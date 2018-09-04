На зиму: кабачковая икра с болгарским перцем и помидорами

Кабачковая икра с перцем и помидорами Фото: depositphotos.com

Лучше всего кабачковая икра получается именно сейчас – в сезон свежих овощей. Предлагаем вам оригинальный рецепт этой популярной заготовки.

Кабачковая икра с овощами

Ингредиенты:

1,2 кг цуккини или кабачков

2 крупные моркови

2 большие луковицы

1 кг сладкого болгарского перца

400 г спелых томатов

1 ст.л. сахара

2 ст.л. 6% уксуса

3 зубчика чеснока

1 ст.л. томатной пасты

60 мл растительного масла

черный молотый перец

кориандр

соль по вкусу

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Кабачковая и баклажанная: два простых рецепта овощной икры

Рецепт приготовления:

Свежие помидоры помыть, опустить на 30 секунд в кипяток и снять кожицу. Подготовить все овощи: морковь и лук очистить, из сладкого болгарского перца вынуть семена, кабачки промыть, но кожицу на них оставить. Пропустить все овощи через мясорубку с крупной решеткой. Сначала лук и морковь, затем остальные овощи. На сковороду налить небольшое количество растительного масла и выложить измельченную морковь. Готовить на среднем огне до полумягкости. Затем добавить лук, размешать и обжарить еще 2-3 минуты. После этого выложить в сковороду кабачки и сладкий болгарский перец: часть жидкости лучше удалить. Просто наклонить миску и слить лишнее. Продолжать готовить икру, периодически помешивая, до мягкости всех овощей. Затем выложить в сковороду помидоры, посыпать сахаром, черным молотым перцем, кориандром, орегано и базиликом. Посолить икру, добавить уксус. В этот же момент, при желании, можно добавить томатную пасту. Перемешать и тушить, помешивая, пока не выпарится вся жидкость. Приправить по вкусу. Добавить зубчики чеснока, пропущенные через пресс, размешать и выключить огонь. Горячую икру разложить по сухим стерилизованным банкам, накрыть стерильными крышками, перевернуть и укутать. Дать полностью остыть. Хранить в кладовой или погребе.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить шоколадные кексы с кабачками. Кроме этого, сайт "Сегодня" делился рецептом испанской тортильи с кабачками и картофелем. Мы также сообщали, почему летом стоит есть больше кабачков.

Смотрите видео, как приготовить кабачковый мильфей с крабовым пюре: