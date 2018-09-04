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На зиму: кабачковая икра с болгарским перцем и помидорами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:35
Кабачковая икра с перцем и помидорами Фото: depositphotos.com
Кабачковая икра с перцем и помидорами Фото: depositphotos.com

Лучше всего кабачковая икра получается именно сейчас – в сезон свежих овощей. Предлагаем вам оригинальный рецепт этой популярной заготовки. 

Кабачковая икра с овощами

Ингредиенты:

  • 1,2 кг цуккини или кабачков
  • 2 крупные моркови
  • 2 большие луковицы
  • 1 кг сладкого болгарского перца
  • 400 г спелых томатов
  • 1 ст.л. сахара
  • 2 ст.л. 6% уксуса
  • 3 зубчика чеснока
  • 1 ст.л. томатной пасты
  • 60 мл растительного масла
  • черный молотый перец
  • кориандр
  • соль по вкусу
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Рецепт приготовления:

  1. Свежие помидоры помыть, опустить на 30 секунд в кипяток и снять кожицу.
  2. Подготовить все овощи: морковь и лук очистить, из сладкого болгарского перца вынуть семена, кабачки промыть, но кожицу на них оставить.
  3. Пропустить все овощи через мясорубку с крупной решеткой. Сначала лук и морковь, затем остальные овощи.
  4. На сковороду налить небольшое количество растительного масла и выложить измельченную морковь. Готовить на среднем огне до полумягкости.
  5. Затем добавить лук, размешать и обжарить еще 2-3 минуты.
  6. После этого выложить в сковороду кабачки и сладкий болгарский перец: часть жидкости лучше удалить. Просто наклонить миску и слить лишнее. Продолжать готовить икру, периодически помешивая, до мягкости всех овощей.
  7. Затем выложить в сковороду помидоры, посыпать сахаром, черным молотым перцем, кориандром, орегано и базиликом.
  8. Посолить икру, добавить уксус. В этот же момент, при желании, можно добавить томатную пасту.
  9. Перемешать и тушить, помешивая, пока не выпарится вся жидкость. Приправить по вкусу.
  10. Добавить зубчики чеснока, пропущенные через пресс, размешать и выключить огонь.
  11. Горячую икру разложить по сухим стерилизованным банкам, накрыть стерильными крышками, перевернуть и укутать. Дать полностью остыть. Хранить в кладовой или погребе. 

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Источник: "Сегодня"
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