На зиму: полезное варенье из шиповника и калины
Варенье из осенних ягод не только вкусное, но и содержит много витаминов
Целебные свойства шиповника – огромны. В его состав входят десятки микроэлементов, необходимых для здоровья. А калина прекрасно снимает судороги, помогает при бессоннице и простуде. Только не давайте ягодам долго кипеть, иначе они начнут терять свои полезные свойства.
Витаминное варенье из шиповника и калины
Ингредиенты:
- 400 г шиповника
- 800 г сахара
- 3 стакана воды
- 100 г свежей или замороженной калины
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Рецепт приготовления:
- Удалите семена из шиповника при помощи иголки через небольшое отверстие.
- Промойте ягоды в холодной воде, засыпьте в кипяток (1,5 стакана воды), доведите до кипения, сразу откиньте на дуршлаг и дайте обсохнуть.
- Из оставшейся воды и сахара сварите сироп, засыпьте в него шиповник и ягоды калины, помешивая, доведите до кипения и снимите.
- Подавайте витаминное варенье к блинчикам и оладьям.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить витаминный напиток из шиповника с апельсином. Сайт "Сегодня" также делился лечебными рецептами на основе калины.
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Источник: "Сегодня"