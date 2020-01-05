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Мясные блюда на Рождество: лучшие рецепты к празднику

Готовим вкусные праздничные блюда из мяса и птицы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:30
Мясные блюда на Рождество
Мясные блюда на Рождество
Фото: Depositphotos

На Рождество заканчивается 40-дневный пост, и хозяйки готовят праздничный ужин с обилием мясных блюд. Варят холодец, делают крученики, начиняют колбасы, запекают птицу и мясо, засаливают окорока. Как и на Святой вечер, в центре стола ставят кутью, но теперь в нее можно добавлять масло, молоко и сливки.

Смотрите видео, как приготовить рождественский коктейль эгг-ног:

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Буженина с картофельным гарниром и клюквенным соусом

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Буженина с клюквенным соусом
Фото: depositphotos.com

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты (4-6 порций):

  • Свинина духовая (окорок/шея) – от 1 кг
  • Чеснок – 4-5 зубчиков
  • Горчица – 50 г
  • Картофель молодой мелкий – 1 кг
  • Розмарин – 3 веточки
  • Чеснок – 3 зубчика
  • Масло растительное
  • Соль

Для соуса:

  • Клюква замороженная – 200 г
  • Сахар – 90 г
  • Вода – 50 мл

Способ приготовления:

  1. Свинину нашпиговать чесноком, обмазать горчицей и завернуть в 2-3 слоя фольги.
  2. Картофель выложить рядом в ванночку из фольги, посыпать сверху мелко нарезанным чесноком, листиками розмарина и полить маслом.
  3. Запекать свинину и картофель до готовности (от 1 часа) при температуре 180-200 °С.
  4. Важно не передержать свинину, а чтобы она осталась чуть розовой внутри, но ни в коем случае не сырой.
  5. Клюкву и сахар сложить в сотейник, довести до кипения и варить 15 минут на медленном огне.
  6. Разрезать свинину на кусочки, положить рядом картофель и полить соусом.

Холодец по рецепту Аллы Ковальчук

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Холодец из свинины
Фото: depositphotos.com

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • Свиные ножки – 700 г
  • Говядина – 1,4 кг
  • Молоко (3,2%) – 1 стакан
  • Фильтрованная вода
  • Репчатый лук – 1 шт.
  • Морковь – 1-2 шт.
  • Горошины черного перца – 10 шт.
  • Черный молотый перец – ¼ ч. л.
  • Гвоздика – 1 шт.
  • Соль – 1,5-2 ч. л.
  • Лимонная кислота — щепотка
  • Чеснок – 3 зубчика
  • Лавровые листья – 1 шт.
  • Свежий укроп – 10 веточек

Способ приготовления:

  1. Свиные ножки очистите, помойте и разрежьте вдоль, открывая сухожилия. Залейте молоком и долейте воды, чтобы жидкость полностью покрывала ножки. Оставьте на 30 минут.
  2. Говядину помойте, залейте водой и оставьте на 30 минут.
  3. Вымоченные ножки очистите, сполосните и вместе с мясом сложите в кастрюлю с водой. Вода должна полностью покрывать мясо. Доведите воду до кипения. Когда поднимется пена, слейте воду, промойте мясо и вымойте кастрюлю.
  4. Залейте фильтрованную воду в пропорции: на 1 кг мясного мяса и костей – 2 л воды. Положите в воду свиные ножки и говядину. Доведите до кипения, уменьшите огонь и снимите пену. Добавьте щепотку лимонной кислоты и 1/3 необходимого количества соли.
  5. До половины накройте кастрюлю крышкой и варите холодец на очень медленном огне 3 часа.
  6. Луковицу прямо в шелухе помойте и отрежьте корешок. Морковь и корень петрушки очистите. Оставьте овощи в воде до момента добавления бульона.
  7. Добавьте к бульону овощи, горошины перца и лавровые листья. Досолите бульон, чтобы он был немного пересолен.
  8. Варите бульон на слабом огне под полузакрытой крышкой еще час. После этого снимите кастрюлю с огня и выберите мясо и овощи. Лук выбросьте, а морковь и мясо оставьте охлаждаться.
  9. Уберите жир с поверхности бульона. Перетрите чеснок со щепоткой соли и черного молотого перца, добавьте его в бульон и размешайте. Накройте крышкой и оставьте бульон на 15-20 минут.
  10. Руками отделите мясо от костей. Разделите его на волокна.
  11. Часть свиной шкурки и мягких хрящиков измельчите и смешайте с мясом. Выложите мясо в форму слоем толщиной 2-2,5 см.
  12. Вырежьте из вареной моркови цветы и выложите поверх мяса.
  13. Залейте бульон, процеживая через сито с бумажной салфеткой, слоем 2-2,5 см. Измельчите укроп и посыпьте поверхность студня по периметру.
  14. С поверхности бульона уберите бумажной салфеткой остатки жира. Поставьте холодец в холодильник на 4-5 часов.

