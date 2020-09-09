Не только шарлотка: три рецепта вкусных осенних пирогов с яблоками
Осень – лучшее время, чтобы готовить выпечку с яблоками
Не знаете, как приготовить вкусный и оригинальный яблочный пирог? В этом нет ничего сложного. Делимся подборкой небанальных рецептов для осеннего чаепития.
Этот яблочный пирог получил свое название благодаря тому, что основная масса десерта – это тончайшие яблочные дольки, а самого теста в нем практически не видно.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 60 г муки
- 50-70 г сахара
- 2 яйца
- 10-15 г разрыхлителя
- 90 мл молока
- 1 ст.л. коньяка или рома
- 1 ч.л. экстракта ванили
- 2 ст.л. растительного масла
- 3 крупных яблока
Для заливки:
- 1 яйцо
- 50-80 г сахара
- 2 ст.л. растопленного сливочного масла
- 3 ст.л. миндальных лепестков
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Способ приготовления:
- Смешать муку, разрыхлитель и сахар. Отдельно взбить яйца и влить в сухую смесь.
- Добавить молоко и размешать.
- Добавить ванильный экстракт, коньяк и растительное масло. Перемешать венчиком.
- Яблоки очистить от кожицы и семян, нарезать тонкими пластинками.
- Фрукты выложить в тесто, перемешать.
- Форму застелить бумагой для выпечки. Вылить тесто, разровнять яблоки сверху. Выпекать в предварительно разогретой до 200 º С духовке около 25-30 минут, до золотистого цвета.
- Для заливки взбить яйца с сахаром до пены, добавить сливочное масло и перемешать. Заливку вылить на горячий пирог, щедро посыпать миндальными лепестками и снова отправить в духовку на 10-15 минут, чтобы она подрумянилась.
- Готовый яблочный пирог остудить в форме. Затем поставить на ночь в холодильник, чтобы он хорошо остыл.
По легенде, пирог является случайным изобретением одной из сестер Татен, которые в XIX веке держали в провинции одноименный отель. Согласно легенде, женщина впопыхах поставила пирог в печь "наизнанку", и так и подала его к столу.
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- 200 г муки
- 175 г сливочного масла
- 5 ст. л. ледяной воды
- 1 щепотка соли
- 1 пакетик ванильного сахара
- 150 г сахара
- 1 кг твердых яблок
Смотрите видео, как испечь яблочный хлеб:
Способ приготовления:
- Просеять муку и натереть в нее 100 г холодного масла. Добавить соль, половину пакетика ванильного сахара. Постепенно добавляя воду, замесить тесто. Завернуть его в пищевую пленку и поставить в холодильник на полчаса.
- Яблоки очистить от кожуры и разрезать на четвертинки.
- На сковороде, в которой будет выпекаться пирог, растопить 75 г сливочного масла и сахар на слабом огне. Когда сахар начнет темнеть по краям, размешать смесь ложкой и посыпать оставшимся ванильным сахаром.
- Снять сковороду с огня и выложить по кругу четвертинки яблок.
- Вернуть сковороду на минимальный огонь на 10-15 минут. Размешивать не нужно.
- Разогреть духовку до 180 ºС.
- Тесто раскатать в пласт толщиной около 4 мм. Накрыть им яблоки, лишнее тесто завернуть внутрь, около бортиков. Сверху наколоть вилкой.
- Выпекать около 40 минут – до зарумянивания теста. Затем достать из духовки и дать несколько минут постоять. Провести ножом между пирогом и стенками формы. Накрыть большим блюдом и быстро перевернуть. Весь пирог должен оказаться на этом блюде.
- Подавать пирог теплым, дополнив сливочным мороженым.
Особенность этого пирога заключается в том, что после выпечки он заливается смесью кефира и сгущенки. В итоге получается очень нежный и сочный десерт.
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- 1 стакан сахара
- 100 г сливочного масла
- 80 мл растительного масла
- 2 яйца
- 200 г муки
- 0,5 ч. л. соды
- 1 ч. л. корицы
- 2 яблока
- Соль
Для заливки:
- 150 мл сгущенки
- 150 мл кефира
Способ приготовления:
- Яблоки помыть и нарезать кубиками.
- Сливочное масло растопить и немного остудить. В миску влить сливочное масло, растительное масло, сахар, добавить два яйца. Хорошо взбить венчиком.
- Муку смешать с содой, корицей и щепоткой соли. Добавить мучную смесь в яичную, хорошо перемешать.
- Тесто должно получится густым, поэтому при необходимости всыпать еще муки.
- Добавить яблоки и снова перемешать.
- Чашу мультиварки смазать маслом и выложить в нее тесто, разровнять.
- Включить мультиварку в режим "Выпечка". Готовить пирог 45 минут, затем перевернуть и печь еще около 15 минут или до сухой зубочистки. Остудить пирог.
- Для заливки смешать кефир и сгущенное молоко до однородности.
- С помощью зубочистки часто наколоть пирог. Затем медленно полить заливкой. Дать настояться пирогу минимум час, а лучше оставить пропитываться на ночь.
- Слегка посыпать яблочный пирог молотой корицей и украсить листиками мяты.
Полезный совет
Вы можете испечь пирог в духовке при температуре 180 ºС.
Напомним, ранее мы делились рецептом яблочного пирога из слоеного теста, а также писали, как приготовить яблочный крамбл.
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