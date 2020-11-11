Сегодняшний рейтинг: что купить на самой долгожданной распродаже

Какие товары для кухни можно купить и как это сделать максимально выгодно

11 ноября – день неслыханной щедрости от AliЕxpress. Мероприятие приурочено ко Всемирному дню шопинга. Помимо приятных скидок – 50% и выше, действуют еще и подарочные купоны. С их помощью тоже можно сэкономить. Правда, на технику классных производителей, скидки чуть меньше. То, что со скидками, обозначено двумя красными цифрами – 11.11.

Ну и традиционно, если вдруг вы захотели приобрести не одну единицу товара, а две и более – скидка тоже есть – 2%. В общем, сплошные приятные мелочи. А как правильно покупать на AliЕxpress с пошаговой инструкцией – читайте тут.

В нашем техно-гайде – популярные гаджеты, которые помогут вам на кухне в приготовлении, а также в поддержании чистоты на ней. Ну и стоит напомнить, что пред оформлением товара, ознакомьтесь с отзывами других покупателей. Мало ли что.

Лазерный нож

Фото: AliЕxpress

На сайте пишут, что нож изготовлен из уникальной дамасской стали. Для справки: у дамасской стали неоднородная поверхность и необычайная прочность. Резать можно все: от хлеба до сыра.

Первая цена: 624, 36 грн

Цена по скидке 343, 43 грн

Силиконовый коврик для раскатывания теста

Фото: AliЕxpress

Ну этот гаджет действительно для отчаянных домохозяек. Силиконовый коврик имеет разметку – чтобы угадать, например, с нужным диаметром коржей для торта.

Первая цена: 102, 80 грн

Цена со скидкой: 47, 30 грн

Швабра с распылителем

Фото: AliЕxpress

Из специального распылителя вода поступает на многоразовые "вкладыши" из микрофибры. Производитель уверяет – мыть такой супершваброй быстро и удобно.

Первая цена: 1 317, 06 грн

Цена со скидкой: 350,15 грн

Робот-пылесос

Фото: AliЕxpress

Умный со строенной картой Wi-Fi с электрическим водяным баком.

Первая цена: 12 937, 02 грн

Цена по скидке: 5 821,66 грн

Мельница для специй и кофе

Фото: AliЕxpress

Мелет до нужной консистенции зерна кофе и специи. К примеру, черный перец горошком

Первая цена: 2 015 грн

Цена со скидкой: 866, 46 грн

Фильтр для воды

Фото: AliЕxpress

Прикрепляется к крану, не ржавеет и не брызгает во все стороны. Расход воды 2 л в минуту. Здесь скидка небольшая, но и товар, как пишут, фирменный-префирменный

Первая цена: 963, 71 грн

Цена со скидкой: 732, 42 грн

Овощерезка

Фото: AliЕxpress

Многофункциональная терка. То есть не придумано такого овоща-фрукта, чтоб его не мог порезать-измельчить этот аппарат.

Первая цена: 525, 07 грн

Цена со скидкой: 183, 10 грн

Многофункциональный миксер

Фото: AliЕxpress

Им можно взбивать, с его помощью получить сок и даже замесить тесто для хлеба. Миксер мощный – в 1500 Вт.

Первая цена: 2 919, 74 грн

Цена со скидкой: 1 693, 49 грн

Электрическая мясорубка

Фото: AliЕxpress

Измельчит любое мясо до любой консистенции. Мощность – 3000 Вт

Первая цена: 7 359,21 грн

Цена со скидкой: 2 575,72 грн

Электрический взбиватель яиц

Фото: AliЕxpress

Делает это со скоростью 23 000 об/мин. В добавок есть венчик для взбивания молока.

Первая цена: 456, 74 грн

Цена со скидкой: 297,00 грн

Сушилка для продуктов

.

Фото: AliЕxpress

.Сушить, как обещают, можно все – фрукты, овощи, закуски.

Первая цена: 7 801,93 грн

Новая цена: 4 056,91 грн

Электрический тостер

Фото: AliЕxpress

Для тостов, сэндвичей-гриль. Вмещает 2 ломтика.

Первая цена: 922, 53 грн

Цена со скидкой: 779, 73 грн

Мини-вафельница

Фото: AliЕxpress

Готовить можно не только вафли, а и яичницу.

Первая цена: 1 131, 92 грн

Цена со скидкой: 565,96 грн

Набор сковородок

Фото: AliЕxpress

Состоит из 3 сковородок с антипригарным покрытием. Для стейков и яиц.

Первая цена: 2 002, 17 грн

Цена со скидкой: 1 401, 46 грн

Форма для выпекания хлеба

Фото: AliЕxpress

Изготовлены из углеродистой стали, форма с крышкой. Рассчитана на буханку в 450 гр.

Первая цена: 873,18 грн

Цена со скидкой: 261, 95 грн

А здесь найдете 15 кухонных гаджетов, которые сберегут ваши деньги на кухне.

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