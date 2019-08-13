Напитки из арбуза: ТОП-5 рецептов для жаркого лета

Холодная арбузная мякоть отлично освежает

Коктейль из арбуза Фото: Depositphotos

Сочная мякоть арбуза отлично подходит для приготовления десертов, салатов, закусок, супов и напитков. Кроме этого, арбуз очень полезен: в нем содержатся витамины B1, B2, С, РР, фолиевая кислота, каротин, пектиновые полисахариды, клетчатка и микроэлементы: калий, магний, железо, натрий, кальций, фосфор.

Смотрите видео, как выбрать идеальный арбуз:

Его мякоть богата водой и электролитами, что полезно для поддержания баланса жидкости в организме. Мы поделимся рецептами вкусных домашних напитков из дыни, которые помогут утолить жажду в жару.

Арбузный сок с малиной и мятой

Напиток из арбуза с малиной Фото: Depositphotos

Время приготовления:

10 минут

Ингредиенты:

500 г арбузной мякоти

175 г малины

4-5 листиков мяты

Способ приготовления:

Очистите мякоть арбуза от косточек и порежьте на кусочки. Измельчите листики мяты и соедините с малиной и арбузом в блендере или кухонном комбайне. Процедите, если вы хотите пить сок через трубочку. Подавайте со льдом.

Арбузная сангрия

Сангрия с летними фруктами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

10 минут

Ингредиенты:

750 мл холодного розового вина

3 столовые ложки ликера Triple Sec или Grand Marnier

3 столовые ложки жидкого меда

1 чашка малины (желательно смеси красной и белой)

1/2 чашки нарезанного арбуза

1/2 персика, тонко нарезанного

5-6 тонких ломтиков лайма

Лед

Способ приготовления:

В большой кувшин налить вино, ликер и мед. Добавить малину, арбуз, персик и лайм; осторожно перемешать. Охладить в течение 3-4 часов. Подавать сангрию вместе со льдом.

Коктейль из арбуза с ромом от Джейми Оливера

Коктейль из арбуза с ромом Фото: freepik.com

Время приготовления:

5 минут

Ингредиенты:

2 шота золотого рома

400 г мякоти арбуза

1-2 столовые ложки ванильного сиропа, по вкусу

Кубики льда

Способ приготовления:

Взбейте ром, мякоть арбуза без косточек и 1 столовую ложку ванильного сиропа с несколькими кубиками льда в блендере. Попробуйте, по желанию добавьте немного больше сиропа, если нужно. Разлейте арбузный коктейль в бокалы и подавайте с дополнительными ломтиками арбуза, если хотите.

Смузи из арбуза с мятой

Арбузный смузи Фото: Depositphotos

Время приготовления:

5 минут

Ингредиенты:

2 стакана замороженного кубиками арбуза

1 стакан воды или фруктового сока

1 столовая ложка меда или другого подсластителя по вкусу

Несколько листьев мяты и/или базилика

Способ приготовления:

Взбейте арбуз и воду до однородного состояния. Добавьте мед и мяту и взбивайте еще 10-20 секунд до получения однородной массы консистенции. Подавайте немедленно.

Арбузный коктейль с водкой и клубникой

Напиток из арбуза и клубники Фото: Depositphotos

Время приготовления:

5 минут

Ингредиенты:

1 чашка свежей клубники

1 1/2 чашки нарезанного кубиками арбуза без косточек

1-3 ст.л. сахара

3 ст.л. лимонного сока

1 чашка льда

1/4 чашки водки или белого рома

Способ приготовления:

Поместите все ингредиенты в блендер и взбейте до однородности. Перелейте арбузный коктейль в стаканы и подавайте.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить напитки из дыни.

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