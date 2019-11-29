Мясной рулет с тыквой и орехами: рецепт дня

Рецепт вкусного мясного рулета в духовке

Мясной рулет с тыквенной начинкой Фото: Depositphotos

Мясные рулеты всегда выглядят на столе очень эффектно. К тому же, пользуясь одной и той же технологией и лишь меняя начинки, можно готовить совершенно разные по вкусу блюда.

Смотрите видео, как приготовить тыквенный хлеб:

Мы расскажем, как сделать рулет из свинины с тыквой, орехами, чесноком и перцем чили. Обязательно удалите семечки из последнего – они очень острые.

Рулет из свинины с тыквой и орехами

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

Цельный кусок свинины весом 1 кг

120 г мякоти тыквы

80 г орехов

4 зубчика чеснока

1/2 перца чили

Соль, перец

Способ приготовления:

Положите мясо на разделочную доску. Сделайте по центру вдоль волокон надрез, не доходя до низа 1/2 см. Раздвиньте мясо руками и сделайте глубокие поперечные надрезы внутри кусков пласта справа и слева, вдоль, не доходя до каждого края 1/2 см. Раскройте кусок мяса как книгу. Надрежьте утолщенные места, если они есть, накройте мясо пленкой и отбейте молотком так, чтобы толщина слоя была от 5 мм до 1,5 см, в зависимости от величины самого куска. Приготовить начинку. Тыкву, орехи, чеснок и чили измельчить в блендере. Посолить и поперчить начинку по вкусу. Мясо натереть солью и перцем. Разложить сверху начинку, разровнять, свернуть в рулет. По желанию скрепить кулинарной нитью или деревянными шпажками. Положить рулет в рукав для запекания, закрепить рукав в соответствии с инструкцией на упаковке. Запекать в предварительно разогретой до 190-200 °С духовке в течении 35-40 минут или до готовности.

С чем подавать мясной рулет

Это блюдо не нуждается в гарнире, но вы можете дополнить его свежим хлебом или салатом из зеленых овощей.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить куриный рулет с морковью. "Сегодня" также делились рецептом рулета с болгарским перцем и сыром.

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