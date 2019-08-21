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Мясо с баклажанами по-турецки: пошаговый рецепт

Готовим мясной фарш с помидорами и баклажанами на сковороде

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:33
Фарш с овощами по-турецки
Фарш с овощами по-турецки
Фото: freepik.com

Мясо с баклажанами по-турецки – это восхитительное сочетание сочного фарша, печеных баклажанов, томатного соуса и восточных пряностей.

Смотрите видео, как выбрать качественный мясной фарш:

Фарш может быть любой, в том числе и смешанный. Неповторимый аромат закуске придают специи и пряные травы. Используйте их по своим вкусовым предпочтениям. Хорошо подойдут орегано, паприка, кориандр, тимьян, базилик.

Мясо с баклажанами по-турецки

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • 500 г говяжьего фарша
  • 3 средних баклажана
  • 5 помидоров (свежих или 350 г консервированных)
  • 1 ст.л. томатной пасты
  • 50 г миндальных орехов
  • 1 пучок петрушки или кинзы
  • Кориандр
  • Острый перец
  • Молотая корица
  • Растительное масло
  • Соль, перец

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Способ приготовления:

  1. Баклажаны проткнуть вилкой и запечь до мягкости в духовке при 200 С в течение 30 минут.
  2. Когда они приготовятся, немного остудить и отделить мякоть от кожицы. Измельчить ее вилкой.
  3. Обжарить фарш на сковороде с растительным маслом, все время разбивая комочки лопаткой.
  4. Добавить измельченные помидоры и столовую ложку томатной пасты, влить 1/2 стакана воды и оставить тушиться на маленьком огне. Посолить.
  5. Через 15 минут добавить кусочки печеных баклажанов и тушить все вместе еще 15 минут.
  6. Теперь добавить измельченные орехи и специи: 1/2 ч.л. кориандра, 1 палочку корицы (или 1/3 молотой), 1/3 ч.л. хлопьев острого перца.
  7. Тушить еще 10 минут, посыпать нарезанной зеленью, выключить огонь.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить овощное рагу по-средиземноморски. "Сегодня" также делились рецептом аджапсандали.

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Источник: Сегодня
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