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На кастинг "МастерШеф. Профессионалы" пришел двойник Олега Винника

Узнайте, чем удивляли судей будущие участники "МастерШеф. Профессионалы" на отборе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:00
Жюри шоу "МастерШеф. Профессионалы"
Жюри шоу "МастерШеф. Профессионалы"
Фото: пресс-служба СТБ

В субботу, 2 марта, состоялась премьера нового шоу "МастерШеф. Профессионалы". Впервые участниками проекта стали не кулинары-аматоры, а опытные шеф-повара. Некоторые из них могут похвастаться престижными наградами и даже наличием собственных ресторанов.

Судьи шоу Эктор Хименес-Браво, Лиза Глинская и Владимир Ярославский признались, что им гораздо сложнее оценивать, критиковать и отбирать профессиональных поваров, чем простых любителей. При этом члены жюри отметили, что такое задание им показалось любопытным.

Фото: пресс-служба СТБ

На кастинг "МастерШеф. Профессионалы" пришли очень разные люди: "боги мяса", агроном, девушка, которая с семи лет живет в ресторане, повар из греко-католической семинарии, спортсмен, который стал поваром, и даже двойник знаменитого украинского певца Олега Винника. Каждый из участников постарался изощриться перед жюри, но попасть на проект удалось только тем, кто буквально живет кулинарией.

Фото: facebook.com/MasterChefUA

На отборе было несколько поваров, которые приготовили свое блюдо не за 45 минут, а за 25, убрали рабочие поверхности, и помогали другим. Хотя, как отметил Эктор Хименес-Браво, ничего сверхъестественного в этом нет, ведь в ресторане шеф обязан выдать блюдо за 15 минут.

Кроме этого, в премьерном выпуске "МастерШеф. Профессионалы" судьи встретили кулинаров, с работами которых уже были знакомы. А Эктору Хименесу-Браво снова пришлось отбирать на проект одну из выпускниц "МастерШеф".

Фото: пресс-служба СТБ

Кто все эти талантливые и необыкновенные шефы? И кто из них стал одним из 24-х счастливчиков? Смотрите видео первого выпуска "МастерШеф. Профессионалы" ниже.

"МастерШеф. Профессионалы": смотреть 1-й выпуск 1-ю часть:

"МастерШеф. Профессионалы": смотреть 1-й выпуск 2-ю часть:

"МастерШеф. Профессионалы": смотреть 1-й выпуск 3-ю часть:

Напомним, ранее Лиза Глинская рассказала о своем судействе в "МастерШеф. Профессионалы". Другой судья проекта, Владимир Ярославский, также дал интервью об участии в шоу.

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Источник: Сегодня
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