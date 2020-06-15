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Мусака по-гречески: рецепт с баклажанами, фаршем и помидорами

Сегодня, 11:46

Готовим домашнюю мусаку с бараньим фаршем

Мусака – это запеканка с золотистой корочкой из тонких ломтиков баклажанов, прослоенных мясным фаршем и помидорами, одно из самых вкусных блюд греческой кухни.

Чтобы мусака получилась вкусной, для нее нужно выбирать качественные овощи. Не стоит пытаться приготовить греческое блюдо из бледных тепличных помидоров и переспевших баклажанов, следует использовать только самые лучшие и свежие ингредиенты.

Греческая мусака в духовке

Мусака по-гречески
Мусака по-гречески
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Калорийность:

  • 145 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 кг баклажанов
  • 650 г фарша баранины
  • 2 репчатого лука
  • 3 помидора
  • 150 мл красного сухого вина
  • 2 столовые ложки оливкового масла
  • 1 ч.л. соли
  • 1/2 ч.л. молотого черного перца
  • 1/2 ч.л. орегано

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Для соуса:

  • 500 мл молока
  • 130 г твердого сыра
  • 2 яйца
  • 2 ст.л. муки
  • 90 г сливочного масла
  • 1/2 ч.л. соли
  • 1/2 ч.л. черного молотого перца

Смотрите видео, как выбрать мясной фарш:

Способ приготовления:

  1. Помидоры помыть, залить кипятком на минуту, затем достать и очистить от кожицы. Нарезать тонкими ломтиками.
  2. Вымыть баклажаны и обрезать хвостики. Нарезать тонкими кружочками.
  3. Очистить репчатый лук и нарезать его тонкими полукольцами.
  4. Разогреть сковороду и смазать ее оливковым маслом. Затем разместить в один слой кружочки баклажанов и с каждой стороны обжаривать по 40 секунд. Сложить их в отдельную емкость.
  5. Разогреть снова сковороду с небольшим количеством оливкового масла и обжарить лук до мягкости.
  6. Затем добавить фарш и хорошо перемешать. Всыпать орегано, молотый черный перец и соль. Увеличить огонь и жарить несколько минут, разбивая комочки лопаткой.
  7. Влить вино и тушить блюдо еще 5 минут.
  8. Взять форму для запекания и на дно выложить равномерным слоем часть баклажанов.
  9. Затем разместить немного фарша и разровнять его. Сверху разложить помидоры, потом снова баклажаны, фарш и помидоры.
  10. Для соуса растопить в сотейнике сливочное масло. После чего добавить муку и хорошо перемешать.
  11. Не прекращая помешивать, влить молоко. Приправить перцем, мускатным орехом и солью. Хорошо перемешать и довести до кипения, затем снять с огня. Всыпать мелко натертый сыр и перемешать.
  12. В отдельной емкости взбить немного яйца и перелить их в соус. Перемешать и вылить на мусаку.
  13. Готовить в разогретой до 180 ºС духовке около 40 минут.

Полезный совет

В блюдо можно добавить тонко нарезанный и обжаренный картофель.

Напомним, ранее мы делились рецептом мусаки с духовке с фаршем и писали, как сделать картофельную запеканку с грибами и мясом в мультиварке.

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Источник: Сегодня
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