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На зиму: самые вкусные маринованные помидоры черри

Вы можете мариновать как красные, так и желтые томаты

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:37
Помидоры черри можно замариновать на зиму Фото: pixabay.com
Помидоры черри можно замариновать на зиму Фото: pixabay.com

Крохотные помидоры черри, несмотря на свою декоративность, отличаются очень сладким вкусом. Перед тем как замариновать их на зиму, томаты нужно тщательно отобрать и подготовить. Для заготовок подойдут только плотные, упругие и свежие плоды без вмятин и пятен.

Маринованные черри на зиму

Ингредиенты:

  • помидоры черри
  • веточки укропа
  • корень хрена
  • чеснок
  • горошины душистого перца

Для маринада на 3 л воды:

  • 500 мл столового уксуса
  • 200 г крупной соли (не йодированной)
  • 100 г сахара
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Рецепт приготовления:

  1. Банки предварительно простерилизовать. Положить внутрь веточки укропа, кусочек корня хрена, несколько очищенных зубчиков чеснока и вымытые помидоры черри.
  2. Медленно залить все кипятком, прикрыть банки простерилизованными металлическими крышками и дать остыть до комнатной температуры. 
  3. Слить воду с банок в кастрюлю, добавить соль, сахар и уксус. Довести до кипения.
  4. Добавить в банки с помидорами по несколько горошин черного перца, залить горячим маринадом и закатать. Хранить в сухом прохладном месте.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как правильно сушить лесные грибы в духовке. Мы также рассказывали, как заморозить на зиму овощи, фрукты и ягоды.

Смотрите видео, как правильно заморозить томаты:

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Источник: "Сегодня"
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