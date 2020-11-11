Сегодняшний рейтинг: что купить на самой долгожданной распродаже
Какие товары для кухни можно купить и как это сделать максимально выгодно
11 ноября – день неслыханной щедрости от AliЕxpress. Мероприятие приурочено ко Всемирному дню шопинга. Помимо приятных скидок – 50% и выше, действуют еще и подарочные купоны. С их помощью тоже можно сэкономить. Правда, на технику классных производителей, скидки чуть меньше. То, что со скидками, обозначено двумя красными цифрами – 11.11.
Ну и традиционно, если вдруг вы захотели приобрести не одну единицу товара, а две и более – скидка тоже есть – 2%. В общем, сплошные приятные мелочи. А как правильно покупать на AliЕxpress с пошаговой инструкцией – читайте тут.
В нашем техно-гайде – популярные гаджеты, которые помогут вам на кухне в приготовлении, а также в поддержании чистоты на ней. Ну и стоит напомнить, что пред оформлением товара, ознакомьтесь с отзывами других покупателей. Мало ли что.
Лазерный нож
На сайте пишут, что нож изготовлен из уникальной дамасской стали. Для справки: у дамасской стали неоднородная поверхность и необычайная прочность. Резать можно все: от хлеба до сыра.
- Первая цена: 624, 36 грн
- Цена по скидке 343, 43 грн
Силиконовый коврик для раскатывания теста
Ну этот гаджет действительно для отчаянных домохозяек. Силиконовый коврик имеет разметку – чтобы угадать, например, с нужным диаметром коржей для торта.
- Первая цена: 102, 80 грн
- Цена со скидкой: 47, 30 грн
Швабра с распылителем
Из специального распылителя вода поступает на многоразовые "вкладыши" из микрофибры. Производитель уверяет – мыть такой супершваброй быстро и удобно.
- Первая цена: 1 317, 06 грн
- Цена со скидкой: 350,15 грн
Робот-пылесос
Умный со строенной картой Wi-Fi с электрическим водяным баком.
- Первая цена: 12 937, 02 грн
- Цена по скидке: 5 821,66 грн
Мельница для специй и кофе
Мелет до нужной консистенции зерна кофе и специи. К примеру, черный перец горошком
- Первая цена: 2 015 грн
- Цена со скидкой: 866, 46 грн
Фильтр для воды
Прикрепляется к крану, не ржавеет и не брызгает во все стороны. Расход воды 2 л в минуту. Здесь скидка небольшая, но и товар, как пишут, фирменный-префирменный
- Первая цена: 963, 71 грн
- Цена со скидкой: 732, 42 грн
Овощерезка
Многофункциональная терка. То есть не придумано такого овоща-фрукта, чтоб его не мог порезать-измельчить этот аппарат.
- Первая цена: 525, 07 грн
- Цена со скидкой: 183, 10 грн
Многофункциональный миксер
Им можно взбивать, с его помощью получить сок и даже замесить тесто для хлеба. Миксер мощный – в 1500 Вт.
- Первая цена: 2 919, 74 грн
- Цена со скидкой: 1 693, 49 грн
Электрическая мясорубка
Измельчит любое мясо до любой консистенции. Мощность – 3000 Вт
- Первая цена: 7 359,21 грн
- Цена со скидкой: 2 575,72 грн
Электрический взбиватель яиц
Делает это со скоростью 23 000 об/мин. В добавок есть венчик для взбивания молока.
- Первая цена: 456, 74 грн
- Цена со скидкой: 297,00 грн
Сушилка для продуктов
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.Сушить, как обещают, можно все – фрукты, овощи, закуски.
- Первая цена: 7 801,93 грн
- Новая цена: 4 056,91 грн
Электрический тостер
Для тостов, сэндвичей-гриль. Вмещает 2 ломтика.
- Первая цена: 922, 53 грн
- Цена со скидкой: 779, 73 грн
Мини-вафельница
Готовить можно не только вафли, а и яичницу.
- Первая цена: 1 131, 92 грн
- Цена со скидкой: 565,96 грн
Набор сковородок
Состоит из 3 сковородок с антипригарным покрытием. Для стейков и яиц.
- Первая цена: 2 002, 17 грн
- Цена со скидкой: 1 401, 46 грн
Форма для выпекания хлеба
Изготовлены из углеродистой стали, форма с крышкой. Рассчитана на буханку в 450 гр.
Первая цена: 873,18 грн
Цена со скидкой: 261, 95 грн
А здесь найдете 15 кухонных гаджетов, которые сберегут ваши деньги на кухне.
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