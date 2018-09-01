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На зиму: джем из груши с корицей и ванилью

По этому рецепту можно сделать варенье не только из груш, но и из яблок, слив или персиков

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
Грушевое варенье Фото: depositphotos.com
Грушевое варенье Фото: depositphotos.com

В сентябре приготовить варенье из груш на зиму довольно актуально, ведь в это время фрукты доспевают, становятся сочными и ароматными.

Грушевый джем на зиму

Ингредиенты:

  • 4 кг очищенных и мелко нарезанных груш
  • 2 кг сахара
  • 1 ч.л. молотой корицы
  • ванилин на кончике ножа
  • 1 ч. л. лимонной кислоты
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Рецепт приготовления:

  1. Очищенные и нарезанные груши засыпать сахаром. Пропустить через мясорубку или измельчить с помощью блендера.
  2. Простерилизовать банки и крышки.
  3. Перелить грушевое пюре в емкость для варки. Добавить ванилин, корицу и лимонную кислоту. Хорошо перемешать и довести до кипения, постоянно помешивая деревянной ложкой. Когда смесь закипит, варить в течение 40 минут на медленном огне, не прекращая помешивать.
  4. Горячее варенье перелить в стерилизованные банки и закатать.

Напомним, ранее мы писали, как легко извлечь косточки из ягод и фруктов. Сайт "Сегодня" также делился рецептом варенья из сосновых шишек. Кроме этого, мы рассказывали, какое варенье содержит больше всего витаминов.

Смотрите видео, как приготовить грушевое вино:

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Источник: "Сегодня"
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