На зиму: как заморозить ягодное пюре с сахаром

Перетирать с сахаром можно абсолютное любые летние и осенние ягоды

Замораживать можно любые ягоды Фото: pixabay.com

Замораживание с сахаром – это сравнительно быстрый и технически простой способ заготовить ягоды на зиму. Кроме того, такую сладкую ягодную смесь можно использовать не только как самостоятельный десерт, но и в качестве начинки для пирогов.

Как перетереть ягоды с сахаром

Для начала ягоды надо перебрать, удалить гнилые и мятые. Тщательно промойте их в проточной воде, а затем ополосните в кипяченой, выложите на чистую хлопчатобумажную ткань в один слой и дайте полностью высохнуть. Затем перетрите ягоды в кухонном комбайне (или в мясорубке), пересыпая их сахаром (около 100 г песка на 200 г ягод). Разложите по пластиковым контейнерам и плотно закройте крышками.

В морозильной камере замороженное ягодное пюре будет храниться 8-10 месяцев. В заготовке остается 60-70% витаминов и микроэлементов.

Недостатки замораживания ягод с сахаром

Свежеперетертые ягоды быстро портятся в комнатной температуре, так что их следует хранить исключительно в морозильной камере. Кроме того, для того чтобы перетертые свежие ягоды не портились, количество сахара должно быть не меньше 60%. Поэтому, сохраняя витамины, мы получаем слишком сладкий и калорийный продукт.

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