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Мясные рулетики на шпажках с изюмом и орехами: рецепт Юлии Высоцкой

Рецепт аппетитной закуски из телятины

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:40
Мясные рулетики с начинкой Фото: depositphotos.com
Мясные рулетики с начинкой Фото: depositphotos.com

Ищете рецепт для праздничного ужина? Приготовьте мясные рулетики с изюмом, орехами и сыром по рецепту Юлии Высоцкой.

Рулетики из телятины с начинкой

Ингредиенты:

  • телятина – 800 г
  • лук красный – 1 шт.
  • изюм – 2 горсти
  • сыр козий твердый – 70 г
  • кедровые орехи – 1 горсть
  • чеснок – 1 зубчик
  • оливковое масло – 4 ст. л.
  • домашние панировочные сухари – 2 ст. л.
  • лавровый лист – 5 шт.
  • перец черный свежемолотый – 1 щепотка
  • соль морская – 1 щепотка
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Рецепт приготовления:

  1. Деревянные шпажки предварительно замочить в холодной воде на 30‒40 минут.
  2. Красный лук и чеснок почистить и мелко порубить. Сыр натереть на мелкой терке. 
  3. Разогреть в сковороде 2 ст. ложки оливкового масла и обжарить лук и чеснок.
  4. Изюм и кедровые орехи выложить к луку с чесноком, все перемешать и еще немного обжарить.
  5. Добавить домашние сухари, все перемешать и выложить в другую посуду.
  6. Добавить к изюму с орехами и луком сыр, все перемешать.
  7. Телятину, удалив пленки, нарезать тонкими кусками, отбить, посолить и поперчить, затем выложить на край каждой отбивной понемногу начинки и свернуть рулетиками.
  8. Сложить вместе два рулетика, вставив между ними лавровый лист, и проткнуть посередине шпажкой.
  9. Сбрызнуть рулеты со всех сторон оставшимся оливковым маслом и обжарить на разогретой сковороде гриль до готовности. Затем запечь 15 минут в духовке при 190 °C.
  10. Готовому мясу дать немного отдохнуть на теплой тарелке и подавать.

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Источник: "Сегодня"
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