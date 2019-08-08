Напитки из дыни: три безалкогольных рецепта
Готовим освежающие смузи и безалкогольные напитки из дыни
Ароматная мякоть дыни отлично подходит для приготовления десертов, салатов, закусок, супов и напитков. Кроме этого, дыня очень полезна: в ней много железа, калия, кальция, магния, витаминов группы В, С и А.
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Ее мякоть богата водой и электролитами, что полезно для поддержания баланса жидкости в организме. Мы поделимся рецептами вкусных безалкогольных напитков из дыни, которые помогут утолить жажду в жару.
Дынный напиток с мятой
Время приготовления:
- 10 минут
Ингредиенты:
- 1 дыня
- Несколько веточек мяты
- 2 больших лайма
- Кубики льда
Способ приготовления:
- Разрезать дыню пополам, очистить от семян и волокон, порезать на кусочки. Срезать корку и пропустить половину дыни через соковыжималку.
- Снять листья мяты с веточек, затем пропустить их через соковыжималку, а затем оставшуюся дыню.
- Добавить сок лайма.
- Разложить лед по стаканам и разлить полученную массу.
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Смузи из дыни и банана
Время приготовления:
- 5 минут
Ингредиенты:
- 1/4 дыни
- 2 банана
Способ приготовления:
- Банан почистить и нарезать кружочками.
- Удалить косточки из охлажденной дыни, нарезать мякоть кубиками.
- Измельчить дыню и банан в блендере и перелить в стакан.
Коктейль из дыни и кокоса
Время приготовления:
- 10 минут
Ингредиенты:
- Мякоть одной дыни
- 1 большой огурец
- 1/2 чашки свежевыжатого сока лайма
- 1 чашка льда
- 2/3 чашки кокосового молока
- 1/4 чашки свежих листьев мяты
Способ приготовления:
- Мякоть дыни нарезать на мелкие ломтики.
- Огурец очистить и разрезать на кусочки.
- Выложить дыню, огурец, сок лайма, кокосовое молоко и мяту в блендер.
- Довести до однородной консистенции. По желанию можно добавить лед.
- Разлить коктейль по бокалам и подавать.
Напомним, ранее "Сегодня" делились рецептом пряного варенья из дыни. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить фруктовый лед из дыни.
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