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Не только чай: что можно приготовить из имбиря

11 сентября, 11:52

Имбирь – согревающая специя, которую стоит включить в свое меню

Осень – время пополнять домашние запасы имбиря: известно, что он прекрасно борется с вредными бактериями и укрепляет иммунитет в преддверии холодной зимы.

Имбирь можно использовать как пищевую добавку, можно есть его на закуску, а можно разнообразить им уже знакомые осенние рецепты.

Смузи с имбирем от Даши Малаховой

Смузи с имбирем, киви и бананом
Смузи с имбирем, киви и бананом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 5 минут

Ингредиенты:

  • 200-250 мл жидкой сметаны
  • 1 киви
  • 1/2 банана
  • 2 ст. л. овсяных хлопьев
  • Небольшой кусочек корня имбиря
  • Мед – по вкусу

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Способ приготовления:

  1. Сметану перелейте в чашу блендера. Добавьте очищенный и нарезанный киви, половину банана и овсяные хлопья.
  2. Корень имбиря очистите, натрите на мелкой терке и добавьте в чашу блендера. Влейте немного жидкого меда (по вкусу) и взбейте в однородную массу.
  3. Подавайте смузи сразу после приготовления на завтрак, полдник или в качестве легкого перекуса.

Морковно-имбирный суп от Григория Германа

Морковно-имбирный суп
Морковно-имбирный суп
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 3 моркови
  • 1 луковица
  • 1 зубчик чеснока
  • 200 мл сливок
  • 2 ст.л. растительного масла
  • 1 ст.л. сливочного масла
  • 1 корень имбиря
  • 200 мл овощного бульона
  • Соль, молотый перец
  • Зелень

Смотрите видео о полезных свойствах имбиря:

Способ приготовления:

  1. Морковь и лук почистите и нарежьте небольшими кубиками.
  2. Разогрейте растительное масло в кастрюле, добавьте лук и обжарьте до прозрачности. Забросьте раздавленный зубчик чеснока.
  3. Добавьте морковь и кусочек сливочного масла. Обжарьте до корочки.
  4. Влейте часть бульона. Поварите пять минут и добавьте тертый имбирь.
  5. Выключите огонь, измельчите все блендером. Влейте сливки. Добавьте соль и перец. При необходимости разбавьте суп бульоном.
  6. Мелко порубите зелень и посыпьте суп перед подачей. По желанию добавьте мелко нарезанный острый перец.

Имбирно-лимонный чизкейк от Юлии Высоцкой

Имбирно-лимонный чизкейк
Имбирно-лимонный чизкейк
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час 10 минут

Ингредиенты:

  • 400 г зернистого творога 9%
  • 150 г имбирного печенья
  • 3 куриных яйца
  • 120 г сахара
  • 100 г лимонного варенья
  • 60 г сливочного масла
  • 1 лимон
  • 4 ст. л. сливочного сыра
  • 2 ст. л. жирной сметаны
  • 1 ст. л. крахмала

Способ приготовления:

  1. Духовку предварительно разогреть до 160 °С.
  2. Имбирное печенье измельчить в блендере в мелкую крошку.
  3. Сливочное масло растопить в сотейнике на небольшом огне, всыпать имбирную крошку и перемешать.
  4. В глубокую миску натереть цедру лимона и выжать сок.
  5. Творог выложить к лимонному соку с цедрой, всыпать крахмал, сахар и взбить все погружным блендером.
  6. Добавить сливочный сыр, сметану и яйца, все перемешать.
  7. Разъемную форму для выпечки обернуть тройным слоем фольги, выложить имбирную крошку с маслом, распределить и прижать руками, сверху равномерно распределить начинку.
  8. Форму с чизкейком поставить в глубокий противень, задвинуть его на 2/3 в духовку и влить в противень холодную воду так, чтобы форма была покрыта на четверть.
  9. Выпекать в разогретой духовке 45-50 минут.
  10. Готовый чизкейк покрыть лимонным вареньем. Перед подачей остудить.

Напомним, ранее мы делились рецептом освежающего коктейля из ананаса, мяты и имбиря, а также рассказывали, как сделать имбирный квас.

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Источник: Сегодня
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