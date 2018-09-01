На зиму: джем из груши с корицей и ванилью

По этому рецепту можно сделать варенье не только из груш, но и из яблок, слив или персиков

Грушевое варенье Фото: depositphotos.com

В сентябре приготовить варенье из груш на зиму довольно актуально, ведь в это время фрукты доспевают, становятся сочными и ароматными.

Грушевый джем на зиму

Ингредиенты:

4 кг очищенных и мелко нарезанных груш

2 кг сахара

1 ч.л. молотой корицы

ванилин на кончике ножа

1 ч. л. лимонной кислоты

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Рецепт приготовления:

Очищенные и нарезанные груши засыпать сахаром. Пропустить через мясорубку или измельчить с помощью блендера. Простерилизовать банки и крышки. Перелить грушевое пюре в емкость для варки. Добавить ванилин, корицу и лимонную кислоту. Хорошо перемешать и довести до кипения, постоянно помешивая деревянной ложкой. Когда смесь закипит, варить в течение 40 минут на медленном огне, не прекращая помешивать. Горячее варенье перелить в стерилизованные банки и закатать.

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