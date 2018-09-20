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На зиму: полезное варенье из шиповника и калины

Варенье из осенних ягод не только вкусное, но и содержит много витаминов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:20
Варенье из шиповника и калины Фото: pixabay.com
Варенье из шиповника и калины Фото: pixabay.com

Целебные свойства шиповника – огромны. В его состав входят десятки микроэлементов, необходимых для здоровья. А калина прекрасно снимает судороги, помогает при бессоннице и простуде. Только не давайте ягодам долго кипеть, иначе они начнут терять свои полезные свойства. 

Витаминное варенье из шиповника и калины

Ингредиенты:

  • 400 г шиповника
  • 800 г сахара
  • 3 стакана воды
  • 100 г свежей или замороженной калины
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Рецепт приготовления:

  1. Удалите семена из шиповника при помощи иголки через небольшое отверстие.
  2. Промойте ягоды в холодной воде, засыпьте в кипяток (1,5 стакана воды), доведите до кипения, сразу откиньте на дуршлаг и дайте обсохнуть.
  3. Из оставшейся воды и сахара сварите сироп, засыпьте в него шиповник и ягоды калины, помешивая, доведите до кипения и снимите.
  4. Подавайте витаминное варенье к блинчикам и оладьям.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить витаминный напиток из шиповника с апельсином. Сайт "Сегодня" также делился лечебными рецептами на основе калины.

Смотрите видео о пользе кизила для здоровья:

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Источник: "Сегодня"
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