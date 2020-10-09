На зиму: как приготовить варенье из айвы с корицей

Для варенья подойдут только пожелтевшие плоды айвы

Сезон айвы начинается осенью. Из этого терпкого осеннего фрукта готовят цукаты, варенье, мармелад и компоты. Айву добавляют в каши и мясные блюда, используют в качестве начинок для пирогов и запеканок.

Мы расскажем, как приготовить ароматное варенье из айвы с корицей. Оно станет отличным дополнением к тостам, блинам и оладьям.

Варенье из айвы с корицей

Варенье из айвы Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

138 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 крупная айва

75-100 г сахара

1 ст.л. лимонного сока

1/4 ч.л. корицы

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Способ приготовления:

Очистить айву, порезать на четвертинки. Удалить сердцевину. Мякоть измельчить. Положить в кастрюлю и залить водой так, чтобы она покрывала кусочки айвы. Довести до кипения. Затем готовить на среднем огне, помешивая, 20 минут. За это время айва должна стать мягкой. Добавить сахар, лимонный сок и корицу. Убавить огонь и, помешивая, дать сахару раствориться. После чего, помешивая время от времени, держать на огне еще 25 минут на слабом огне. Сироп должен стать концентрированным, айва – совсем мягкой, блестящей. Снять с огня, дать немного остыть и переложить в подготовленную банку.

Полезный совет

В варенье можно добавить и другие специи: ваниль, имбирь или мускатный орех.

Смотрите видео, как сделать варенье из арбуза:

Напомним, ранее мы писали, как сделать настойку из айвы, а также делились рецептом пастилы из айвы.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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