Напитки на Хэллоуин: лучшие рецепты для взрослых и детей

Рецепты простых и вкусных коктейлей ко Дню всех святых

Коктейли на Хэллоуин Фото: Depositphotos

Хэллоуин ежегодно отмечают в ночь с 31 октября на 1 октября. Это отличный повод для того, чтобы собрать друзей и удивить их вкусными праздничными коктейлями по рецептами из нашей подборки.

Смотрите видео об украинских традициях празднования Хэллоуина:

В ней вы найдете как и простые безалкогольные напитки для детей, так и крепкие коктейли для взрослых.

Коктейль "Вырви глаз"

Коктейль на Хэллоуин Фото: Depositphotos

Время приготовления:

5 минут

Ингредиенты:

Томатный сок – 100 г

Водка – 100 г

Белок яйца – 1 шт.

Маслина – 1 шт.

Способ приготовления:

Налейте томатный сок в коктейльный бокал. Затем аккуратно по краю бокала, или по коктейльной ложке, влейте водку, чтобы она не перемешалась с соком. В белок отварного яйца вставьте маслину, имитируя глаз. Наденьте на шпажку и вставьте в бокал.

Коктейль "Тыквенный пирог" от Марты Стюарт

Тыквенный коктейль на Хэллоуин Фото: Depositphotos

Время приготовления:

10 минут

Ингредиенты:

1/2 чашки свежевыжатого апельсинового сока

1 чашка консервированного тыквенного пюре

475 мл ванильного мороженого, размягченного

1/4 чайной ложки молотой корицы, плюс для подачи (по желанию)

1/4 чайной ложки молотого имбиря

Щепотка молотой гвоздики

1/4 стакана бурбона (по желанию)

Способ приготовления:

Смешайте все ингредиенты в блендере. Взбейте до однородного состояния. Разлейте напиток в бокалы, посыпьте молотой корицей и сразу же подавайте.

Пунш "Ледяная рука"

Пунш "Рука ведьмы" на Хэллоуин Фото: Pinterest

Время приготовления:

больше 3-х часов

Для имбирного сиропа:

125 мл воды

100 г сахара

2 палочки корицы

50 г корня имбиря

5 бутонов гвоздики

Для пунша:

300 мл водки или рома

1 пакет красного сока (вишневого, клюквенного, гранатового)

2 л газировки (обычной или спрайта)

Способ приготовления:

Налейте в чистую одноразовую перчатку воду, завяжите резинкой и заморозьте. Это займет около 4-х часов. Затем аккуратно снимите перчатку. Для сиропа нарежьте имбирь кружочками. Положите его в миску, засыпьте сахаром, добавьте пряности и воду. Проварите получившуюся смесь около 15 минут на слабом огне. Процедите через сито. В миску для пунша вылейте сок, алкоголь и половину охлажденного имбирного сиропа. Перемешайте, при необходимости добавьте еще сиропа по вкусу. Опустите ледяную руку в получившийся напиток.

Тыквенный сок как в "Гарри Поттере"

Тыквенные кексы и сок на Хэллоуин Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

1 кг мускатной тыквы

1 л воды

1/2 л апельсинового сока

150 г сахара

Способ приготовления:

Мякоть тыквы нарезать кубиками и отварить в небольшом количестве жидкости. Смешать в сотейнике воду и сахар и подогреть, чтобы сахар растворился. Измельчить тыкву в блендере до получения однородного пюре. Разбавить тыквенное пюре апельсиновым соком и сахарным сиропом. Подавать напиток охлажденным.

Милкшейк "Привидение"

Молочный коктейль на Хэллоуин Фото: freepik.com

Время приготовления:

5 минут

Ингредиенты:

Сливочное мороженое – 1 стакан

Холодное молоко – 3/4 стакана

Ванилин – щепотка

Сахар – 1 ч.л. (по желанию)

Способ приготовления:

Нарисуйте на стаканчике или на бутылочке рожицу приведения или прикрепите соответствующую наклейку. Сложите все ингредиенты в чашу блендера или кухонного комбайна. Взбейте до получения однородной массы. Перелейте в стакан и сразу же подавайте.

Напомним, ранее мы писали, как вырезать тыкву на Хэллоуин. "Сегодня" также писали, как приготовить яблоки в карамели на Хэллоуин.

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