Запеченная свинина в горчичной корочке

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Свинина в духовке с горчицей
Фото: depositphotos.com

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • 1 кг мякоти свинины
  • 1 яичный желток
  • 1/2 ч.л. молотого имбиря
  • соль
  • зернистая горчица
  • 1 ст.л. меда
  • 2 зубчика чеснока
  • 3 ст.л. вермута

Способ приготовления:

  1. Мясо помыть и обсушить с помощью салфетки.
  2. Чеснок очистить и нарезать дольками. Сделать в мясе небольшие отверстия и нашпиговать мясо кусочками чеснока, натереть солью и перцем.
  3. Мясо свернуть в целый кусок и перевязать кулинарной ниткой.
  4. Смешать горчицу, мед и яичный желток. Посолить, поперчить.
  5. Нагреть духовку до 200 ºС.
  6. Мясо выложить в глубокий противень, с помощью кулинарной кисти покрыть мясо медово-горчичной смесью.
  7. Поставить запекаться в духовку. Через 20 минут полить мясо 3 ст.л. вермута. Запекать в течение 40 минут, периодически поливая образовавшимся соком.
  8. Вынуть из духовки, освободить от ниток и подавать, нарезав на куски.

Запеченная утка в духовке с фруктами и медовой глазурью

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Запеченная утка в духовке
Фото: depositphotos.com

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

  • Тушка утки
  • Оливковое масло
  • 30 г сливочного масла
  • 200-300 г инжира
  • 4-5 ст.л. меда
  • Морская соль
  • Молотый перец
  • Кориандр
  • Семена горчицы
  • Апельсин или лимон
  • 100-200 мл красного вина

Способ приготовления:

  1. Тушку утки помыть и обсушить.
  2. Аккуратно, острым ножом, сделать надрезы вдоль грудки с двух сторон, стараясь не задеть мясо. Посолить, поперчить.
  3. В утятнице разогреть оливковое масло и обжарить утку со всех сторон до румяной корочки.
  4. Отправить утку в разогретую до 220 ºС духовку примерно на 30 минут. Время от времени переворачивать, чтобы утка подрумянилась.
  5. В кастрюлю для тушения добавить кусочек сливочного масла. Добавить утку и обложить ее инжиром. Закрыть крышкой и тушить 15 минут.
  6. Приготовить глазурь. В сотейнике разогреть мед. Добавить специи: соль, перец, кориандр, семена горчицы, цедру апельсина. Немного уварить.
  7. Достать утку и полить глазурью, добавить вино.
  8. Тушить под крышкой минут 20, затем крышку снять и довести утку в духовке до желаемой готовности.

Куриные рулеты с морковью и грибами

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Рулеты из курицы с начинкой
Фото: depositphotos.com

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • 2 куриных филе
  • 100 г моркови по-корейски
  • 100 г шампиньонов
  • 3 ст.л. сметаны
  • 100 г твердого сыра
  • соль, перец
  • 1 ст.л. нарезанной зелени
  • сливочное или растительное масло для обжаривания

Способ приготовления:

  1. Шампиньоны помыть и нарезать кубиками. Обжарить в масле до готовности, посолить и поперчить. Добавить зелень, столовую ложку сметаны и перемешать.
  2. Куриное филе помыть и надрезать вдоль. Развернуть как книжку, посолить, поперчить и смазать сметаной.
  3. На одно филе выложить жареные грибы, на другое – корейскую морковь. Посыпать тертым сыром.
  4. Свернуть филе в рулеты и при необходимости скрепить их зубочистками. Готовить на пару в течение 40 минут или в духовке до золотистого цвета.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить 12 постных блюд. "Сегодня" также делились рецептом рождественского Львовского сырника.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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Источник: Сегодня
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