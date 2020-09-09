Не только шарлотка: три рецепта вкусных осенних пирогов с яблоками

Осень – лучшее время, чтобы готовить выпечку с яблоками

Не знаете, как приготовить вкусный и оригинальный яблочный пирог? В этом нет ничего сложного. Делимся подборкой небанальных рецептов для осеннего чаепития.

Яблочный пирог "Невидимый"

"Невидимый" яблочный пирог Фото: Depositphotos

Этот яблочный пирог получил свое название благодаря тому, что основная масса десерта – это тончайшие яблочные дольки, а самого теста в нем практически не видно.

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

60 г муки

50-70 г сахара

2 яйца

10-15 г разрыхлителя

90 мл молока

1 ст.л. коньяка или рома

1 ч.л. экстракта ванили

2 ст.л. растительного масла

3 крупных яблока

Для заливки:

1 яйцо

50-80 г сахара

2 ст.л. растопленного сливочного масла

3 ст.л. миндальных лепестков

Способ приготовления:

Смешать муку, разрыхлитель и сахар. Отдельно взбить яйца и влить в сухую смесь. Добавить молоко и размешать. Добавить ванильный экстракт, коньяк и растительное масло. Перемешать венчиком. Яблоки очистить от кожицы и семян, нарезать тонкими пластинками. Фрукты выложить в тесто, перемешать. Форму застелить бумагой для выпечки. Вылить тесто, разровнять яблоки сверху. Выпекать в предварительно разогретой до 200 º С духовке около 25-30 минут, до золотистого цвета. Для заливки взбить яйца с сахаром до пены, добавить сливочное масло и перемешать. Заливку вылить на горячий пирог, щедро посыпать миндальными лепестками и снова отправить в духовку на 10-15 минут, чтобы она подрумянилась. Готовый яблочный пирог остудить в форме. Затем поставить на ночь в холодильник, чтобы он хорошо остыл.

Тарт Татен с яблоками

Тарт Татен с яблоками Фото: Depositphotos

По легенде, пирог является случайным изобретением одной из сестер Татен, которые в XIX веке держали в провинции одноименный отель. Согласно легенде, женщина впопыхах поставила пирог в печь "наизнанку", и так и подала его к столу.

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

200 г муки

175 г сливочного масла

5 ст. л. ледяной воды

1 щепотка соли

1 пакетик ванильного сахара

150 г сахара

1 кг твердых яблок

Смотрите видео, как испечь яблочный хлеб:

Способ приготовления:

Просеять муку и натереть в нее 100 г холодного масла. Добавить соль, половину пакетика ванильного сахара. Постепенно добавляя воду, замесить тесто. Завернуть его в пищевую пленку и поставить в холодильник на полчаса. Яблоки очистить от кожуры и разрезать на четвертинки. На сковороде, в которой будет выпекаться пирог, растопить 75 г сливочного масла и сахар на слабом огне. Когда сахар начнет темнеть по краям, размешать смесь ложкой и посыпать оставшимся ванильным сахаром. Снять сковороду с огня и выложить по кругу четвертинки яблок. Вернуть сковороду на минимальный огонь на 10-15 минут. Размешивать не нужно. Разогреть духовку до 180 ºС. Тесто раскатать в пласт толщиной около 4 мм. Накрыть им яблоки, лишнее тесто завернуть внутрь, около бортиков. Сверху наколоть вилкой. Выпекать около 40 минут – до зарумянивания теста. Затем достать из духовки и дать несколько минут постоять. Провести ножом между пирогом и стенками формы. Накрыть большим блюдом и быстро перевернуть. Весь пирог должен оказаться на этом блюде. Подавать пирог теплым, дополнив сливочным мороженым.

Яблочный пирог с пропиткой

Пирог с яблоками в мультиварке Фото: Depositphotos

Особенность этого пирога заключается в том, что после выпечки он заливается смесью кефира и сгущенки. В итоге получается очень нежный и сочный десерт.

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

1 стакан сахара

100 г сливочного масла

80 мл растительного масла

2 яйца

200 г муки

0,5 ч. л. соды

1 ч. л. корицы

2 яблока

Соль

Для заливки:

150 мл сгущенки

150 мл кефира

Способ приготовления:

Яблоки помыть и нарезать кубиками. Сливочное масло растопить и немного остудить. В миску влить сливочное масло, растительное масло, сахар, добавить два яйца. Хорошо взбить венчиком. Муку смешать с содой, корицей и щепоткой соли. Добавить мучную смесь в яичную, хорошо перемешать. Тесто должно получится густым, поэтому при необходимости всыпать еще муки. Добавить яблоки и снова перемешать. Чашу мультиварки смазать маслом и выложить в нее тесто, разровнять. Включить мультиварку в режим "Выпечка". Готовить пирог 45 минут, затем перевернуть и печь еще около 15 минут или до сухой зубочистки. Остудить пирог. Для заливки смешать кефир и сгущенное молоко до однородности. С помощью зубочистки часто наколоть пирог. Затем медленно полить заливкой. Дать настояться пирогу минимум час, а лучше оставить пропитываться на ночь. Слегка посыпать яблочный пирог молотой корицей и украсить листиками мяты.

Полезный совет

Вы можете испечь пирог в духовке при температуре 180 ºС.

Напомним, ранее мы делились рецептом яблочного пирога из слоеного теста, а также писали, как приготовить яблочный крамбл.

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