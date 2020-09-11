Не только чай: что можно приготовить из имбиря
Имбирь – согревающая специя, которую стоит включить в свое меню
Осень – время пополнять домашние запасы имбиря: известно, что он прекрасно борется с вредными бактериями и укрепляет иммунитет в преддверии холодной зимы.
Имбирь можно использовать как пищевую добавку, можно есть его на закуску, а можно разнообразить им уже знакомые осенние рецепты.
Время приготовления:
- 5 минут
Ингредиенты:
- 200-250 мл жидкой сметаны
- 1 киви
- 1/2 банана
- 2 ст. л. овсяных хлопьев
- Небольшой кусочек корня имбиря
- Мед – по вкусу
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Способ приготовления:
- Сметану перелейте в чашу блендера. Добавьте очищенный и нарезанный киви, половину банана и овсяные хлопья.
- Корень имбиря очистите, натрите на мелкой терке и добавьте в чашу блендера. Влейте немного жидкого меда (по вкусу) и взбейте в однородную массу.
- Подавайте смузи сразу после приготовления на завтрак, полдник или в качестве легкого перекуса.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 3 моркови
- 1 луковица
- 1 зубчик чеснока
- 200 мл сливок
- 2 ст.л. растительного масла
- 1 ст.л. сливочного масла
- 1 корень имбиря
- 200 мл овощного бульона
- Соль, молотый перец
- Зелень
Смотрите видео о полезных свойствах имбиря:
Способ приготовления:
- Морковь и лук почистите и нарежьте небольшими кубиками.
- Разогрейте растительное масло в кастрюле, добавьте лук и обжарьте до прозрачности. Забросьте раздавленный зубчик чеснока.
- Добавьте морковь и кусочек сливочного масла. Обжарьте до корочки.
- Влейте часть бульона. Поварите пять минут и добавьте тертый имбирь.
- Выключите огонь, измельчите все блендером. Влейте сливки. Добавьте соль и перец. При необходимости разбавьте суп бульоном.
- Мелко порубите зелень и посыпьте суп перед подачей. По желанию добавьте мелко нарезанный острый перец.
Время приготовления:
- 1 час 10 минут
Ингредиенты:
- 400 г зернистого творога 9%
- 150 г имбирного печенья
- 3 куриных яйца
- 120 г сахара
- 100 г лимонного варенья
- 60 г сливочного масла
- 1 лимон
- 4 ст. л. сливочного сыра
- 2 ст. л. жирной сметаны
- 1 ст. л. крахмала
Способ приготовления:
- Духовку предварительно разогреть до 160 °С.
- Имбирное печенье измельчить в блендере в мелкую крошку.
- Сливочное масло растопить в сотейнике на небольшом огне, всыпать имбирную крошку и перемешать.
- В глубокую миску натереть цедру лимона и выжать сок.
- Творог выложить к лимонному соку с цедрой, всыпать крахмал, сахар и взбить все погружным блендером.
- Добавить сливочный сыр, сметану и яйца, все перемешать.
- Разъемную форму для выпечки обернуть тройным слоем фольги, выложить имбирную крошку с маслом, распределить и прижать руками, сверху равномерно распределить начинку.
- Форму с чизкейком поставить в глубокий противень, задвинуть его на 2/3 в духовку и влить в противень холодную воду так, чтобы форма была покрыта на четверть.
- Выпекать в разогретой духовке 45-50 минут.
- Готовый чизкейк покрыть лимонным вареньем. Перед подачей остудить.
Напомним, ранее мы делились рецептом освежающего коктейля из ананаса, мяты и имбиря, а также рассказывали, как сделать имбирный квас.
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