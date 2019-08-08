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Напитки из дыни: три безалкогольных рецепта

Готовим освежающие смузи и безалкогольные напитки из дыни

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:35
Смузи из дыни
Смузи из дыни
Фото: freepik.com

Ароматная мякоть дыни отлично подходит для приготовления десертов, салатов, закусок, супов и напитков. Кроме этого, дыня очень полезна: в ней много железа, калия, кальция, магния, витаминов группы В, С и А. 

Смотрите видео, как выбрать безопасные дыни и арбузы:

Ее мякоть богата водой и электролитами, что полезно для поддержания баланса жидкости в организме. Мы поделимся рецептами вкусных безалкогольных напитков из дыни, которые помогут утолить жажду в жару.

Дынный напиток с мятой

Напиток из дыни и мяты
Напиток из дыни и мяты
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 10 минут

Ингредиенты:

  • 1 дыня
  • Несколько веточек мяты
  • 2 больших лайма
  • Кубики льда

Способ приготовления:

  1. Разрезать дыню пополам, очистить от семян и волокон, порезать на кусочки. Срезать корку и пропустить половину дыни через соковыжималку.
  2. Снять листья мяты с веточек, затем пропустить их через соковыжималку, а затем оставшуюся дыню.
  3. Добавить сок лайма.
  4. Разложить лед по стаканам и разлить полученную массу.

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Смузи из дыни и банана

Смузи из дыни и банана в блендере
Смузи из дыни и банана в блендере
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 5 минут

Ингредиенты:

  • 1/4 дыни
  • 2 банана

Способ приготовления:

  1. Банан почистить и нарезать кружочками.
  2. Удалить косточки из охлажденной дыни, нарезать мякоть кубиками.
  3. Измельчить дыню и банан в блендере и перелить в стакан. 

Коктейль из дыни и кокоса

Напиток из дыни с огурцом и лаймом
Напиток из дыни с огурцом и лаймом
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 10 минут

Ингредиенты:

  • Мякоть одной дыни
  • 1 большой огурец
  • 1/2 чашки свежевыжатого сока лайма
  • 1 чашка льда
  • 2/3 чашки кокосового молока
  • 1/4 чашки свежих листьев мяты

Способ приготовления:

  1. Мякоть дыни нарезать на мелкие ломтики.
  2. Огурец очистить и разрезать на кусочки.
  3. Выложить дыню, огурец, сок лайма, кокосовое молоко и мяту в блендер.
  4. Довести до однородной консистенции. По желанию можно добавить лед.
  5. Разлить коктейль по бокалам и подавать.

Напомним, ранее "Сегодня" делились рецептом пряного варенья из дыни. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить фруктовый лед из дыни.

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Источник: Сегодня
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