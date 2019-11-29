Мясной рулет с тыквой и орехами: рецепт дня
Рецепт вкусного мясного рулета в духовке
Мясные рулеты всегда выглядят на столе очень эффектно. К тому же, пользуясь одной и той же технологией и лишь меняя начинки, можно готовить совершенно разные по вкусу блюда.
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Мы расскажем, как сделать рулет из свинины с тыквой, орехами, чесноком и перцем чили. Обязательно удалите семечки из последнего – они очень острые.
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Рулет из свинины с тыквой и орехами
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- Цельный кусок свинины весом 1 кг
- 120 г мякоти тыквы
- 80 г орехов
- 4 зубчика чеснока
- 1/2 перца чили
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Положите мясо на разделочную доску.
- Сделайте по центру вдоль волокон надрез, не доходя до низа 1/2 см.
- Раздвиньте мясо руками и сделайте глубокие поперечные надрезы внутри кусков пласта справа и слева, вдоль, не доходя до каждого края 1/2 см.
- Раскройте кусок мяса как книгу. Надрежьте утолщенные места, если они есть, накройте мясо пленкой и отбейте молотком так, чтобы толщина слоя была от 5 мм до 1,5 см, в зависимости от величины самого куска.
- Приготовить начинку. Тыкву, орехи, чеснок и чили измельчить в блендере. Посолить и поперчить начинку по вкусу.
- Мясо натереть солью и перцем. Разложить сверху начинку, разровнять, свернуть в рулет. По желанию скрепить кулинарной нитью или деревянными шпажками.
- Положить рулет в рукав для запекания, закрепить рукав в соответствии с инструкцией на упаковке.
- Запекать в предварительно разогретой до 190-200 °С духовке в течении 35-40 минут или до готовности.
С чем подавать мясной рулет
Это блюдо не нуждается в гарнире, но вы можете дополнить его свежим хлебом или салатом из зеленых овощей.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить куриный рулет с морковью. "Сегодня" также делились рецептом рулета с болгарским перцем и сыром.
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