Мясо с баклажанами по-турецки: пошаговый рецепт

Готовим мясной фарш с помидорами и баклажанами на сковороде

Фарш с овощами по-турецки Фото: freepik.com

Мясо с баклажанами по-турецки – это восхитительное сочетание сочного фарша, печеных баклажанов, томатного соуса и восточных пряностей.

Смотрите видео, как выбрать качественный мясной фарш:

Фарш может быть любой, в том числе и смешанный. Неповторимый аромат закуске придают специи и пряные травы. Используйте их по своим вкусовым предпочтениям. Хорошо подойдут орегано, паприка, кориандр, тимьян, базилик.

Мясо с баклажанами по-турецки

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

500 г говяжьего фарша

3 средних баклажана

5 помидоров (свежих или 350 г консервированных)

1 ст.л. томатной пасты

50 г миндальных орехов

1 пучок петрушки или кинзы

Кориандр

Острый перец

Молотая корица

Растительное масло

Соль, перец

Способ приготовления:

Баклажаны проткнуть вилкой и запечь до мягкости в духовке при 200 С в течение 30 минут. Когда они приготовятся, немного остудить и отделить мякоть от кожицы. Измельчить ее вилкой. Обжарить фарш на сковороде с растительным маслом, все время разбивая комочки лопаткой. Добавить измельченные помидоры и столовую ложку томатной пасты, влить 1/2 стакана воды и оставить тушиться на маленьком огне. Посолить. Через 15 минут добавить кусочки печеных баклажанов и тушить все вместе еще 15 минут. Теперь добавить измельченные орехи и специи: 1/2 ч.л. кориандра, 1 палочку корицы (или 1/3 молотой), 1/3 ч.л. хлопьев острого перца. Тушить еще 10 минут, посыпать нарезанной зеленью, выключить огонь.

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