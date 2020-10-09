На зиму: как приготовить варенье из айвы с корицей
Для варенья подойдут только пожелтевшие плоды айвы
Сезон айвы начинается осенью. Из этого терпкого осеннего фрукта готовят цукаты, варенье, мармелад и компоты. Айву добавляют в каши и мясные блюда, используют в качестве начинок для пирогов и запеканок.
Мы расскажем, как приготовить ароматное варенье из айвы с корицей. Оно станет отличным дополнением к тостам, блинам и оладьям.
Варенье из айвы с корицей
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 138 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 крупная айва
- 75-100 г сахара
- 1 ст.л. лимонного сока
- 1/4 ч.л. корицы
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Способ приготовления:
- Очистить айву, порезать на четвертинки. Удалить сердцевину.
- Мякоть измельчить. Положить в кастрюлю и залить водой так, чтобы она покрывала кусочки айвы.
- Довести до кипения. Затем готовить на среднем огне, помешивая, 20 минут. За это время айва должна стать мягкой.
- Добавить сахар, лимонный сок и корицу. Убавить огонь и, помешивая, дать сахару раствориться.
- После чего, помешивая время от времени, держать на огне еще 25 минут на слабом огне. Сироп должен стать концентрированным, айва – совсем мягкой, блестящей.
- Снять с огня, дать немного остыть и переложить в подготовленную банку.
Полезный совет
В варенье можно добавить и другие специи: ваниль, имбирь или мускатный орех.
Смотрите видео, как сделать варенье из арбуза:
Напомним, ранее мы писали, как сделать настойку из айвы, а также делились рецептом пастилы из айвы.
Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты
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