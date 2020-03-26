Спецпроект

Настоящее или подделка: эксперты проверили масло и растительно-сливочные смеси

К сожалению, некоторые недобросовестные производители указывают на этикетке заведомо неправдивую информацию – как не попасться на фальсифицированную продукцию

В наше время на полках продуктовых магазинов можно встретить большое разнообразие масложировых продуктов. Просто глаза разбегаются. Это и масло, и маргарин, и растительно-сливочные смеси различных торговых марок. Каждый из этих продуктов должен иметь определенный, четко регламентированный стандартами, состав. Но, к сожалению, некоторые недобросовестные производители указывают на этикетке заведомо неправдивую информацию. Таким образом, часто, покупая, например, масло, мы сами того не зная, берем не 100% молочный продукт, а продукцию сомнительного качества.

Центр экспертиз "ТЕСТ" проверил 15 образцов масла, спредов и растительно-сливочных смесей известных торговых марок и определил, насколько информация, заявленная на этикетке, соответствует реальному содержимому продукта.

Какое масло настоящее?

В соответствии со стандартом ДСТУ 4399:2005 сливочное масло должно содержать в своем составе исключительно молочный жир.

Из восьми образцов тестируемого масла только три соответствовали этому требованию – "Селянське" "Ферма", "Селянське" "Яготинське" и "Селянське" производитель Люстдорф.

Продукты торговых марок "Богодухівський молзавод", "Староконстантиновский молочный завод", "Вершкова Долина", "Мальва" и "Рихальський завод сухого молока" имели в составе посторонние примеси немолочных жиров, которых в масле быть категорически не должно.

Это означает, что 62,5% тестируемой продукции оказались совсем не маслом. Такая цифра, мягко говоря, неутешительна.

Что содержат в себе растительно-сливочные смеси?

Проверяя спреды и растительно-сливочные смеси, эксперты исследовали содержание молочного жира и транс-жиров.

Спред, согласно ДСТУ 4445:2005, должен содержать не менее 25% молочного жира и общая жирность продукта должна составлять от 50 до 85%.

Смеси растительно-молочные регламентируются ТУ, поэтому количество молочного жира там может быть на усмотрение производителя. Но молочный компонент обязан присутствовать! Количество транс-жиров в этих продуктах не должно превышать 8%.

Результат проверки смесей растительно-сливочных и спредов показал, что четыре из семи продуктов соответствовали своему наименованию и не превысили допустимую норму содержания транс-жиров. Это марки "1", "Вигода", "Тульчинка", "Рідна Хатинка Полтавське", в которых содержание молочного жира соответствовало заявленным цифрам. В спреде "Дві корівки" содержание молочного жира было значительно ниже заявленного. Два продукта ARO и "Народный продукт" имели превышение по содержанию транс-жиров: 8,4 и 8,9% соответственно.

Выбирая в магазине, что намазать на хлеб – масло или растительно-сливочную смесь, – следует обращать внимание, в первую очередь, на качество продукта.

"Смеси и спреды – это однозначно лучше, чем фальсифицированное масло, так как эти продукты регламентированы ТУ/ДСТУ. Мы убедились, что, в этом случае, лучший выбор – это проверенные производители. В нашем исследовании марки "Тульчинка", "Выгода", "Рідна Хатинка Полтавське" и "1" полностью соответствовали нормативам", – подчеркивает директор центра экспертиз "ТЕСТ" Валентин Безрукий.

Как выбрать качественный продукт?

Исследование центра экспертиз показало, что далеко не все производители указывают правдивую информацию на упаковке своего продукта. Что же делать потребителю, чтобы не попасться на фальсификат?

"Есть три основных правила для покупателя – как не попасться на фальсифицированную продукцию, – отмечает руководитель отдела тестирований Центра Экспертиз "ТЕСТ" Нина Кильдий. – Во-первых, всегда нужно покупать масло, спреды или смеси в проверенных местах у проверенных производителей. Когда закупка идет в супермаркетах – процент фальсификации резко снижается. Во-вторых, важно ориентироваться на исследования ТЕСТа, так они всегда имеют доказательную базу и основаны на результатах независимых лабораторий. В-третьих, обязательно обращайте внимание на цену продукта – если она ниже, чем у большинства проверенных производителей, с большой вероятностью, перед вами продукт-фальсификат".

Производители, которые дорожат своей репутацией, придерживаются норм ДСТУ/ТУ и им можно доверять.

Также стоит отметить, что качественные смеси растительного и сливочного масла намного лучше, чем фальсифицированное масло: они стоят дешевле и на их этикетках написана правдивая информация, которая помогает ориентироваться в многообразии продуктов и торговых марок и позволяет делать правильный выбор.

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