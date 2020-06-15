Мусака по-гречески: рецепт с баклажанами, фаршем и помидорами

Готовим домашнюю мусаку с бараньим фаршем

Мусака – это запеканка с золотистой корочкой из тонких ломтиков баклажанов, прослоенных мясным фаршем и помидорами, одно из самых вкусных блюд греческой кухни.

Чтобы мусака получилась вкусной, для нее нужно выбирать качественные овощи. Не стоит пытаться приготовить греческое блюдо из бледных тепличных помидоров и переспевших баклажанов, следует использовать только самые лучшие и свежие ингредиенты.

Греческая мусака в духовке

Мусака по-гречески Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Калорийность:

145 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 кг баклажанов

650 г фарша баранины

2 репчатого лука

3 помидора

150 мл красного сухого вина

2 столовые ложки оливкового масла

1 ч.л. соли

1/2 ч.л. молотого черного перца

1/2 ч.л. орегано

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Для соуса:

500 мл молока

130 г твердого сыра

2 яйца

2 ст.л. муки

90 г сливочного масла

1/2 ч.л. соли

1/2 ч.л. черного молотого перца

Смотрите видео, как выбрать мясной фарш:

Способ приготовления:

Помидоры помыть, залить кипятком на минуту, затем достать и очистить от кожицы. Нарезать тонкими ломтиками. Вымыть баклажаны и обрезать хвостики. Нарезать тонкими кружочками. Очистить репчатый лук и нарезать его тонкими полукольцами. Разогреть сковороду и смазать ее оливковым маслом. Затем разместить в один слой кружочки баклажанов и с каждой стороны обжаривать по 40 секунд. Сложить их в отдельную емкость. Разогреть снова сковороду с небольшим количеством оливкового масла и обжарить лук до мягкости. Затем добавить фарш и хорошо перемешать. Всыпать орегано, молотый черный перец и соль. Увеличить огонь и жарить несколько минут, разбивая комочки лопаткой. Влить вино и тушить блюдо еще 5 минут. Взять форму для запекания и на дно выложить равномерным слоем часть баклажанов. Затем разместить немного фарша и разровнять его. Сверху разложить помидоры, потом снова баклажаны, фарш и помидоры. Для соуса растопить в сотейнике сливочное масло. После чего добавить муку и хорошо перемешать. Не прекращая помешивать, влить молоко. Приправить перцем, мускатным орехом и солью. Хорошо перемешать и довести до кипения, затем снять с огня. Всыпать мелко натертый сыр и перемешать. В отдельной емкости взбить немного яйца и перелить их в соус. Перемешать и вылить на мусаку. Готовить в разогретой до 180 ºС духовке около 40 минут.

Полезный совет

В блюдо можно добавить тонко нарезанный и обжаренный картофель.

Напомним, ранее мы делились рецептом мусаки с духовке с фаршем и писали, как сделать картофельную запеканку с грибами и мясом в мультиварке.

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