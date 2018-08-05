На зиму: рецепт самого вкусного лечо

Лечо из перца на зиму Фото: pixabay.com

Лечо из болгарского перца – это прекрасная заготовка на зиму, которая будет всегда под рукой. Домашнее лечо можно добавлять в супы, а также подавать с картофелем, рисом или макаронами.

Лечо на зиму с чесноком

Ингредиенты:

1 кг сладкого красного перца

1 кг спелых помидоров

1 головка чеснока

1 пучок укропа

1 пучок петрушки

перец черный молотый

1 ч. л. сахара

30 мл растительного масла

3 ст. л. уксуса 9%

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Рецепт приготовления:

Перец и помидоры помыть и обсушить. Перец очистить от плодоножек и семян. Помидоры обдать кипятком и снять кожицу. В глубокую кастрюлю сложить кубиками нарезанные перцы и помидоры. Зелень мелко порубить, чеснок пропустить через пресс. В кастрюлю с овощами добавить растительное масло и поставить на плиту. Довести до кипения и варить, помешивая, 10-15 минут, пока перец не станет мягким. Добавить сахар, соль и перец (по вкусу). Хорошо перемешать и готовить еще 5 минут. Добавить зелень, чеснок и уксус. Проварить еще 2 минуты и разлить по стерилизованным банкам. Закупорить банки чистыми крышками, накрыть полотенцами и дать полностью остыть.

Напомним, ранее мы делились рецептом рулетиков из перца с тунцом, зеленью и сливочным сыром. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить греческий салат с картофелем и запеченным перцем. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить мясной рулет с болгарским перцем и сыром.

Смотрите видео, как приготовить варенье из помидоров: