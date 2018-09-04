На зиму: кабачковая икра с болгарским перцем и помидорами
Лучше всего кабачковая икра получается именно сейчас – в сезон свежих овощей. Предлагаем вам оригинальный рецепт этой популярной заготовки.
Кабачковая икра с овощами
Ингредиенты:
- 1,2 кг цуккини или кабачков
- 2 крупные моркови
- 2 большие луковицы
- 1 кг сладкого болгарского перца
- 400 г спелых томатов
- 1 ст.л. сахара
- 2 ст.л. 6% уксуса
- 3 зубчика чеснока
- 1 ст.л. томатной пасты
- 60 мл растительного масла
- черный молотый перец
- кориандр
- соль по вкусу
Рецепт приготовления:
- Свежие помидоры помыть, опустить на 30 секунд в кипяток и снять кожицу.
- Подготовить все овощи: морковь и лук очистить, из сладкого болгарского перца вынуть семена, кабачки промыть, но кожицу на них оставить.
- Пропустить все овощи через мясорубку с крупной решеткой. Сначала лук и морковь, затем остальные овощи.
- На сковороду налить небольшое количество растительного масла и выложить измельченную морковь. Готовить на среднем огне до полумягкости.
- Затем добавить лук, размешать и обжарить еще 2-3 минуты.
- После этого выложить в сковороду кабачки и сладкий болгарский перец: часть жидкости лучше удалить. Просто наклонить миску и слить лишнее. Продолжать готовить икру, периодически помешивая, до мягкости всех овощей.
- Затем выложить в сковороду помидоры, посыпать сахаром, черным молотым перцем, кориандром, орегано и базиликом.
- Посолить икру, добавить уксус. В этот же момент, при желании, можно добавить томатную пасту.
- Перемешать и тушить, помешивая, пока не выпарится вся жидкость. Приправить по вкусу.
- Добавить зубчики чеснока, пропущенные через пресс, размешать и выключить огонь.
- Горячую икру разложить по сухим стерилизованным банкам, накрыть стерильными крышками, перевернуть и укутать. Дать полностью остыть. Хранить в кладовой или погребе.
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Источник: "Сегодня"