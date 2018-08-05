На зиму: рецепт самого вкусного лечо
Лечо из болгарского перца – это прекрасная заготовка на зиму, которая будет всегда под рукой. Домашнее лечо можно добавлять в супы, а также подавать с картофелем, рисом или макаронами.
Лечо на зиму с чесноком
Ингредиенты:
- 1 кг сладкого красного перца
- 1 кг спелых помидоров
- 1 головка чеснока
- 1 пучок укропа
- 1 пучок петрушки
- перец черный молотый
- 1 ч. л. сахара
- 30 мл растительного масла
- 3 ст. л. уксуса 9%
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Рецепт приготовления:
- Перец и помидоры помыть и обсушить.
- Перец очистить от плодоножек и семян. Помидоры обдать кипятком и снять кожицу.
- В глубокую кастрюлю сложить кубиками нарезанные перцы и помидоры.
- Зелень мелко порубить, чеснок пропустить через пресс.
- В кастрюлю с овощами добавить растительное масло и поставить на плиту. Довести до кипения и варить, помешивая, 10-15 минут, пока перец не станет мягким.
- Добавить сахар, соль и перец (по вкусу). Хорошо перемешать и готовить еще 5 минут. Добавить зелень, чеснок и уксус.
- Проварить еще 2 минуты и разлить по стерилизованным банкам.
- Закупорить банки чистыми крышками, накрыть полотенцами и дать полностью остыть.
Напомним, ранее мы делились рецептом рулетиков из перца с тунцом, зеленью и сливочным сыром. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить греческий салат с картофелем и запеченным перцем. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить мясной рулет с болгарским перцем и сыром.
Смотрите видео, как приготовить варенье из помидоров:
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Источник: "Сегодня"