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На зиму: рецепт самого вкусного лечо

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:00
Лечо из перца на зиму Фото: pixabay.com
Лечо из перца на зиму Фото: pixabay.com

Лечо из болгарского перца – это прекрасная заготовка на зиму, которая будет всегда под рукой. Домашнее лечо можно добавлять в супы, а также подавать с картофелем, рисом или макаронами.

Лечо на зиму с чесноком

Ингредиенты:

  • 1 кг сладкого красного перца
  • 1 кг спелых помидоров
  • 1 головка чеснока
  • 1 пучок укропа
  • 1 пучок петрушки
  • перец черный молотый
  • 1 ч. л. сахара
  • 30 мл растительного масла
  • 3 ст. л. уксуса 9% 
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Рецепт приготовления:

  1. Перец и помидоры помыть и обсушить.
  2. Перец очистить от плодоножек и семян. Помидоры обдать кипятком и снять кожицу. 
  3. В глубокую кастрюлю сложить кубиками нарезанные перцы и помидоры.
  4. Зелень мелко порубить, чеснок пропустить через пресс.
  5. В кастрюлю с овощами добавить растительное масло и поставить на плиту. Довести до кипения и варить, помешивая, 10-15 минут, пока перец не станет мягким.
  6. Добавить сахар, соль и перец (по вкусу). Хорошо перемешать и готовить еще 5 минут. Добавить зелень, чеснок и уксус.
  7. Проварить еще 2 минуты и разлить по стерилизованным банкам.
  8. Закупорить банки чистыми крышками, накрыть полотенцами и дать полностью остыть. 

Напомним, ранее мы делились рецептом рулетиков из перца с тунцом, зеленью и сливочным сыром. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить греческий салат с картофелем и запеченным перцем. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить мясной рулет с болгарским перцем и сыром.

Смотрите видео, как приготовить варенье из помидоров:

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Источник: "Сегодня"
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