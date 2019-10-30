Напитки на Хэллоуин: лучшие рецепты для взрослых и детей
Рецепты простых и вкусных коктейлей ко Дню всех святых
Хэллоуин ежегодно отмечают в ночь с 31 октября на 1 октября. Это отличный повод для того, чтобы собрать друзей и удивить их вкусными праздничными коктейлями по рецептами из нашей подборки.
Смотрите видео об украинских традициях празднования Хэллоуина:
В ней вы найдете как и простые безалкогольные напитки для детей, так и крепкие коктейли для взрослых.
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Коктейль "Вырви глаз"
Время приготовления:
- 5 минут
Ингредиенты:
- Томатный сок – 100 г
- Водка – 100 г
- Белок яйца – 1 шт.
- Маслина – 1 шт.
Способ приготовления:
- Налейте томатный сок в коктейльный бокал.
- Затем аккуратно по краю бокала, или по коктейльной ложке, влейте водку, чтобы она не перемешалась с соком.
- В белок отварного яйца вставьте маслину, имитируя глаз.
- Наденьте на шпажку и вставьте в бокал.
Коктейль "Тыквенный пирог" от Марты Стюарт
Время приготовления:
- 10 минут
Ингредиенты:
- 1/2 чашки свежевыжатого апельсинового сока
- 1 чашка консервированного тыквенного пюре
- 475 мл ванильного мороженого, размягченного
- 1/4 чайной ложки молотой корицы, плюс для подачи (по желанию)
- 1/4 чайной ложки молотого имбиря
- Щепотка молотой гвоздики
- 1/4 стакана бурбона (по желанию)
Способ приготовления:
- Смешайте все ингредиенты в блендере.
- Взбейте до однородного состояния.
- Разлейте напиток в бокалы, посыпьте молотой корицей и сразу же подавайте.
Пунш "Ледяная рука"
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Для имбирного сиропа:
- 125 мл воды
- 100 г сахара
- 2 палочки корицы
- 50 г корня имбиря
- 5 бутонов гвоздики
Для пунша:
- 300 мл водки или рома
- 1 пакет красного сока (вишневого, клюквенного, гранатового)
- 2 л газировки (обычной или спрайта)
Способ приготовления:
- Налейте в чистую одноразовую перчатку воду, завяжите резинкой и заморозьте. Это займет около 4-х часов. Затем аккуратно снимите перчатку.
- Для сиропа нарежьте имбирь кружочками. Положите его в миску, засыпьте сахаром, добавьте пряности и воду. Проварите получившуюся смесь около 15 минут на слабом огне. Процедите через сито.
- В миску для пунша вылейте сок, алкоголь и половину охлажденного имбирного сиропа. Перемешайте, при необходимости добавьте еще сиропа по вкусу.
- Опустите ледяную руку в получившийся напиток.
Тыквенный сок как в "Гарри Поттере"
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 1 кг мускатной тыквы
- 1 л воды
- 1/2 л апельсинового сока
- 150 г сахара
Способ приготовления:
- Мякоть тыквы нарезать кубиками и отварить в небольшом количестве жидкости.
- Смешать в сотейнике воду и сахар и подогреть, чтобы сахар растворился.
- Измельчить тыкву в блендере до получения однородного пюре.
- Разбавить тыквенное пюре апельсиновым соком и сахарным сиропом.
- Подавать напиток охлажденным.
Милкшейк "Привидение"
Время приготовления:
- 5 минут
Ингредиенты:
- Сливочное мороженое – 1 стакан
- Холодное молоко – 3/4 стакана
- Ванилин – щепотка
- Сахар – 1 ч.л. (по желанию)
Способ приготовления:
- Нарисуйте на стаканчике или на бутылочке рожицу приведения или прикрепите соответствующую наклейку.
- Сложите все ингредиенты в чашу блендера или кухонного комбайна.
- Взбейте до получения однородной массы. Перелейте в стакан и сразу же подавайте.
Напомним, ранее мы писали, как вырезать тыкву на Хэллоуин. "Сегодня" также писали, как приготовить яблоки в карамели на Хэллоуин.
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