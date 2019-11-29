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Мясной рулет с тыквой и орехами: рецепт дня

Рецепт вкусного мясного рулета в духовке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:17
Мясной рулет с тыквенной начинкой
Мясной рулет с тыквенной начинкой
Фото: Depositphotos

Мясные рулеты всегда выглядят на столе очень эффектно. К тому же, пользуясь одной и той же технологией и лишь меняя начинки, можно готовить совершенно разные по вкусу блюда.

Смотрите видео, как приготовить тыквенный хлеб:

Мы расскажем, как сделать рулет из свинины с тыквой, орехами, чесноком и перцем чили. Обязательно удалите семечки из последнего – они очень острые.

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Рулет из свинины с тыквой и орехами

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • Цельный кусок свинины весом 1 кг
  • 120 г мякоти тыквы
  • 80 г орехов
  • 4 зубчика чеснока
  • 1/2 перца чили
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Положите мясо на разделочную доску.
  2. Сделайте по центру вдоль волокон надрез, не доходя до низа 1/2 см.
  3. Раздвиньте мясо руками и сделайте глубокие поперечные надрезы внутри кусков пласта справа и слева, вдоль, не доходя до каждого края 1/2 см.
  4. Раскройте кусок мяса как книгу. Надрежьте утолщенные места, если они есть, накройте мясо пленкой и отбейте молотком так, чтобы толщина слоя была от 5 мм до 1,5 см, в зависимости от величины самого куска.
  5. Приготовить начинку. Тыкву, орехи, чеснок и чили измельчить в блендере. Посолить и поперчить начинку по вкусу.
  6. Мясо натереть солью и перцем. Разложить сверху начинку, разровнять, свернуть в рулет. По желанию скрепить кулинарной нитью или деревянными шпажками.
  7. Положить рулет в рукав для запекания, закрепить рукав в соответствии с инструкцией на упаковке.
  8. Запекать в предварительно разогретой до 190-200 °С духовке в течении 35-40 минут или до готовности.

С чем подавать мясной рулет

Это блюдо не нуждается в гарнире, но вы можете дополнить его свежим хлебом или салатом из зеленых овощей.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить куриный рулет с морковью. "Сегодня" также делились рецептом рулета с болгарским перцем и сыром.

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Источник: Сегодня
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