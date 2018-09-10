Мусс из авокадо и фисташек: готовим низкокалорийный десерт по рецепту Аниты Луценко

Такой мусс подарит вам порцию полезных жиров и белка без лишних калорий

Анита Луценко Фото: instagram.com/anitasporty

Ищете рецепт диетического десерта? Возьмите на заметку мусс из авокадо с фисташками, медом и лимонным соком от Аниты Луценко.

Авокадо содержит растительный жир, витамин Е и калий, а фисташки включают большое количество белка и других полезных веществ, которые помогают быстро победить голод и взбодриться.

Мусс из авокадо и фисташек

Мусс из авокадо Фото: instagram.com/anitasporty

Ингредиенты:

20 г несоленых фисташек

100 г спелой мякоти авокадо

1 ч.л. (10 г) меда

сок лимона или лайма – по вкусу

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Рецепт приготовления:

Несоленые фисташки предварительно замочить в холодной воде и просушить. Отправить в блендер, измельчить до состояния крошки. Авокадо предварительно охладить в холодильнике, нарезать кубиками и добавить к фисташкам; Туда же влить мед и цитрусовый сок, все взбить до консистенции пюре. Выложить в пиалу; перед подачей можно охладить в холодильнике в течение 1-2 часов.

Напомним, ранее Анита Луценко высказала мнение о фигуре Веры Брежневой. Тренер также рассказала, как успевать все и оставаться на высоте. Кроме этого, эксперт раскрыла важное правило похудения и поделилась полезными советами, которые помогут быстро убрать живот и бока.