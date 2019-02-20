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Начинки для блинов: ТОП-5 сладких вариантов на Масленицу

Классические и оригинальные рецепты десертных начинок для блинов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:35
Сладкие блины на Масленицу
Сладкие блины на Масленицу
Фото: Pixabay

Масленица в 2019 году пройдет с 4 по 10 марта. В блины можно добавить любую начинку – мясную, грибную или овощную, но самые любимые блины – это, конечно, со сладкими начинками. Мы подготовили для вас идеи вкусных десертных начинок для масленичных блинов, которые можно легко воплотить на собственной кухне.

Классическая творожная начинка с изюмом

  • 500 г нежирного творога, 2 ст. ложки сахара, 4 ст. ложки изюма, 3/4 стакана сметаны.

Изюм промойте и обсушите. Творог протрите через сито, смешайте с сахаром и сметаной. Добавьте в творог изюм. Начиняйте творожной начинкой горячие блины.

Чернично-творожная начинка

  • 200 г творога, 2-3 ст.л. сахара, 1 ст.ложка сметаны, 200 г размороженной черники.

Смешайте все ингредиенты в блендере и взбейте до получения однородной массы. Заверните начинку в блины.

Блины с десертной начинкой
Блины с десертной начинкой
Фото: Pixabay

Начинка с шоколадом, бананами и печеньем

  • 2 банана, 100 г нутеллы, 4 средних печенья.

Намажьте блинчики шоколадной пастой, затем посыпьте раскрошенным печеньем. Выложите сверху нарезанные кружочками бананы.

Начинка со сливочным сыром и фруктами

  • Сливочный сыр – 350 г, сахарная пудра – 50 г, свежие фрукты и ягоды – по вкусу, ванилин – щепотка.

Смешайте маскарпоне с ванилином и сахарной пудрой с помощью венчика. Если смесь получается очень густой, ее можно разбавить сливками. Каждый блин смажьте начинкой, разложите сверху нарезанные фрукты и заверните в рулетик. 

Начинка из яблок, орехов и изюма

  • 500 г яблок, 1/2 стакана миндаля, 1/2 стакана изюма, 1/2 стакана сахара, ванилин, корица.

Переберите и промойте изюм, яблоки промойте, очистите, удалите сердцевины и нарежьте маленькими ломтиками. Яблоки переложите в эмалированную кастрюлю, добавьте ванилин, пересыпьте сахаром и проварите на слабом огне 5-10 минут.

Орехи измельчите в ступке или в комбайне. Снимите яблоки с огня, смешайте с орехами, изюмом и корицей. Тщательно перемешайте и начиняйте блины.

Напомним, ранее мы рассказывали, как празднуют Масленицу в разных странах мира. Сайт "Сегодня" также делился национальными рецептами блинов.

Смотрите видео, как приготовить идеальные тонкие блинчики от Евгения Клопотенко:

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Источник: Сегодня
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