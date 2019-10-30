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Напитки на Хэллоуин: лучшие рецепты для взрослых и детей

Рецепты простых и вкусных коктейлей ко Дню всех святых

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:40
Коктейли на Хэллоуин
Коктейли на Хэллоуин
Фото: Depositphotos

Хэллоуин ежегодно отмечают в ночь с 31 октября на 1 октября. Это отличный повод для того, чтобы собрать друзей и удивить их вкусными праздничными коктейлями по рецептами из нашей подборки.

Смотрите видео об украинских традициях празднования Хэллоуина:

В ней вы найдете как и простые безалкогольные напитки для детей, так и крепкие коктейли для взрослых.

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Коктейль "Вырви глаз"

Коктейль на Хэллоуин
Коктейль на Хэллоуин
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 5 минут

Ингредиенты:

  • Томатный сок – 100 г
  • Водка – 100 г
  • Белок яйца – 1 шт.
  • Маслина – 1 шт.

Способ приготовления:

  1. Налейте томатный сок в коктейльный бокал.
  2. Затем аккуратно по краю бокала, или по коктейльной ложке, влейте водку, чтобы она не перемешалась с соком.
  3. В белок отварного яйца вставьте маслину, имитируя глаз.
  4. Наденьте на шпажку и вставьте в бокал.

Коктейль "Тыквенный пирог" от Марты Стюарт

Тыквенный коктейль на Хэллоуин
Тыквенный коктейль на Хэллоуин
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 10 минут

Ингредиенты:

  • 1/2 чашки свежевыжатого апельсинового сока
  • 1 чашка консервированного тыквенного пюре
  • 475 мл ванильного мороженого, размягченного
  • 1/4 чайной ложки молотой корицы, плюс для подачи (по желанию)
  • 1/4 чайной ложки молотого имбиря
  • Щепотка молотой гвоздики
  • 1/4 стакана бурбона (по желанию)

Способ приготовления:

  1. Смешайте все ингредиенты в блендере.
  2. Взбейте до однородного состояния.
  3. Разлейте напиток в бокалы, посыпьте молотой корицей и сразу же подавайте.

Пунш "Ледяная рука"

Пунш "Рука ведьмы" на Хэллоуин
Пунш "Рука ведьмы" на Хэллоуин
Фото: Pinterest

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Для имбирного сиропа:

  • 125 мл воды
  • 100 г сахара
  • 2 палочки корицы
  • 50 г корня имбиря
  • 5 бутонов гвоздики

Для пунша:

  • 300 мл водки или рома
  • 1 пакет красного сока (вишневого, клюквенного, гранатового)
  • 2 л газировки (обычной или спрайта)

Способ приготовления:

  1. Налейте в чистую одноразовую перчатку воду, завяжите резинкой и заморозьте. Это займет около 4-х часов. Затем аккуратно снимите перчатку.
  2. Для сиропа нарежьте имбирь кружочками. Положите его в миску, засыпьте сахаром, добавьте пряности и воду. Проварите получившуюся смесь около 15 минут на слабом огне. Процедите через сито.
  3. В миску для пунша вылейте сок, алкоголь и половину охлажденного имбирного сиропа. Перемешайте, при необходимости добавьте еще сиропа по вкусу.
  4. Опустите ледяную руку в получившийся напиток.

Тыквенный сок как в "Гарри Поттере"

Тыквенные кексы и сок на Хэллоуин
Тыквенные кексы и сок на Хэллоуин
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 1 кг мускатной тыквы
  • 1 л воды
  • 1/2 л апельсинового сока
  • 150 г сахара

Способ приготовления:

  1. Мякоть тыквы нарезать кубиками и отварить в небольшом количестве жидкости.
  2. Смешать в сотейнике воду и сахар и подогреть, чтобы сахар растворился.
  3. Измельчить тыкву в блендере до получения однородного пюре.
  4. Разбавить тыквенное пюре апельсиновым соком и сахарным сиропом.
  5. Подавать напиток охлажденным.

Милкшейк "Привидение"

Молочный коктейль на Хэллоуин
Молочный коктейль на Хэллоуин
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 5 минут

Ингредиенты:

  • Сливочное мороженое – 1 стакан
  • Холодное молоко – 3/4 стакана
  • Ванилин – щепотка
  • Сахар – 1 ч.л. (по желанию)

Способ приготовления:

  1. Нарисуйте на стаканчике или на бутылочке рожицу приведения или прикрепите соответствующую наклейку.
  2. Сложите все ингредиенты в чашу блендера или кухонного комбайна.
  3. Взбейте до получения однородной массы. Перелейте в стакан и сразу же подавайте.

Напомним, ранее мы писали, как вырезать тыкву на Хэллоуин. "Сегодня" также писали, как приготовить яблоки в карамели на Хэллоуин.

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Источник: Сегодня
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