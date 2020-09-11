Не только чай: что можно приготовить из имбиря

Имбирь – согревающая специя, которую стоит включить в свое меню

Осень – время пополнять домашние запасы имбиря: известно, что он прекрасно борется с вредными бактериями и укрепляет иммунитет в преддверии холодной зимы.

Имбирь можно использовать как пищевую добавку, можно есть его на закуску, а можно разнообразить им уже знакомые осенние рецепты.

Смузи с имбирем от Даши Малаховой

Смузи с имбирем, киви и бананом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

5 минут

Ингредиенты:

200-250 мл жидкой сметаны

1 киви

1/2 банана

2 ст. л. овсяных хлопьев

Небольшой кусочек корня имбиря

Мед – по вкусу

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Способ приготовления:

Сметану перелейте в чашу блендера. Добавьте очищенный и нарезанный киви, половину банана и овсяные хлопья. Корень имбиря очистите, натрите на мелкой терке и добавьте в чашу блендера. Влейте немного жидкого меда (по вкусу) и взбейте в однородную массу. Подавайте смузи сразу после приготовления на завтрак, полдник или в качестве легкого перекуса.

Морковно-имбирный суп от Григория Германа

Морковно-имбирный суп Фото: freepik.com

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

3 моркови

1 луковица

1 зубчик чеснока

200 мл сливок

2 ст.л. растительного масла

1 ст.л. сливочного масла

1 корень имбиря

200 мл овощного бульона

Соль, молотый перец

Зелень

Смотрите видео о полезных свойствах имбиря:

Способ приготовления:

Морковь и лук почистите и нарежьте небольшими кубиками. Разогрейте растительное масло в кастрюле, добавьте лук и обжарьте до прозрачности. Забросьте раздавленный зубчик чеснока. Добавьте морковь и кусочек сливочного масла. Обжарьте до корочки. Влейте часть бульона. Поварите пять минут и добавьте тертый имбирь. Выключите огонь, измельчите все блендером. Влейте сливки. Добавьте соль и перец. При необходимости разбавьте суп бульоном. Мелко порубите зелень и посыпьте суп перед подачей. По желанию добавьте мелко нарезанный острый перец.

Имбирно-лимонный чизкейк от Юлии Высоцкой

Имбирно-лимонный чизкейк Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час 10 минут

Ингредиенты:

400 г зернистого творога 9%

150 г имбирного печенья

3 куриных яйца

120 г сахара

100 г лимонного варенья

60 г сливочного масла

1 лимон

4 ст. л. сливочного сыра

2 ст. л. жирной сметаны

1 ст. л. крахмала

Способ приготовления:

Духовку предварительно разогреть до 160 °С. Имбирное печенье измельчить в блендере в мелкую крошку. Сливочное масло растопить в сотейнике на небольшом огне, всыпать имбирную крошку и перемешать. В глубокую миску натереть цедру лимона и выжать сок. Творог выложить к лимонному соку с цедрой, всыпать крахмал, сахар и взбить все погружным блендером. Добавить сливочный сыр, сметану и яйца, все перемешать. Разъемную форму для выпечки обернуть тройным слоем фольги, выложить имбирную крошку с маслом, распределить и прижать руками, сверху равномерно распределить начинку. Форму с чизкейком поставить в глубокий противень, задвинуть его на 2/3 в духовку и влить в противень холодную воду так, чтобы форма была покрыта на четверть. Выпекать в разогретой духовке 45-50 минут. Готовый чизкейк покрыть лимонным вареньем. Перед подачей остудить.

Напомним, ранее мы делились рецептом освежающего коктейля из ананаса, мяты и имбиря, а также рассказывали, как сделать имбирный квас.

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