Мусака по-гречески: рецепт с баклажанами, фаршем и помидорами
Готовим домашнюю мусаку с бараньим фаршем
Мусака – это запеканка с золотистой корочкой из тонких ломтиков баклажанов, прослоенных мясным фаршем и помидорами, одно из самых вкусных блюд греческой кухни.
Чтобы мусака получилась вкусной, для нее нужно выбирать качественные овощи. Не стоит пытаться приготовить греческое блюдо из бледных тепличных помидоров и переспевших баклажанов, следует использовать только самые лучшие и свежие ингредиенты.
Греческая мусака в духовке
Время приготовления:
- 2 часа
Калорийность:
- 145 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 кг баклажанов
- 650 г фарша баранины
- 2 репчатого лука
- 3 помидора
- 150 мл красного сухого вина
- 2 столовые ложки оливкового масла
- 1 ч.л. соли
- 1/2 ч.л. молотого черного перца
- 1/2 ч.л. орегано
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Для соуса:
- 500 мл молока
- 130 г твердого сыра
- 2 яйца
- 2 ст.л. муки
- 90 г сливочного масла
- 1/2 ч.л. соли
- 1/2 ч.л. черного молотого перца
Смотрите видео, как выбрать мясной фарш:
Способ приготовления:
- Помидоры помыть, залить кипятком на минуту, затем достать и очистить от кожицы. Нарезать тонкими ломтиками.
- Вымыть баклажаны и обрезать хвостики. Нарезать тонкими кружочками.
- Очистить репчатый лук и нарезать его тонкими полукольцами.
- Разогреть сковороду и смазать ее оливковым маслом. Затем разместить в один слой кружочки баклажанов и с каждой стороны обжаривать по 40 секунд. Сложить их в отдельную емкость.
- Разогреть снова сковороду с небольшим количеством оливкового масла и обжарить лук до мягкости.
- Затем добавить фарш и хорошо перемешать. Всыпать орегано, молотый черный перец и соль. Увеличить огонь и жарить несколько минут, разбивая комочки лопаткой.
- Влить вино и тушить блюдо еще 5 минут.
- Взять форму для запекания и на дно выложить равномерным слоем часть баклажанов.
- Затем разместить немного фарша и разровнять его. Сверху разложить помидоры, потом снова баклажаны, фарш и помидоры.
- Для соуса растопить в сотейнике сливочное масло. После чего добавить муку и хорошо перемешать.
- Не прекращая помешивать, влить молоко. Приправить перцем, мускатным орехом и солью. Хорошо перемешать и довести до кипения, затем снять с огня. Всыпать мелко натертый сыр и перемешать.
- В отдельной емкости взбить немного яйца и перелить их в соус. Перемешать и вылить на мусаку.
- Готовить в разогретой до 180 ºС духовке около 40 минут.
Полезный совет
В блюдо можно добавить тонко нарезанный и обжаренный картофель.
Напомним, ранее мы делились рецептом мусаки с духовке с фаршем и писали, как сделать картофельную запеканку с грибами и мясом в мультиварке.
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