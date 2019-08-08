Напитки из дыни: три безалкогольных рецепта

Готовим освежающие смузи и безалкогольные напитки из дыни

Смузи из дыни Фото: freepik.com

Ароматная мякоть дыни отлично подходит для приготовления десертов, салатов, закусок, супов и напитков. Кроме этого, дыня очень полезна: в ней много железа, калия, кальция, магния, витаминов группы В, С и А.

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Ее мякоть богата водой и электролитами, что полезно для поддержания баланса жидкости в организме. Мы поделимся рецептами вкусных безалкогольных напитков из дыни, которые помогут утолить жажду в жару.

Дынный напиток с мятой

Напиток из дыни и мяты Фото: freepik.com

Время приготовления:

10 минут

Ингредиенты:

1 дыня

Несколько веточек мяты

2 больших лайма

Кубики льда

Способ приготовления:

Разрезать дыню пополам, очистить от семян и волокон, порезать на кусочки. Срезать корку и пропустить половину дыни через соковыжималку. Снять листья мяты с веточек, затем пропустить их через соковыжималку, а затем оставшуюся дыню. Добавить сок лайма. Разложить лед по стаканам и разлить полученную массу.

Смузи из дыни и банана

Смузи из дыни и банана в блендере Фото: freepik.com

Время приготовления:

5 минут

Ингредиенты:

1/4 дыни

2 банана

Способ приготовления:

Банан почистить и нарезать кружочками. Удалить косточки из охлажденной дыни, нарезать мякоть кубиками. Измельчить дыню и банан в блендере и перелить в стакан.

Коктейль из дыни и кокоса

Напиток из дыни с огурцом и лаймом Фото: freepik.com

Время приготовления:

10 минут

Ингредиенты:

Мякоть одной дыни

1 большой огурец

1/2 чашки свежевыжатого сока лайма

1 чашка льда

2/3 чашки кокосового молока

1/4 чашки свежих листьев мяты

Способ приготовления:

Мякоть дыни нарезать на мелкие ломтики. Огурец очистить и разрезать на кусочки. Выложить дыню, огурец, сок лайма, кокосовое молоко и мяту в блендер. Довести до однородной консистенции. По желанию можно добавить лед. Разлить коктейль по бокалам и подавать.

Напомним, ранее "Сегодня" делились рецептом пряного варенья из дыни. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить фруктовый лед из дыни.

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