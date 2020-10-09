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На зиму: как приготовить варенье из айвы с корицей

Сегодня, 09:05

Для варенья подойдут только пожелтевшие плоды айвы

Сезон айвы начинается осенью. Из этого терпкого осеннего фрукта готовят цукаты, варенье, мармелад и компоты. Айву добавляют в каши и мясные блюда, используют в качестве начинок для пирогов и запеканок.

Мы расскажем, как приготовить ароматное варенье из айвы с корицей. Оно станет отличным дополнением к тостам, блинам и оладьям.

Варенье из айвы с корицей

Варенье из айвы
Варенье из айвы
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 138 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 крупная айва
  • 75-100 г сахара
  • 1 ст.л. лимонного сока
  • 1/4 ч.л. корицы

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Способ приготовления:

  1. Очистить айву, порезать на четвертинки. Удалить сердцевину.
  2. Мякоть измельчить. Положить в кастрюлю и залить водой так, чтобы она покрывала кусочки айвы.
  3. Довести до кипения. Затем готовить на среднем огне, помешивая, 20 минут. За это время айва должна стать мягкой.
  4. Добавить сахар, лимонный сок и корицу. Убавить огонь и, помешивая, дать сахару раствориться.
  5. После чего, помешивая время от времени, держать на огне еще 25 минут на слабом огне. Сироп должен стать концентрированным, айва – совсем мягкой, блестящей.
  6. Снять с огня, дать немного остыть и переложить в подготовленную банку.

Полезный совет

В варенье можно добавить и другие специи: ваниль, имбирь или мускатный орех.

Смотрите видео, как сделать варенье из арбуза:

Напомним, ранее мы писали, как сделать настойку из айвы, а также делились рецептом пастилы из айвы.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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Источник: Сегодня
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