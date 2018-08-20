Мясные рулетики на шпажках с изюмом и орехами: рецепт Юлии Высоцкой

Рецепт аппетитной закуски из телятины

Мясные рулетики с начинкой Фото: depositphotos.com

Ищете рецепт для праздничного ужина? Приготовьте мясные рулетики с изюмом, орехами и сыром по рецепту Юлии Высоцкой.

Рулетики из телятины с начинкой

Ингредиенты:

телятина – 800 г

лук красный – 1 шт.

изюм – 2 горсти

сыр козий твердый – 70 г

кедровые орехи – 1 горсть

чеснок – 1 зубчик

оливковое масло – 4 ст. л.

домашние панировочные сухари – 2 ст. л.

лавровый лист – 5 шт.

перец черный свежемолотый – 1 щепотка

соль морская – 1 щепотка

Рецепт приготовления:

Деревянные шпажки предварительно замочить в холодной воде на 30‒40 минут. Красный лук и чеснок почистить и мелко порубить. Сыр натереть на мелкой терке. Разогреть в сковороде 2 ст. ложки оливкового масла и обжарить лук и чеснок. Изюм и кедровые орехи выложить к луку с чесноком, все перемешать и еще немного обжарить. Добавить домашние сухари, все перемешать и выложить в другую посуду. Добавить к изюму с орехами и луком сыр, все перемешать. Телятину, удалив пленки, нарезать тонкими кусками, отбить, посолить и поперчить, затем выложить на край каждой отбивной понемногу начинки и свернуть рулетиками. Сложить вместе два рулетика, вставив между ними лавровый лист, и проткнуть посередине шпажкой. Сбрызнуть рулеты со всех сторон оставшимся оливковым маслом и обжарить на разогретой сковороде гриль до готовности. Затем запечь 15 минут в духовке при 190 °C. Готовому мясу дать немного отдохнуть на теплой тарелке и подавать.

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