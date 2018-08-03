Национальный день арбуза: ТОП-5 рецептов из сладкой летней ягоды

День арбуза отмечают 3 августа

Из арбуза получаются отличные коктейли Фото: pixabay.com

Каждый год 3 августа в США отмечают Национальный День арбуза. Хотя и не известно, кто и когда его установил, но от этого он не теряет свой популярности, приобретая все больше сторонников с каждым годом. В честь праздника мы поделимся лучшими рецептами летних блюд из арбуза.

Закуска из арбуза с зеленью и сыром

Закуска из арбуза и феты Фото: depositphotos.com

Ингредиенты на 30 штук:

1 средний арбуз

500 г феты

30 свежих листиков мяты

свежемолотый черный перец – по вкусу

Рецепт приготовления:

Нарезаем мякоть арбуза средними кубиками или треугольниками (30 штук) и выкладываем их на блюдо. Листики мяты моем, фету нарезаем кубиками, такого же размера, как и арбузные. На каждый арбузный кусочек кладем либо сперва фету, а потом мяту, либо наоборот – как вам больше понравится. Сверху немного посыпаем черным перцем. Ставим блюдо в холодильник, подаем на стол холодным.

Пряный арбузный салат с сыром

Пряный салат с арбузом Фото: segodnya.ua

Ингредиенты:

1/4 стакана оливкового масла

1,5 ст. л. свежевыжатого лимонного сока

острый соус – по вкусу

1/2 ч. л. измельченного перца чили

1/2 ч. л. тмина

1/2 ч. л. паприки

3-4 стакана нарезанной мякоти арбуза

1/2 шт. красного лука

2 ст. л. нарезанной петрушки

2 ст. л. нарезанной мяты

1/4 стакана маслин

60 г феты

3 ст. л. миндаля

соль и свежемолотый черный перец – по вкусу

Рецепт приготовления:

В миске смешиваем масло, лимонный сок, все специи и соль, после чего ставим в холодильник минимум на час. У перца чили удаляем семена, тонко нарезаем его и красный лук. Маслины режем половинками, фету крошим. Арбуз, нарезанный пластинками, посыпаем луком, петрушкой, мятой, маслинами и фетой, заправляем соусом. По желанию посыпаем миндалем.

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Варенье из арбузных корок

Варенье из арбузных корок Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

1 кг арбузных корок

1.2 кг сахара

0.5 ч.л. молотой корицы

цедра и сок половины лимона

Рецепт приготовления:

С арбузных корок снимите жесткий верхний слой. Белую мякоть тщательно промойте и нарежьте кубиками. Каждый кусочек проколите вилкой. Засыпьте сахаром, перемешайте и оставьте на 10-12 часов. Поставьте на огонь и варите 10 минут на среднем огне. Снимите с плиты и остудите. Добавьте молотую корицу, лимонный сок и тертую цедру. Варите варенье еще 2 раза по 10-15 минут. Готовые арбузные корки должны стать прозрачными. Перелейте варенье из арбузных корок в стерилизованные банки и закупорьте. Храните в сухом прохладном месте.

Сангрия из арбуза с малиной и персиками

Арбузная сангрия Фото: Vibrant Food

Ингредиенты:

750 мл холодного розового вина

3 столовые ложки ликера Triple Sec или Grand Marnier

3 столовые ложки жидкого меда

1 чашка малины (желательно смеси красной и белой)

1/2 чашки нарезанного арбуза

1/2 персика, тонко нарезанного

5-6 тонких ломтиков лайма

лед

Рецепт приготовления:

В большой кувшин налить вино, ликер и мед. Добавить малину, арбуз, персик и лайм; осторожно перемешать. Охладить в течение 3-4 часов. Подавать сангрию вместе со льдом.

Фруктовый лед из арбуза с лаймом

Арбузный лед Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

450 г мякоти арбуза без семян

2 столовые ложки сахара

2 столовые ложки сока лайма

Рецепт приготовления:

Разрезать арбуз на небольшие куски и сложить их в блендер с сахаром и соком лайма. Взбить до гладкости, добавив достаточно воды (или сока), чтобы сделать смесь более жидкой. Перелить в формочки, вставить палочки и заморозить.

Напомним, ранее мы называли пять признаков, по которым можно выбрать вкусный и сочный арбуз. Сайт "Сегодня" также сообщал, что на Тайване появился в продаже хлеб-арбуз.

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