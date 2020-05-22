Необычные блюда из клубники: ТОП-5 рецептов для лета
Рецепты оригинальных блюд из клубники
Клубника давно появилась на прилавках магазинов и рынков. И если в первую неделю клубничного сезона ягоды охота есть просто так, то потом уже хочется разнообразия.
Оказывается, из клубники можно готовить не только потрясающие пироги и десерты, но и супы, салаты и вторые блюда. Мы поделимся лучшими рецептами оригинальных блюд из этой сочной летней ягоды.
Время приготовления:
- 15-20 минут
Ингредиенты:
- 150 г филе утки или индейки
- 3 побега спаржи
- Соль, перец – по вкусу
Для соуса:
- 30 г красного сухого вина
- 100 г клубники
- 20 г сахара
- 50 мл воды
Смотрите видео, как сделать вино из клубники:
Способ приготовления:
- Утиное или индюшачье филе посолить, поперчить, обжарить на сковородке. Утятину довести до 70%-ной готовности, так, чтобы мясо было немного с кровью, индейку – до полной готовности.
- Спаржу очистить, бланшировать, выложить на тарелку.
- Филе птицы нарезать на ломтики, выложить на спаржу, полить клубничным соусом.
- Для соуса взять вино, добавить сахар, нарезанную клубнику и воду, кипятить в течение 5-7 минут. Затем перебить в блендере и полить филе.
Время приготовления:
- 10-15 минут
Ингредиенты:
- 150 г клубники
- 50 мл красного сухого вина
- 30 г сахара
- 30 г воды
- 50 г ванильного мороженого
Способ приготовления:
- В сотейник влить вино, добавить сахар, предварительно вымытую и порезанную кусочками клубнику, воду и тушить все вместе в течение 5-7 минут. Украсить мятой.
- Подавать теплым либо холодным. Для холодной подачи супу после приготовления дают остыть, взбивают в блендере и подают с мороженым.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
Для засахаренных орехов:
- 2 ст.л. сливочного масла
- 1/2 чашки половинок грецких орехов или орехов пекан
- 1/2 ч.л. кайенского перца
- Щепотка соли
- 1/2 чайной ложки корицы
- 2 ст.л. коричневого сахара
Для салата:
- 3 чашки салатного микса
- 3/4 чашки засахаренных орешков
- 1 1/2 чашки нарезанной клубники
- 225 г измельченного козьего сыра
- 1/2 стакана голубики
Для заправки:
- 1 чашка оливкового масла
- 1/3 чашки бальзамического уксуса
- 1 лук-шалот, нарезанный
- 1 ч. л. соли
- 1/2 ч.л. молотого перца
- 1 ст. л. дижонской горчицы
- Сок 1/2 лимона
- 1 ст. л. меда
Способ приготовления:
- Приготовьте засахаренные грецкие орехи. Для этого растопите сливочное масло в большой сковороде на среднем огне. Добавьте грецкие орехи и готовьте, помешивая, до золотисто-коричневого цвета. Это займет примерно 3 минуты. В конце добавьте сахар и специи, перемешайте и жарьте еще минуту. Переложите орехи на пергаментную бумагу и дайте им остыть.
- Поместите все ингредиенты для заправки в блендер и взбейте до получения однородной массы.
- Салатные листья помойте и обсушите, перемешайте с заправкой. Если заправка останется, накройте ее крышкой и поставьте в холодильник.
- Сверху разложите нарезанную клубнику, козий сыр и голубику. Посыпьте салат засахаренными орешками и подавайте.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 1 кг клубники
- 500 г сахара
- 3 веточки розмарина
- 1 ч. л. черного перца горошком
- 1/2 ч. л. лимонного сока
Способ приготовления:
- Клубнику очистить от хвостиков, разрезать пополам. Добавить 5 ст. л. воды, смешать с сахаром и поставить на средний огонь. Дать варенью закипеть.
- Добавить розмарин, после чего уменьшить температуру и варить до готовности. За 1 минуту до окончания варки измельчить черный перец с помощью скалки и добавить в варенье.
- Разлить в стерилизованные банки, дать ему остыть. Такое варенье идеально и с сырами (камамбер, бри, шевре), и с мясом, и с овощами (краснокочанная капуста), и с молочными продуктами (молоко, творог).
Время приготовления:
- 30 минут + время для застывания
Ингредиенты:
- 130 г сахарного песка
- Цедра и сок 1 лимона
- 4 ч.л. желатина в порошке
- 450 мл шампанского
- 180 г клубники
- 50 г клубничного пюре
Способ приготовления:
- Для пюре 50 г свежей клубники размять в пюре с 1 ст .л. холодной воды и 1 ч.л. меда.
- Положить сахар в среднюю кастрюльку, добавить 300 мл воды и цедру лимона.
- Нагреть смесь, чтобы сахар растворился. Снять с огня и дать остыть, удалив цедру лимона.
- В небольшую миску налить лимонный сок и добавить желатиновый порошок. Оставить на 3-4 минуты. Поставить миску на водяную баню до полного растворения желатина.
- Смешать желатин вместе с сахарным сиропом, добавить клубничное пюре и шампанское.
- В бокал положить три четверти ягод и аккуратно залить жидким желе, чтобы ягоды были полностью покрыты, дать немного застыть.
- Добавить оставшееся желе и поставить в холодильник на 5 часов. Украсить ягодами и подавать.
Напомним, ранее мы писали, как сделать клубничный мусс с белым шоколадом от Юлии Высоцкой. Кроме этого, Сегодня.Lifestyle делились рецептом клубничного мороженого с йогуртом.
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