда мы его едим, мы ведь овощи запиваем водой? А когда мы едим огурец или помидор, которые на 80% состоят из воды, и едим их с мясом? Я рекомендую поступать так.

Если мы едим плотную еду, например бутерброд из цельнозернового хлеба с листьями салата и сыром, который сложно жуется, суховат и не глотается, его можно запить небольшим количеством жидкости. В таком случае можно каждый кусочек сделать более мягким и тщательнее его пережевать. А это гораздо полезнее, чем плотная, плохо механически обработанная еда. Пить во время еды не вредно, важно понимать, сколько и с чем. Следите за своими ощущениями", – комментирует Светлана.

Больше советов и правил питания смотрите уже осенью на телеканале СТБ в самом весомом проекте страны "Зважені та щасливі".

Напомним, ранее Светлана Фус поделилась рецептом куриной грудки в маринаде. Она также рассказала, как нельзя есть мед.

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