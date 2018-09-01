На зиму: джем из груши с корицей и ванилью
По этому рецепту можно сделать варенье не только из груш, но и из яблок, слив или персиков
В сентябре приготовить варенье из груш на зиму довольно актуально, ведь в это время фрукты доспевают, становятся сочными и ароматными.
Грушевый джем на зиму
Ингредиенты:
- 4 кг очищенных и мелко нарезанных груш
- 2 кг сахара
- 1 ч.л. молотой корицы
- ванилин на кончике ножа
- 1 ч. л. лимонной кислоты
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Рецепт приготовления:
- Очищенные и нарезанные груши засыпать сахаром. Пропустить через мясорубку или измельчить с помощью блендера.
- Простерилизовать банки и крышки.
- Перелить грушевое пюре в емкость для варки. Добавить ванилин, корицу и лимонную кислоту. Хорошо перемешать и довести до кипения, постоянно помешивая деревянной ложкой. Когда смесь закипит, варить в течение 40 минут на медленном огне, не прекращая помешивать.
- Горячее варенье перелить в стерилизованные банки и закатать.
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Источник: "Сегодня"