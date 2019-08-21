Мясо с баклажанами по-турецки: пошаговый рецепт
Готовим мясной фарш с помидорами и баклажанами на сковороде
Мясо с баклажанами по-турецки – это восхитительное сочетание сочного фарша, печеных баклажанов, томатного соуса и восточных пряностей.
Смотрите видео, как выбрать качественный мясной фарш:
Фарш может быть любой, в том числе и смешанный. Неповторимый аромат закуске придают специи и пряные травы. Используйте их по своим вкусовым предпочтениям. Хорошо подойдут орегано, паприка, кориандр, тимьян, базилик.
Мясо с баклажанами по-турецки
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- 500 г говяжьего фарша
- 3 средних баклажана
- 5 помидоров (свежих или 350 г консервированных)
- 1 ст.л. томатной пасты
- 50 г миндальных орехов
- 1 пучок петрушки или кинзы
- Кориандр
- Острый перец
- Молотая корица
- Растительное масло
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Баклажаны проткнуть вилкой и запечь до мягкости в духовке при 200 С в течение 30 минут.
- Когда они приготовятся, немного остудить и отделить мякоть от кожицы. Измельчить ее вилкой.
- Обжарить фарш на сковороде с растительным маслом, все время разбивая комочки лопаткой.
- Добавить измельченные помидоры и столовую ложку томатной пасты, влить 1/2 стакана воды и оставить тушиться на маленьком огне. Посолить.
- Через 15 минут добавить кусочки печеных баклажанов и тушить все вместе еще 15 минут.
- Теперь добавить измельченные орехи и специи: 1/2 ч.л. кориандра, 1 палочку корицы (или 1/3 молотой), 1/3 ч.л. хлопьев острого перца.
- Тушить еще 10 минут, посыпать нарезанной зеленью, выключить огонь.
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Источник: Сегодня