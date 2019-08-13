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Напитки из арбуза: ТОП-5 рецептов для жаркого лета

Холодная арбузная мякоть отлично освежает

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:12
Коктейль из арбуза
Коктейль из арбуза
Фото: Depositphotos

Сочная мякоть арбуза отлично подходит для приготовления десертов, салатов, закусок, супов и напитков. Кроме этого, арбуз очень полезен: в нем содержатся витамины B1, B2, С, РР, фолиевая кислота, каротин, пектиновые полисахариды, клетчатка и микроэлементы: калий, магний, железо, натрий, кальций, фосфор.

Смотрите видео, как выбрать идеальный арбуз:

Его мякоть богата водой и электролитами, что полезно для поддержания баланса жидкости в организме. Мы поделимся рецептами вкусных домашних напитков из дыни, которые помогут утолить жажду в жару.

Арбузный сок с малиной и мятой

Напиток из арбуза с малиной
Напиток из арбуза с малиной
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 10 минут

Ингредиенты:

  • 500 г арбузной мякоти
  • 175 г малины
  • 4-5 листиков мяты

Способ приготовления:

  1. Очистите мякоть арбуза от косточек и порежьте на кусочки.
  2. Измельчите листики мяты и соедините с малиной и арбузом в блендере или кухонном комбайне. 
  3. Процедите, если вы хотите пить сок через трубочку.
  4. Подавайте со льдом.

Арбузная сангрия

Сангрия с летними фруктами
Сангрия с летними фруктами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 10 минут

Ингредиенты:

  • 750 мл холодного розового вина
  • 3 столовые ложки ликера Triple Sec или Grand Marnier
  • 3 столовые ложки жидкого меда
  • 1 чашка малины (желательно смеси красной и белой)
  • 1/2 чашки нарезанного арбуза
  • 1/2 персика, тонко нарезанного
  • 5-6 тонких ломтиков лайма
  • Лед

Способ приготовления:

  1. В большой кувшин налить вино, ликер и мед.
  2. Добавить малину, арбуз, персик и лайм; осторожно перемешать.
  3. Охладить в течение 3-4 часов. Подавать сангрию вместе со льдом.

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Коктейль из арбуза с ромом от Джейми Оливера

Коктейль из арбуза с ромом
Коктейль из арбуза с ромом
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 5 минут

Ингредиенты:

  • 2 шота золотого рома
  • 400 г мякоти арбуза
  • 1-2 столовые ложки ванильного сиропа, по вкусу
  • Кубики льда

Способ приготовления:

  1. Взбейте ром, мякоть арбуза без косточек и 1 столовую ложку ванильного сиропа с несколькими кубиками льда в блендере.
  2. Попробуйте, по желанию добавьте немного больше сиропа, если нужно.
  3. Разлейте арбузный коктейль в бокалы и подавайте с дополнительными ломтиками арбуза, если хотите.

Смузи из арбуза с мятой

Арбузный смузи
Арбузный смузи
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 5 минут

Ингредиенты:

  • 2 стакана замороженного кубиками арбуза
  • 1 стакан воды или фруктового сока
  • 1 столовая ложка меда или другого подсластителя по вкусу
  • Несколько листьев мяты и/или базилика

Способ приготовления:

  1. Взбейте арбуз и воду до однородного состояния. 
  2. Добавьте мед и мяту и взбивайте еще 10-20 секунд до получения однородной массы консистенции.
  3. Подавайте немедленно.

Арбузный коктейль с водкой и клубникой

Напиток из арбуза и клубники
Напиток из арбуза и клубники
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 5 минут

Ингредиенты:

  • 1 чашка свежей клубники
  • 1 1/2 чашки нарезанного кубиками арбуза без косточек
  • 1-3 ст.л. сахара
  • 3 ст.л. лимонного сока
  • 1 чашка льда
  • 1/4 чашки водки или белого рома 

Способ приготовления:

  1. Поместите все ингредиенты в блендер и взбейте до однородности.
  2. Перелейте арбузный коктейль в стаканы и подавайте.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить напитки из дыни.

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Источник: Сегодня
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