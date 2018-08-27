На зиму: самые вкусные маринованные помидоры черри

Вы можете мариновать как красные, так и желтые томаты

Помидоры черри можно замариновать на зиму Фото: pixabay.com

Крохотные помидоры черри, несмотря на свою декоративность, отличаются очень сладким вкусом. Перед тем как замариновать их на зиму, томаты нужно тщательно отобрать и подготовить. Для заготовок подойдут только плотные, упругие и свежие плоды без вмятин и пятен.

Маринованные черри на зиму

Ингредиенты:

помидоры черри

веточки укропа

корень хрена

чеснок

горошины душистого перца

Для маринада на 3 л воды:

500 мл столового уксуса

200 г крупной соли (не йодированной)

100 г сахара

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Рецепт дня: фаршированные грибы с моцареллой и помидорами черри

Рецепт приготовления:

Банки предварительно простерилизовать. Положить внутрь веточки укропа, кусочек корня хрена, несколько очищенных зубчиков чеснока и вымытые помидоры черри. Медленно залить все кипятком, прикрыть банки простерилизованными металлическими крышками и дать остыть до комнатной температуры. Слить воду с банок в кастрюлю, добавить соль, сахар и уксус. Довести до кипения. Добавить в банки с помидорами по несколько горошин черного перца, залить горячим маринадом и закатать. Хранить в сухом прохладном месте.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как правильно сушить лесные грибы в духовке. Мы также рассказывали, как заморозить на зиму овощи, фрукты и ягоды.

Смотрите видео, как правильно заморозить томаты: