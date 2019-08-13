Напитки из арбуза: ТОП-5 рецептов для жаркого лета
Холодная арбузная мякоть отлично освежает
Сочная мякоть арбуза отлично подходит для приготовления десертов, салатов, закусок, супов и напитков. Кроме этого, арбуз очень полезен: в нем содержатся витамины B1, B2, С, РР, фолиевая кислота, каротин, пектиновые полисахариды, клетчатка и микроэлементы: калий, магний, железо, натрий, кальций, фосфор.
Смотрите видео, как выбрать идеальный арбуз:
Его мякоть богата водой и электролитами, что полезно для поддержания баланса жидкости в организме. Мы поделимся рецептами вкусных домашних напитков из дыни, которые помогут утолить жажду в жару.
Арбузный сок с малиной и мятой
Время приготовления:
- 10 минут
Ингредиенты:
- 500 г арбузной мякоти
- 175 г малины
- 4-5 листиков мяты
Способ приготовления:
- Очистите мякоть арбуза от косточек и порежьте на кусочки.
- Измельчите листики мяты и соедините с малиной и арбузом в блендере или кухонном комбайне.
- Процедите, если вы хотите пить сок через трубочку.
- Подавайте со льдом.
Арбузная сангрия
Время приготовления:
- 10 минут
Ингредиенты:
- 750 мл холодного розового вина
- 3 столовые ложки ликера Triple Sec или Grand Marnier
- 3 столовые ложки жидкого меда
- 1 чашка малины (желательно смеси красной и белой)
- 1/2 чашки нарезанного арбуза
- 1/2 персика, тонко нарезанного
- 5-6 тонких ломтиков лайма
- Лед
Способ приготовления:
- В большой кувшин налить вино, ликер и мед.
- Добавить малину, арбуз, персик и лайм; осторожно перемешать.
- Охладить в течение 3-4 часов. Подавать сангрию вместе со льдом.
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Коктейль из арбуза с ромом от Джейми Оливера
Время приготовления:
- 5 минут
Ингредиенты:
- 2 шота золотого рома
- 400 г мякоти арбуза
- 1-2 столовые ложки ванильного сиропа, по вкусу
- Кубики льда
Способ приготовления:
- Взбейте ром, мякоть арбуза без косточек и 1 столовую ложку ванильного сиропа с несколькими кубиками льда в блендере.
- Попробуйте, по желанию добавьте немного больше сиропа, если нужно.
- Разлейте арбузный коктейль в бокалы и подавайте с дополнительными ломтиками арбуза, если хотите.
Смузи из арбуза с мятой
Время приготовления:
- 5 минут
Ингредиенты:
- 2 стакана замороженного кубиками арбуза
- 1 стакан воды или фруктового сока
- 1 столовая ложка меда или другого подсластителя по вкусу
- Несколько листьев мяты и/или базилика
Способ приготовления:
- Взбейте арбуз и воду до однородного состояния.
- Добавьте мед и мяту и взбивайте еще 10-20 секунд до получения однородной массы консистенции.
- Подавайте немедленно.
Арбузный коктейль с водкой и клубникой
Время приготовления:
- 5 минут
Ингредиенты:
- 1 чашка свежей клубники
- 1 1/2 чашки нарезанного кубиками арбуза без косточек
- 1-3 ст.л. сахара
- 3 ст.л. лимонного сока
- 1 чашка льда
- 1/4 чашки водки или белого рома
Способ приготовления:
- Поместите все ингредиенты в блендер и взбейте до однородности.
- Перелейте арбузный коктейль в стаканы и подавайте.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить напитки из дыни.
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