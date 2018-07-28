На зиму: рецепт аджики из перца, яблок и помидоров
Красный жгучий перец – главная составляющая аджики
Простой рецепт вкусной аджики на зиму. Когда вы будете резать перец, наденьте резиновые перчатки – это поможет избежать неприятного жжения.
Аджика с яблоками
Ингредиенты:
- 2,5 кг помидоров
- 2 кг моркови
- 1 кг болгарского перца
- 1 кг яблок
- 300 г чеснока
- 4 горьких перца
- 300 мл растительного масла
- соль, перец
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак приготовить аджику: полезные советы и рецепты
Рецепт приготовления:
- Помидоры залить кипятком на минуту, снять кожицу и превратить в пюре.
- Поставить на огонь и довести до кипения. Уменьшить нагрев и варить в течение 30 минут.
- Яблоки и морковь почистить, мелко нарезать. Добавить к помидорам и варить 30 минут.
- Перец очистить от сердцевины и семян, измельчить вместе с очищенным чесноком. Добавить к остальным ингредиентам и варить 30 минут.
- Добавить растительное масло, соль, перец. Варить еще 10-15 минут.
- Горячую аджику переложить в стерилизованные банки и закатать. Накрыть пледом и дать остыть. Хранить в сухом прохладном месте вдали от солнечным лучей.
Напомним, ранее мы писали, как легко извлечь косточки из ягод и фруктов для приготовления варенья. Сайт "Сегодня" также делился рецептом варенья из сосновых шишек. Мы также рассказывали, как сварить варенье из огурцов.
Смотрите видео, как приготовить удивительное повидло из помидоров:
Еще несколько материалов по теме:Как приготовить идеальный томатный соус к пасте Рецепт для пикника: как приготовить вкусный домашний кетчуп
Источник: "Сегодня"