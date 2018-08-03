Национальный день арбуза: ТОП-5 рецептов из сладкой летней ягоды
День арбуза отмечают 3 августа
Каждый год 3 августа в США отмечают Национальный День арбуза. Хотя и не известно, кто и когда его установил, но от этого он не теряет свой популярности, приобретая все больше сторонников с каждым годом. В честь праздника мы поделимся лучшими рецептами летних блюд из арбуза.
Закуска из арбуза с зеленью и сыром
Ингредиенты на 30 штук:
- 1 средний арбуз
- 500 г феты
- 30 свежих листиков мяты
- свежемолотый черный перец – по вкусу
Рецепт приготовления:
- Нарезаем мякоть арбуза средними кубиками или треугольниками (30 штук) и выкладываем их на блюдо.
- Листики мяты моем, фету нарезаем кубиками, такого же размера, как и арбузные.
- На каждый арбузный кусочек кладем либо сперва фету, а потом мяту, либо наоборот – как вам больше понравится. Сверху немного посыпаем черным перцем.
- Ставим блюдо в холодильник, подаем на стол холодным.
Пряный арбузный салат с сыром
Ингредиенты:
- 1/4 стакана оливкового масла
- 1,5 ст. л. свежевыжатого лимонного сока
- острый соус – по вкусу
- 1/2 ч. л. измельченного перца чили
- 1/2 ч. л. тмина
- 1/2 ч. л. паприки
- 3-4 стакана нарезанной мякоти арбуза
- 1/2 шт. красного лука
- 2 ст. л. нарезанной петрушки
- 2 ст. л. нарезанной мяты
- 1/4 стакана маслин
- 60 г феты
- 3 ст. л. миндаля
- соль и свежемолотый черный перец – по вкусу
Рецепт приготовления:
- В миске смешиваем масло, лимонный сок, все специи и соль, после чего ставим в холодильник минимум на час.
- У перца чили удаляем семена, тонко нарезаем его и красный лук.
- Маслины режем половинками, фету крошим.
- Арбуз, нарезанный пластинками, посыпаем луком, петрушкой, мятой, маслинами и фетой, заправляем соусом. По желанию посыпаем миндалем.
Варенье из арбузных корок
Ингредиенты:
- 1 кг арбузных корок
- 1.2 кг сахара
- 0.5 ч.л. молотой корицы
- цедра и сок половины лимона
Рецепт приготовления:
- С арбузных корок снимите жесткий верхний слой. Белую мякоть тщательно промойте и нарежьте кубиками. Каждый кусочек проколите вилкой.
- Засыпьте сахаром, перемешайте и оставьте на 10-12 часов.
- Поставьте на огонь и варите 10 минут на среднем огне. Снимите с плиты и остудите.
- Добавьте молотую корицу, лимонный сок и тертую цедру. Варите варенье еще 2 раза по 10-15 минут. Готовые арбузные корки должны стать прозрачными.
- Перелейте варенье из арбузных корок в стерилизованные банки и закупорьте. Храните в сухом прохладном месте.
Сангрия из арбуза с малиной и персиками
Ингредиенты:
- 750 мл холодного розового вина
- 3 столовые ложки ликера Triple Sec или Grand Marnier
- 3 столовые ложки жидкого меда
- 1 чашка малины (желательно смеси красной и белой)
- 1/2 чашки нарезанного арбуза
- 1/2 персика, тонко нарезанного
- 5-6 тонких ломтиков лайма
- лед
Рецепт приготовления:
- В большой кувшин налить вино, ликер и мед.
- Добавить малину, арбуз, персик и лайм; осторожно перемешать.
- Охладить в течение 3-4 часов. Подавать сангрию вместе со льдом.
Фруктовый лед из арбуза с лаймом
Ингредиенты:
- 450 г мякоти арбуза без семян
- 2 столовые ложки сахара
- 2 столовые ложки сока лайма
Рецепт приготовления:
- Разрезать арбуз на небольшие куски и сложить их в блендер с сахаром и соком лайма.
- Взбить до гладкости, добавив достаточно воды (или сока), чтобы сделать смесь более жидкой.
- Перелить в формочки, вставить палочки и заморозить.
Напомним, ранее мы называли пять признаков, по которым можно выбрать вкусный и сочный арбуз. Сайт "Сегодня" также сообщал, что на Тайване появился в продаже хлеб-арбуз.
Смотрите видео, как приготовить желе с водкой в арбузе: