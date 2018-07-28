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На зиму: рецепт аджики из перца, яблок и помидоров

Красный жгучий перец – главная составляющая аджики

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:36
Острая аджика Фото: depositphotos.com
Острая аджика Фото: depositphotos.com

Простой рецепт вкусной аджики на зиму. Когда вы будете резать перец, наденьте резиновые перчатки – это поможет избежать неприятного жжения.

Аджика с яблоками

Ингредиенты:

  • 2,5 кг помидоров
  • 2 кг моркови
  • 1 кг болгарского перца
  • 1 кг яблок
  • 300 г чеснока
  • 4 горьких перца
  • 300 мл растительного масла
  • соль, перец
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Рецепт приготовления:

  1. Помидоры залить кипятком на минуту, снять кожицу и превратить в пюре.
  2. Поставить на огонь и довести до кипения. Уменьшить нагрев и варить в течение 30 минут.
  3. Яблоки и морковь почистить, мелко нарезать. Добавить к помидорам и варить 30 минут.
  4. Перец очистить от сердцевины и семян, измельчить вместе с очищенным чесноком. Добавить к остальным ингредиентам и варить 30 минут.
  5. Добавить растительное масло, соль, перец. Варить еще 10-15 минут.
  6. Горячую аджику переложить в стерилизованные банки и закатать. Накрыть пледом и дать остыть. Хранить в сухом прохладном месте вдали от солнечным лучей.

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Источник: "Сегодня"
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