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Натуральный кофе: польза и вред для здоровья

Правильный кофе должен бодрить, а также усиливать внимание и концентрацию

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:45
Самый полезный кофе - без добавок
Самый полезный кофе - без добавок
Фото: freepik.com

Кофе – один из самых популярных напитков в мире. Благодаря высокому содержанию антиоксидантов и полезных питательных веществ, он вполне вписывается в здоровую диету.

Смотрите видео, кто из звезд любит кофе:

Исследования показывают, что люди, регулярно пьющие кофе, имеют гораздо меньший риск развития ряда серьезных заболеваний. Фактически, этот напиток может даже увеличить продолжительность жизни.

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Калорийность кофе без сахара, сливок и молока – всего 1-2 ккал на 100 г.

Польза натурального кофе для здоровья

Молоко повышает калорийность напитка
Молоко повышает калорийность напитка
Фото: freepik.com

  • Кофеин оказывает стимулирующий эффект. Он улучшает работу мозга, бодрит и повышает настроение.
  • Напиток ускоряет метаболизм и помогает эффективно сжигать жир;
  • Кофе значительно улучшает физическую работоспособность;
  • Кофе содержит несколько важных питательных веществ, включая рибофлавин, пантотеновую кислоту, марганец, калий, магний и ниацин;
  • Исследования показали, что люди, пьющие кофе, имеют гораздо меньший риск развития диабета 2-го типа, серьезного заболевания, от которого страдают миллионы людей во всем мире;
  • У любителей кофе гораздо меньше вероятность заболеть болезнью Альцгеймера, которая является основной причиной старческой деменции;
  • У тех, кто пьет кофе, риск заболеть болезнью Паркинсона, вторым по частоте нейродегенеративным заболеванием, до 60% ниже;
  • Любители кофе гораздо реже болеют циррозом;
  • Кофе снижает вероятность развития депрессии и может значительно снизить риск самоубийства;
  • Рак печени и колоректальный рак являются третьей и четвертой по значимости причиной смерти от рака во всем мире. Любители кофе имеют меньший риск возникновения того и другого;
  • Кофе может вызвать легкое повышение артериального давления, которое обычно снижается со временем. При этом любители кофе не подвержены повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний и имеют несколько меньший риск развития инсульта;
  • Некоторые исследования показывают, что любители кофе живут дольше и имеют более низкий риск преждевременной смерти;
  • Кофе богат мощными антиоксидантами, и многие люди получают больше антиоксидантов из кофе, чем из фруктов и овощей вместе взятых.

Вред кофе для здоровья

Кофе нельзя пить при повышенной нервной возбудимости
Кофе нельзя пить при повышенной нервной возбудимости
Фото: Pixabay

  • Кофе увеличивает нагрузку на центральную нервную систему. Приступ агрессии, психоз или бессонница – явный признак избытка кофеина;
  • Регулярное употребление вызывает привыкание нервной системы к стимулятору, не получая который, мы становимся вялыми и раздражительными. Если проснуться и быть продуктивным без кофе уже не получается, стоит бить тревогу;
  • Более трех чашек в день вызывают обезвоживание;
  • Танины в составе натурального кофе окрашивают эмаль. Сохранить белизну поможет чистка зубов сразу после употребления напитка;
  • Кофеин и кислоты раздражают желудок, усиливается секреция жидкости и перистальтика кишечника, что может вызвать диарею;

Кроме того, кофе вредит, если его сочетают со сладостями или молоком. Кофе лучше запивать водой, пить без сахара и вкусностей или молока.

Сколько можно пить кофе в день без вреда для здоровья

Две чашки кофе – оптимальная доза в день
Две чашки кофе – оптимальная доза в день
Фото: Pixabay

Полностью здоровый человек может выпивать максимум две чашки кофе в день. Лучше – сваренного из натуральных зерен.

Специалисты советуют пить крепкую робусту утром. А вот арабика подойдет и вечером, ведь в ней меньше кофеина. Употреблять ее следует после еды, говорят врачи. А тем, кому кофе противопоказан, предлагают пить декафенато – кофе без кофеина.

Напомним, ранее мы рассказывали, какая полезная добавка может заменить сахар и сливки в кофе. "Сегодня" также сообщали, какой кофе лучше: натуральный или растворимый.

Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

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Источник: Сегодня
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