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Национальный день арбуза: ТОП-5 рецептов из сладкой летней ягоды

День арбуза отмечают 3 августа

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:00
Из арбуза получаются отличные коктейли Фото: pixabay.com
Из арбуза получаются отличные коктейли Фото: pixabay.com

Каждый год 3 августа в США отмечают Национальный День арбуза. Хотя и не известно, кто и когда его установил, но от этого он не теряет свой популярности, приобретая все больше сторонников с каждым годом. В честь праздника мы поделимся лучшими рецептами летних блюд из арбуза. 

Закуска из арбуза с зеленью и сыром

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Закуска из арбуза и феты
Фото: depositphotos.com

Ингредиенты на 30 штук:

  • 1 средний арбуз
  • 500 г феты
  • 30 свежих листиков мяты
  • свежемолотый черный перец – по вкусу

Рецепт приготовления:

  1. Нарезаем мякоть арбуза средними кубиками или треугольниками (30 штук) и выкладываем их на блюдо.
  2. Листики мяты моем, фету нарезаем кубиками, такого же размера, как и арбузные.
  3. На каждый арбузный кусочек кладем либо сперва фету, а потом мяту, либо наоборот – как вам больше понравится. Сверху немного посыпаем черным перцем.
  4. Ставим блюдо в холодильник, подаем на стол холодным.

Пряный арбузный салат с сыром

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Пряный салат с арбузом
Фото: segodnya.ua

Ингредиенты:

  • 1/4 стакана оливкового масла
  • 1,5 ст. л. свежевыжатого лимонного сока
  • острый соус – по вкусу
  • 1/2 ч. л. измельченного перца чили
  • 1/2 ч. л. тмина
  • 1/2 ч. л. паприки
  • 3-4 стакана нарезанной мякоти арбуза
  • 1/2 шт. красного лука
  • 2 ст. л. нарезанной петрушки
  • 2 ст. л. нарезанной мяты
  • 1/4 стакана маслин
  • 60 г феты
  • 3 ст. л. миндаля
  • соль и свежемолотый черный перец – по вкусу

Рецепт приготовления:

  1. В миске смешиваем масло, лимонный сок, все специи и соль, после чего ставим в холодильник минимум на час.
  2. У перца чили удаляем семена, тонко нарезаем его и красный лук.
  3. Маслины режем половинками, фету крошим.
  4. Арбуз, нарезанный пластинками, посыпаем луком, петрушкой, мятой, маслинами и фетой, заправляем соусом. По желанию посыпаем миндалем.
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Варенье из арбузных корок

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Варенье из арбузных корок
Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • 1 кг арбузных корок
  • 1.2 кг сахара
  • 0.5 ч.л. молотой корицы
  • цедра и сок половины лимона

Рецепт приготовления:

  1. С арбузных корок снимите жесткий верхний слой. Белую мякоть тщательно промойте и нарежьте кубиками. Каждый кусочек проколите вилкой.
  2. Засыпьте сахаром, перемешайте и оставьте на 10-12 часов.
  3. Поставьте на огонь и варите 10 минут на среднем огне. Снимите с плиты и остудите.
  4. Добавьте молотую корицу, лимонный сок и тертую цедру. Варите варенье еще 2 раза по 10-15 минут. Готовые арбузные корки должны стать прозрачными.
  5. Перелейте варенье из арбузных корок в стерилизованные банки и закупорьте. Храните в сухом прохладном месте.

Сангрия из арбуза с малиной и персиками

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Арбузная сангрия
Фото: Vibrant Food

Ингредиенты:

  • 750 мл холодного розового вина
  • 3 столовые ложки ликера Triple Sec или Grand Marnier
  • 3 столовые ложки жидкого меда
  • 1 чашка малины (желательно смеси красной и белой)
  • 1/2 чашки нарезанного арбуза
  • 1/2 персика, тонко нарезанного
  • 5-6 тонких ломтиков лайма
  • лед

Рецепт приготовления:

  1. В большой кувшин налить вино, ликер и мед.
  2. Добавить малину, арбуз, персик и лайм; осторожно перемешать.
  3. Охладить в течение 3-4 часов. Подавать сангрию вместе со льдом.

Фруктовый лед из арбуза с лаймом

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Арбузный лед
Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • 450 г мякоти арбуза без семян
  • 2 столовые ложки сахара
  • 2 столовые ложки сока лайма

Рецепт приготовления:

  1. Разрезать арбуз на небольшие куски и сложить их в блендер с сахаром и соком лайма.
  2. Взбить до гладкости, добавив достаточно воды (или сока), чтобы сделать смесь более жидкой.
  3. Перелить в формочки, вставить палочки и заморозить.

Напомним, ранее мы называли пять признаков, по которым можно выбрать вкусный и сочный арбуз. Сайт "Сегодня" также сообщал, что на Тайване появился в продаже хлеб-арбуз.

Смотрите видео, как приготовить желе с водкой в арбузе:

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Источник: "Сегодня"
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