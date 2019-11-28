Натуральный кофе: польза и вред для здоровья
Правильный кофе должен бодрить, а также усиливать внимание и концентрацию
Кофе – один из самых популярных напитков в мире. Благодаря высокому содержанию антиоксидантов и полезных питательных веществ, он вполне вписывается в здоровую диету.
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Исследования показывают, что люди, регулярно пьющие кофе, имеют гораздо меньший риск развития ряда серьезных заболеваний. Фактически, этот напиток может даже увеличить продолжительность жизни.
Калорийность кофе без сахара, сливок и молока – всего 1-2 ккал на 100 г.
Польза натурального кофе для здоровья
- Кофеин оказывает стимулирующий эффект. Он улучшает работу мозга, бодрит и повышает настроение.
- Напиток ускоряет метаболизм и помогает эффективно сжигать жир;
- Кофе значительно улучшает физическую работоспособность;
- Кофе содержит несколько важных питательных веществ, включая рибофлавин, пантотеновую кислоту, марганец, калий, магний и ниацин;
- Исследования показали, что люди, пьющие кофе, имеют гораздо меньший риск развития диабета 2-го типа, серьезного заболевания, от которого страдают миллионы людей во всем мире;
- У любителей кофе гораздо меньше вероятность заболеть болезнью Альцгеймера, которая является основной причиной старческой деменции;
- У тех, кто пьет кофе, риск заболеть болезнью Паркинсона, вторым по частоте нейродегенеративным заболеванием, до 60% ниже;
- Любители кофе гораздо реже болеют циррозом;
- Кофе снижает вероятность развития депрессии и может значительно снизить риск самоубийства;
- Рак печени и колоректальный рак являются третьей и четвертой по значимости причиной смерти от рака во всем мире. Любители кофе имеют меньший риск возникновения того и другого;
- Кофе может вызвать легкое повышение артериального давления, которое обычно снижается со временем. При этом любители кофе не подвержены повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний и имеют несколько меньший риск развития инсульта;
- Некоторые исследования показывают, что любители кофе живут дольше и имеют более низкий риск преждевременной смерти;
- Кофе богат мощными антиоксидантами, и многие люди получают больше антиоксидантов из кофе, чем из фруктов и овощей вместе взятых.
Вред кофе для здоровья
- Кофе увеличивает нагрузку на центральную нервную систему. Приступ агрессии, психоз или бессонница – явный признак избытка кофеина;
- Регулярное употребление вызывает привыкание нервной системы к стимулятору, не получая который, мы становимся вялыми и раздражительными. Если проснуться и быть продуктивным без кофе уже не получается, стоит бить тревогу;
- Более трех чашек в день вызывают обезвоживание;
- Танины в составе натурального кофе окрашивают эмаль. Сохранить белизну поможет чистка зубов сразу после употребления напитка;
- Кофеин и кислоты раздражают желудок, усиливается секреция жидкости и перистальтика кишечника, что может вызвать диарею;
Кроме того, кофе вредит, если его сочетают со сладостями или молоком. Кофе лучше запивать водой, пить без сахара и вкусностей или молока.
Сколько можно пить кофе в день без вреда для здоровья
Полностью здоровый человек может выпивать максимум две чашки кофе в день. Лучше – сваренного из натуральных зерен.
Специалисты советуют пить крепкую робусту утром. А вот арабика подойдет и вечером, ведь в ней меньше кофеина. Употреблять ее следует после еды, говорят врачи. А тем, кому кофе противопоказан, предлагают пить декафенато – кофе без кофеина.
Напомним, ранее мы рассказывали, какая полезная добавка может заменить сахар и сливки в кофе. "Сегодня" также сообщали, какой кофе лучше: натуральный или растворимый.
Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов
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