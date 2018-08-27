На зиму: самые вкусные маринованные помидоры черри
Вы можете мариновать как красные, так и желтые томаты
Крохотные помидоры черри, несмотря на свою декоративность, отличаются очень сладким вкусом. Перед тем как замариновать их на зиму, томаты нужно тщательно отобрать и подготовить. Для заготовок подойдут только плотные, упругие и свежие плоды без вмятин и пятен.
Маринованные черри на зиму
Ингредиенты:
- помидоры черри
- веточки укропа
- корень хрена
- чеснок
- горошины душистого перца
Для маринада на 3 л воды:
- 500 мл столового уксуса
- 200 г крупной соли (не йодированной)
- 100 г сахара
Рецепт приготовления:
- Банки предварительно простерилизовать. Положить внутрь веточки укропа, кусочек корня хрена, несколько очищенных зубчиков чеснока и вымытые помидоры черри.
- Медленно залить все кипятком, прикрыть банки простерилизованными металлическими крышками и дать остыть до комнатной температуры.
- Слить воду с банок в кастрюлю, добавить соль, сахар и уксус. Довести до кипения.
- Добавить в банки с помидорами по несколько горошин черного перца, залить горячим маринадом и закатать. Хранить в сухом прохладном месте.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как правильно сушить лесные грибы в духовке. Мы также рассказывали, как заморозить на зиму овощи, фрукты и ягоды.
Смотрите видео, как правильно заморозить томаты:
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Источник: "Сегодня"