Мусс из авокадо и фисташек: готовим низкокалорийный десерт по рецепту Аниты Луценко
Такой мусс подарит вам порцию полезных жиров и белка без лишних калорий
Ищете рецепт диетического десерта? Возьмите на заметку мусс из авокадо с фисташками, медом и лимонным соком от Аниты Луценко.
Авокадо содержит растительный жир, витамин Е и калий, а фисташки включают большое количество белка и других полезных веществ, которые помогают быстро победить голод и взбодриться.
Мусс из авокадо и фисташек
Ингредиенты:
- 20 г несоленых фисташек
- 100 г спелой мякоти авокадо
- 1 ч.л. (10 г) меда
- сок лимона или лайма – по вкусу
Рецепт приготовления:
- Несоленые фисташки предварительно замочить в холодной воде и просушить.
- Отправить в блендер, измельчить до состояния крошки.
- Авокадо предварительно охладить в холодильнике, нарезать кубиками и добавить к фисташкам;
- Туда же влить мед и цитрусовый сок, все взбить до консистенции пюре.
- Выложить в пиалу; перед подачей можно охладить в холодильнике в течение 1-2 часов.
Напомним, ранее Анита Луценко высказала мнение о фигуре Веры Брежневой. Тренер также рассказала, как успевать все и оставаться на высоте. Кроме этого, эксперт раскрыла важное правило похудения и поделилась полезными советами, которые помогут быстро убрать живот и бока.
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Источник: "Сегодня"