На зиму: рецепт аджики из перца, яблок и помидоров

Красный жгучий перец – главная составляющая аджики

Острая аджика Фото: depositphotos.com

Простой рецепт вкусной аджики на зиму. Когда вы будете резать перец, наденьте резиновые перчатки – это поможет избежать неприятного жжения.

Аджика с яблоками

Ингредиенты:

2,5 кг помидоров

2 кг моркови

1 кг болгарского перца

1 кг яблок

300 г чеснока

4 горьких перца

300 мл растительного масла

соль, перец

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Как приготовить аджику: полезные советы и рецепты

Рецепт приготовления:

Помидоры залить кипятком на минуту, снять кожицу и превратить в пюре. Поставить на огонь и довести до кипения. Уменьшить нагрев и варить в течение 30 минут. Яблоки и морковь почистить, мелко нарезать. Добавить к помидорам и варить 30 минут. Перец очистить от сердцевины и семян, измельчить вместе с очищенным чесноком. Добавить к остальным ингредиентам и варить 30 минут. Добавить растительное масло, соль, перец. Варить еще 10-15 минут. Горячую аджику переложить в стерилизованные банки и закатать. Накрыть пледом и дать остыть. Хранить в сухом прохладном месте вдали от солнечным лучей.

Напомним, ранее мы писали, как легко извлечь косточки из ягод и фруктов для приготовления варенья. Сайт "Сегодня" также делился рецептом варенья из сосновых шишек. Мы также рассказывали, как сварить варенье из огурцов.

Смотрите видео, как приготовить удивительное повидло из помидоров: