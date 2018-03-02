Напиток, достойный награды: коктейль "Оскар"
В честь очередного вручения наград Киноакадемии готовим яркий вкусный коктейль "Оскар"
4 марта 2018 года в театре Долби пройдет 90-я церемония вручения наград одной из самых престижных кинопремий мира – Оскар. Иногда мы не соглашаемся с результатами жюри, и поэтому всегда хорошо иметь в руке маленький коктейльчик, чтобы не было так досадно. Итак, готовим коктейль под названием "Оскар".
Коктейль "Оскар"
Ингредиенты:
- Лед
- Водка
- Джин
- Вишневый ликер
- Фанта
- Ананасовый сок
- Гренадин
Рецепт приготовления:
Насыпьте в бокал лед. Влейте 1 часть водки, 1 часть джина, 3/4 части вишневого ликера, по 150 г фанты и ананасового сока. В конце добавьте немного гренадина для цвета.
На заметку: Одна часть равняется 30-50 мл жидкости. Регулируйте количество алкоголя на свой вкус.
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Смотрите видео, как приготовить домашний шоколадный ликер: