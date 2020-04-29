Мясные тефтели с гречкой в духовке: рецепт дня

Готовим вкусные мясные шарики в ароматном соусе

Если вы не знаете, что можно приготовить из гречки, воспользуйтесь нашим рецептом. Мясные тефтели с этой популярной крупой – замечательная идея, как разнообразить домашнее меню. Они запекаются в духовке под сметанно-томатным соусом.

Мясные тефтели с гречкой в духовке

Мясные фрикадельки с гречкой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

241 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1/2 стакана гречневой крупы

500 г мясного фарша

1 репчатый лук

3 ст.л. сметаны

3 ст. л. томатного соуса

1/2 стакана воды

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

1 яйцо

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Способ приготовления:

Сварить гречневую крупу до полуготовности. Нарезать и обжарить лук. В мясной фарш подмешать яйцо, обжаренный лук и гречку. Посолить и поперчить. Сделать шарики. Положить шарики в форму для выпечки. Поставить в духовку на 15 минут. Тем временем смешать соус: сметану, томатный соус, воду и перемешать до однородного состояния. После 15 минут выпекания достать котлеты и полить их соусом, затем готовить еще 10-15 минут.

С чем подавать тефтели

Хорошим дополнением к блюду станут свежие или запеченные овощи.

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Напомним, ранее мы рассказывали, как похудеть на гречневой диете. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом гречневого супа с говядиной.

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