Продолжая просматривать сайт, вы подтверждаете, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

Мусс из авокадо и фисташек: готовим низкокалорийный десерт по рецепту Аниты Луценко

Такой мусс подарит вам порцию полезных жиров и белка без лишних калорий

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:00
Анита Луценко Фото: instagram.com/anitasporty
Анита Луценко Фото: instagram.com/anitasporty

Ищете рецепт диетического десерта? Возьмите на заметку мусс из авокадо с фисташками, медом и лимонным соком от Аниты Луценко.

Авокадо содержит растительный жир, витамин Е и калий, а фисташки включают большое количество белка и других полезных веществ, которые помогают быстро победить голод и взбодриться.

Мусс из авокадо и фисташек

37868148_2100200046869924_3846542009871368192_n
Мусс из авокадо
Фото: instagram.com/anitasporty

Ингредиенты:

  • 20 г несоленых фисташек
  • 100 г спелой мякоти авокадо
  • 1 ч.л. (10 г) меда
  • сок лимона или лайма – по вкусу
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Полезный завтрак от Аниты Луценко: ленивые вареники с ягодным соусом

Рецепт приготовления:

  1. Несоленые фисташки предварительно замочить в холодной воде и просушить.
  2. Отправить в блендер, измельчить до состояния крошки.
  3. Авокадо предварительно охладить  в холодильнике, нарезать кубиками и добавить к фисташкам;
  4. Туда же влить мед и цитрусовый сок, все взбить до консистенции пюре.
  5. Выложить в пиалу; перед подачей можно охладить в холодильнике в течение 1-2 часов.

Напомним, ранее Анита Луценко высказала мнение о фигуре Веры Брежневой. Тренер также рассказала, как успевать все и оставаться на высоте. Кроме этого, эксперт раскрыла важное правило похудения и поделилась полезными советами, которые помогут быстро убрать живот и бока

Еще несколько материалов по теме:
Ореховый рулет с фруктовой начинкой: рецепт Асмик Гаспарян Рулет из омлета с овощами: рецепт Юлии Высоцкой Рецепт быстрого завтрака: сырники в микроволновке Королевский завтрак: девять блюд, которые Меган Маркл любит есть по утрам
тренер мед завтрак десерт рецепт авокадо блендер
Источник: "Сегодня"
Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров