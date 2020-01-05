Мясные блюда на Рождество: лучшие рецепты к празднику
Готовим вкусные праздничные блюда из мяса и птицы
На Рождество заканчивается 40-дневный пост, и хозяйки готовят праздничный ужин с обилием мясных блюд. Варят холодец, делают крученики, начиняют колбасы, запекают птицу и мясо, засаливают окорока. Как и на Святой вечер, в центре стола ставят кутью, но теперь в нее можно добавлять масло, молоко и сливки.
Смотрите видео, как приготовить рождественский коктейль эгг-ног:
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Буженина с картофельным гарниром и клюквенным соусом
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты (4-6 порций):
- Свинина духовая (окорок/шея) – от 1 кг
- Чеснок – 4-5 зубчиков
- Горчица – 50 г
- Картофель молодой мелкий – 1 кг
- Розмарин – 3 веточки
- Чеснок – 3 зубчика
- Масло растительное
- Соль
Для соуса:
- Клюква замороженная – 200 г
- Сахар – 90 г
- Вода – 50 мл
Способ приготовления:
- Свинину нашпиговать чесноком, обмазать горчицей и завернуть в 2-3 слоя фольги.
- Картофель выложить рядом в ванночку из фольги, посыпать сверху мелко нарезанным чесноком, листиками розмарина и полить маслом.
- Запекать свинину и картофель до готовности (от 1 часа) при температуре 180-200 °С.
- Важно не передержать свинину, а чтобы она осталась чуть розовой внутри, но ни в коем случае не сырой.
- Клюкву и сахар сложить в сотейник, довести до кипения и варить 15 минут на медленном огне.
- Разрезать свинину на кусочки, положить рядом картофель и полить соусом.
Холодец по рецепту Аллы Ковальчук
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- Свиные ножки – 700 г
- Говядина – 1,4 кг
- Молоко (3,2%) – 1 стакан
- Фильтрованная вода
- Репчатый лук – 1 шт.
- Морковь – 1-2 шт.
- Горошины черного перца – 10 шт.
- Черный молотый перец – ¼ ч. л.
- Гвоздика – 1 шт.
- Соль – 1,5-2 ч. л.
- Лимонная кислота — щепотка
- Чеснок – 3 зубчика
- Лавровые листья – 1 шт.
- Свежий укроп – 10 веточек
Способ приготовления:
- Свиные ножки очистите, помойте и разрежьте вдоль, открывая сухожилия. Залейте молоком и долейте воды, чтобы жидкость полностью покрывала ножки. Оставьте на 30 минут.
- Говядину помойте, залейте водой и оставьте на 30 минут.
- Вымоченные ножки очистите, сполосните и вместе с мясом сложите в кастрюлю с водой. Вода должна полностью покрывать мясо. Доведите воду до кипения. Когда поднимется пена, слейте воду, промойте мясо и вымойте кастрюлю.
- Залейте фильтрованную воду в пропорции: на 1 кг мясного мяса и костей – 2 л воды. Положите в воду свиные ножки и говядину. Доведите до кипения, уменьшите огонь и снимите пену. Добавьте щепотку лимонной кислоты и 1/3 необходимого количества соли.
- До половины накройте кастрюлю крышкой и варите холодец на очень медленном огне 3 часа.
- Луковицу прямо в шелухе помойте и отрежьте корешок. Морковь и корень петрушки очистите. Оставьте овощи в воде до момента добавления бульона.
- Добавьте к бульону овощи, горошины перца и лавровые листья. Досолите бульон, чтобы он был немного пересолен.
- Варите бульон на слабом огне под полузакрытой крышкой еще час. После этого снимите кастрюлю с огня и выберите мясо и овощи. Лук выбросьте, а морковь и мясо оставьте охлаждаться.
- Уберите жир с поверхности бульона. Перетрите чеснок со щепоткой соли и черного молотого перца, добавьте его в бульон и размешайте. Накройте крышкой и оставьте бульон на 15-20 минут.
- Руками отделите мясо от костей. Разделите его на волокна.
- Часть свиной шкурки и мягких хрящиков измельчите и смешайте с мясом. Выложите мясо в форму слоем толщиной 2-2,5 см.
- Вырежьте из вареной моркови цветы и выложите поверх мяса.
- Залейте бульон, процеживая через сито с бумажной салфеткой, слоем 2-2,5 см. Измельчите укроп и посыпьте поверхность студня по периметру.
- С поверхности бульона уберите бумажной салфеткой остатки жира. Поставьте холодец в холодильник на 4-5 часов.
Запеченная свинина в горчичной корочке
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- 1 кг мякоти свинины
- 1 яичный желток
- 1/2 ч.л. молотого имбиря
- соль
- зернистая горчица
- 1 ст.л. меда
- 2 зубчика чеснока
- 3 ст.л. вермута
Способ приготовления:
- Мясо помыть и обсушить с помощью салфетки.
- Чеснок очистить и нарезать дольками. Сделать в мясе небольшие отверстия и нашпиговать мясо кусочками чеснока, натереть солью и перцем.
- Мясо свернуть в целый кусок и перевязать кулинарной ниткой.
- Смешать горчицу, мед и яичный желток. Посолить, поперчить.
- Нагреть духовку до 200 ºС.
- Мясо выложить в глубокий противень, с помощью кулинарной кисти покрыть мясо медово-горчичной смесью.
- Поставить запекаться в духовку. Через 20 минут полить мясо 3 ст.л. вермута. Запекать в течение 40 минут, периодически поливая образовавшимся соком.
- Вынуть из духовки, освободить от ниток и подавать, нарезав на куски.
Запеченная утка в духовке с фруктами и медовой глазурью
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- Тушка утки
- Оливковое масло
- 30 г сливочного масла
- 200-300 г инжира
- 4-5 ст.л. меда
- Морская соль
- Молотый перец
- Кориандр
- Семена горчицы
- Апельсин или лимон
- 100-200 мл красного вина
Способ приготовления:
- Тушку утки помыть и обсушить.
- Аккуратно, острым ножом, сделать надрезы вдоль грудки с двух сторон, стараясь не задеть мясо. Посолить, поперчить.
- В утятнице разогреть оливковое масло и обжарить утку со всех сторон до румяной корочки.
- Отправить утку в разогретую до 220 ºС духовку примерно на 30 минут. Время от времени переворачивать, чтобы утка подрумянилась.
- В кастрюлю для тушения добавить кусочек сливочного масла. Добавить утку и обложить ее инжиром. Закрыть крышкой и тушить 15 минут.
- Приготовить глазурь. В сотейнике разогреть мед. Добавить специи: соль, перец, кориандр, семена горчицы, цедру апельсина. Немного уварить.
- Достать утку и полить глазурью, добавить вино.
- Тушить под крышкой минут 20, затем крышку снять и довести утку в духовке до желаемой готовности.
Куриные рулеты с морковью и грибами
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- 2 куриных филе
- 100 г моркови по-корейски
- 100 г шампиньонов
- 3 ст.л. сметаны
- 100 г твердого сыра
- соль, перец
- 1 ст.л. нарезанной зелени
- сливочное или растительное масло для обжаривания
Способ приготовления:
- Шампиньоны помыть и нарезать кубиками. Обжарить в масле до готовности, посолить и поперчить. Добавить зелень, столовую ложку сметаны и перемешать.
- Куриное филе помыть и надрезать вдоль. Развернуть как книжку, посолить, поперчить и смазать сметаной.
- На одно филе выложить жареные грибы, на другое – корейскую морковь. Посыпать тертым сыром.
- Свернуть филе в рулеты и при необходимости скрепить их зубочистками. Готовить на пару в течение 40 минут или в духовке до золотистого цвета.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить 12 постных блюд. "Сегодня" также делились рецептом рождественского Львовского сырника.
Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд
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