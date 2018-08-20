Мясные рулетики на шпажках с изюмом и орехами: рецепт Юлии Высоцкой
Рецепт аппетитной закуски из телятины
Ищете рецепт для праздничного ужина? Приготовьте мясные рулетики с изюмом, орехами и сыром по рецепту Юлии Высоцкой.
Рулетики из телятины с начинкой
Ингредиенты:
- телятина – 800 г
- лук красный – 1 шт.
- изюм – 2 горсти
- сыр козий твердый – 70 г
- кедровые орехи – 1 горсть
- чеснок – 1 зубчик
- оливковое масло – 4 ст. л.
- домашние панировочные сухари – 2 ст. л.
- лавровый лист – 5 шт.
- перец черный свежемолотый – 1 щепотка
- соль морская – 1 щепотка
Рецепт приготовления:
- Деревянные шпажки предварительно замочить в холодной воде на 30‒40 минут.
- Красный лук и чеснок почистить и мелко порубить. Сыр натереть на мелкой терке.
- Разогреть в сковороде 2 ст. ложки оливкового масла и обжарить лук и чеснок.
- Изюм и кедровые орехи выложить к луку с чесноком, все перемешать и еще немного обжарить.
- Добавить домашние сухари, все перемешать и выложить в другую посуду.
- Добавить к изюму с орехами и луком сыр, все перемешать.
- Телятину, удалив пленки, нарезать тонкими кусками, отбить, посолить и поперчить, затем выложить на край каждой отбивной понемногу начинки и свернуть рулетиками.
- Сложить вместе два рулетика, вставив между ними лавровый лист, и проткнуть посередине шпажкой.
- Сбрызнуть рулеты со всех сторон оставшимся оливковым маслом и обжарить на разогретой сковороде гриль до готовности. Затем запечь 15 минут в духовке при 190 °C.
- Готовому мясу дать немного отдохнуть на теплой тарелке и подавать.
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Источник: "Сегодня"