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Мясные тефтели с гречкой в духовке: рецепт дня

Готовим вкусные мясные шарики в ароматном соусе

Ирина Павлина
Сегодня, 12:16

Если вы не знаете, что можно приготовить из гречки, воспользуйтесь нашим рецептом. Мясные тефтели с этой популярной крупой – замечательная идея, как разнообразить домашнее меню. Они запекаются в духовке под сметанно-томатным соусом.

Мясные тефтели с гречкой в духовке

Мясные фрикадельки с гречкой
Мясные фрикадельки с гречкой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 241 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1/2 стакана гречневой крупы
  • 500 г мясного фарша
  • 1 репчатый лук
  • 3 ст.л. сметаны
  • 3 ст. л. томатного соуса
  • 1/2 стакана воды
  • Соль – по вкусу
  • Перец черный молотый – по вкусу
  • 1 яйцо

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Способ приготовления:

  1. Сварить гречневую крупу до полуготовности.
  2. Нарезать и обжарить лук.
  3. В мясной фарш подмешать яйцо, обжаренный лук и гречку. Посолить и поперчить. Сделать шарики.
  4. Положить шарики в форму для выпечки. Поставить в духовку на 15 минут.
  5. Тем временем смешать соус: сметану, томатный соус, воду и перемешать до однородного состояния.
  6. После 15 минут выпекания достать котлеты и полить их соусом, затем готовить еще 10-15 минут.

С чем подавать тефтели

Хорошим дополнением к блюду станут свежие или запеченные овощи.

Смотрите видео, как сделать оладьи из тыквы и гречки:

Напомним, ранее мы рассказывали, как похудеть на гречневой диете. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом гречневого супа с говядиной.

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Источник: Сегодня
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