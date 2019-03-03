На кастинг "МастерШеф. Профессионалы" пришел двойник Олега Винника
Узнайте, чем удивляли судей будущие участники "МастерШеф. Профессионалы" на отборе
В субботу, 2 марта, состоялась премьера нового шоу "МастерШеф. Профессионалы". Впервые участниками проекта стали не кулинары-аматоры, а опытные шеф-повара. Некоторые из них могут похвастаться престижными наградами и даже наличием собственных ресторанов.
Судьи шоу Эктор Хименес-Браво, Лиза Глинская и Владимир Ярославский признались, что им гораздо сложнее оценивать, критиковать и отбирать профессиональных поваров, чем простых любителей. При этом члены жюри отметили, что такое задание им показалось любопытным.
На кастинг "МастерШеф. Профессионалы" пришли очень разные люди: "боги мяса", агроном, девушка, которая с семи лет живет в ресторане, повар из греко-католической семинарии, спортсмен, который стал поваром, и даже двойник знаменитого украинского певца Олега Винника. Каждый из участников постарался изощриться перед жюри, но попасть на проект удалось только тем, кто буквально живет кулинарией.
На отборе было несколько поваров, которые приготовили свое блюдо не за 45 минут, а за 25, убрали рабочие поверхности, и помогали другим. Хотя, как отметил Эктор Хименес-Браво, ничего сверхъестественного в этом нет, ведь в ресторане шеф обязан выдать блюдо за 15 минут.
Кроме этого, в премьерном выпуске "МастерШеф. Профессионалы" судьи встретили кулинаров, с работами которых уже были знакомы. А Эктору Хименесу-Браво снова пришлось отбирать на проект одну из выпускниц "МастерШеф".
Кто все эти талантливые и необыкновенные шефы? И кто из них стал одним из 24-х счастливчиков? Смотрите видео первого выпуска "МастерШеф. Профессионалы" ниже.
"МастерШеф. Профессионалы": смотреть 1-й выпуск 1-ю часть:
"МастерШеф. Профессионалы": смотреть 1-й выпуск 2-ю часть:
"МастерШеф. Профессионалы": смотреть 1-й выпуск 3-ю часть:
Напомним, ранее Лиза Глинская рассказала о своем судействе в "МастерШеф. Профессионалы". Другой судья проекта, Владимир Ярославский, также дал интервью об участии в шоу.
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