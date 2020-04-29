Мясные тефтели с гречкой в духовке: рецепт дня
Готовим вкусные мясные шарики в ароматном соусе
Если вы не знаете, что можно приготовить из гречки, воспользуйтесь нашим рецептом. Мясные тефтели с этой популярной крупой – замечательная идея, как разнообразить домашнее меню. Они запекаются в духовке под сметанно-томатным соусом.
Мясные тефтели с гречкой в духовке
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 241 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1/2 стакана гречневой крупы
- 500 г мясного фарша
- 1 репчатый лук
- 3 ст.л. сметаны
- 3 ст. л. томатного соуса
- 1/2 стакана воды
- Соль – по вкусу
- Перец черный молотый – по вкусу
- 1 яйцо
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Способ приготовления:
- Сварить гречневую крупу до полуготовности.
- Нарезать и обжарить лук.
- В мясной фарш подмешать яйцо, обжаренный лук и гречку. Посолить и поперчить. Сделать шарики.
- Положить шарики в форму для выпечки. Поставить в духовку на 15 минут.
- Тем временем смешать соус: сметану, томатный соус, воду и перемешать до однородного состояния.
- После 15 минут выпекания достать котлеты и полить их соусом, затем готовить еще 10-15 минут.
С чем подавать тефтели
Хорошим дополнением к блюду станут свежие или запеченные овощи.
Смотрите видео, как сделать оладьи из тыквы и гречки:
Напомним, ранее мы рассказывали, как похудеть на гречневой диете. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом гречневого супа с говядиной.
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Источник: Сегодня