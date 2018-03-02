Напиток, достойный награды: коктейль "Оскар"

4 марта 2018 года в театре Долби пройдет 90-я церемония вручения наград одной из самых престижных кинопремий мира – Оскар. Иногда мы не соглашаемся с результатами жюри, и поэтому всегда хорошо иметь в руке маленький коктейльчик, чтобы не было так досадно. Итак, готовим коктейль под названием "Оскар".

Коктейль "Оскар"

Ингредиенты:

Лед

Водка

Джин

Вишневый ликер

Фанта

Ананасовый сок

Гренадин

Рецепт приготовления:

Насыпьте в бокал лед. Влейте 1 часть водки, 1 часть джина, 3/4 части вишневого ликера, по 150 г фанты и ананасового сока. В конце добавьте немного гренадина для цвета.

На заметку: Одна часть равняется 30-50 мл жидкости. Регулируйте количество алкоголя на свой вкус.

Напомним, ранее известный бармен раскрыл секрет идеального коктейля. А сайт "Сегодня" в честь своего 20-летия поделился рецептами самых "газетных" коктейлей.

Смотрите видео, как приготовить домашний шоколадный ликер: