На зиму: полезное варенье из шиповника и калины

Варенье из осенних ягод не только вкусное, но и содержит много витаминов

Варенье из шиповника и калины Фото: pixabay.com

Целебные свойства шиповника – огромны. В его состав входят десятки микроэлементов, необходимых для здоровья. А калина прекрасно снимает судороги, помогает при бессоннице и простуде. Только не давайте ягодам долго кипеть, иначе они начнут терять свои полезные свойства.

Витаминное варенье из шиповника и калины

Ингредиенты:

400 г шиповника

800 г сахара

3 стакана воды

100 г свежей или замороженной калины

Рецепт приготовления:

Удалите семена из шиповника при помощи иголки через небольшое отверстие. Промойте ягоды в холодной воде, засыпьте в кипяток (1,5 стакана воды), доведите до кипения, сразу откиньте на дуршлаг и дайте обсохнуть. Из оставшейся воды и сахара сварите сироп, засыпьте в него шиповник и ягоды калины, помешивая, доведите до кипения и снимите. Подавайте витаминное варенье к блинчикам и оладьям.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить витаминный напиток из шиповника с апельсином. Сайт "Сегодня" также делился лечебными рецептами на основе калины.

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