Напиток, достойный награды: коктейль "Оскар"

Сегодня, 16:46

В честь очередного вручения наград Киноакадемии готовим яркий вкусный коктейль "Оскар"

Коктейль &quot;Оскар&quot; Фото: Palm Beach Illustrated
Коктейль "Оскар" Фото: Palm Beach Illustrated

4 марта 2018 года в театре Долби пройдет 90-я церемония вручения наград одной из самых престижных кинопремий мира – Оскар. Иногда мы не соглашаемся с результатами жюри, и поэтому всегда хорошо иметь в руке маленький коктейльчик, чтобы не было так досадно. Итак, готовим коктейль под названием "Оскар".

Коктейль "Оскар"

Ингредиенты:

  • Лед
  • Водка
  • Джин
  • Вишневый ликер
  • Фанта
  • Ананасовый сок
  • Гренадин

Рецепт приготовления:

Насыпьте в бокал лед. Влейте 1 часть водки, 1 часть джина, 3/4 части вишневого ликера, по 150 г фанты и ананасового сока. В конце добавьте немного гренадина для цвета.

На заметку: Одна часть равняется 30-50 мл жидкости. Регулируйте количество алкоголя на свой вкус.

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Напомним, ранее известный бармен раскрыл секрет идеального коктейля. А сайт "Сегодня" в честь своего 20-летия поделился рецептами самых "газетных" коктейлей.

Смотрите видео, как приготовить домашний шоколадный ликер:
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Источник:

"Сегодня"

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