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Необычные блюда из клубники: ТОП-5 рецептов для лета

Сегодня, 18:14

Рецепты оригинальных блюд из клубники

Клубника давно появилась на прилавках магазинов и рынков. И если в первую неделю клубничного сезона ягоды охота есть просто так, то потом уже хочется разнообразия.

Оказывается, из клубники можно готовить не только потрясающие пироги и десерты, но и супы, салаты и вторые блюда. Мы поделимся лучшими рецептами оригинальных блюд из этой сочной летней ягоды.

Утиное филе с клубничным соусом

Утка с ягодным соусом
Утка с ягодным соусом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 15-20 минут

Ингредиенты:

  • 150 г филе утки или индейки
  • 3 побега спаржи
  • Соль, перец – по вкусу

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Для соуса:

  • 30 г красного сухого вина
  • 100 г клубники
  • 20 г сахара
  • 50 мл воды

Смотрите видео, как сделать вино из клубники:

Способ приготовления:

  1. Утиное или индюшачье филе посолить, поперчить, обжарить на сковородке. Утятину довести до 70%-ной готовности, так, чтобы мясо было немного с кровью, индейку – до полной готовности.
  2. Спаржу очистить, бланшировать, выложить на тарелку.
  3. Филе птицы нарезать на ломтики, выложить на спаржу, полить клубничным соусом.
  4. Для соуса взять вино, добавить сахар, нарезанную клубнику и воду, кипятить в течение 5-7 минут. Затем перебить в блендере и полить филе.

Клубничный суп с мороженым

Суп из клубники с мороженым
Суп из клубники с мороженым
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 10-15 минут

Ингредиенты:

  • 150 г клубники
  • 50 мл красного сухого вина
  • 30 г сахара
  • 30 г воды
  • 50 г ванильного мороженого

Способ приготовления:

  1. В сотейник влить вино, добавить сахар, предварительно вымытую и порезанную кусочками клубнику, воду и тушить все вместе в течение 5-7 минут. Украсить мятой.
  2. Подавать теплым либо холодным. Для холодной подачи супу после приготовления дают остыть, взбивают в блендере и подают с мороженым.

Клубничный салат с орехами и козьим сыром

Салат из клубники, орехов и сыра
Салат из клубники, орехов и сыра
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

Для засахаренных орехов:

  • 2 ст.л. сливочного масла
  • 1/2 чашки половинок грецких орехов или орехов пекан
  • 1/2 ч.л. кайенского перца
  • Щепотка соли
  • 1/2 чайной ложки корицы
  • 2 ст.л. коричневого сахара

Для салата:

  • 3 чашки салатного микса
  • 3/4 чашки засахаренных орешков
  • 1 1/2 чашки нарезанной клубники
  • 225 г измельченного козьего сыра
  • 1/2 стакана голубики

Для заправки:

  • 1 чашка оливкового масла
  • 1/3 чашки бальзамического уксуса
  • 1 лук-шалот, нарезанный
  • 1 ч. л. соли
  • 1/2 ч.л. молотого перца
  • 1 ст. л. дижонской горчицы
  • Сок 1/2 лимона
  • 1 ст. л. меда

Способ приготовления:

  1. Приготовьте засахаренные грецкие орехи. Для этого растопите сливочное масло в большой сковороде на среднем огне. Добавьте грецкие орехи и готовьте, помешивая, до золотисто-коричневого цвета. Это займет примерно 3 минуты. В конце добавьте сахар и специи, перемешайте и жарьте еще минуту. Переложите орехи на пергаментную бумагу и дайте им остыть.
  2. Поместите все ингредиенты для заправки в блендер и взбейте до получения однородной массы.
  3. Салатные листья помойте и обсушите, перемешайте с заправкой. Если заправка останется, накройте ее крышкой и поставьте в холодильник.
  4. Сверху разложите нарезанную клубнику, козий сыр и голубику. Посыпьте салат засахаренными орешками и подавайте.

Клубничное варенье с розмарином

Варенье из клубники
Варенье из клубники
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 1 кг клубники
  • 500 г сахара
  • 3 веточки розмарина
  • 1 ч. л. черного перца горошком
  • 1/2 ч. л. лимонного сока

Способ приготовления:

  1. Клубнику очистить от хвостиков, разрезать пополам. Добавить 5 ст. л. воды, смешать с сахаром и поставить на средний огонь. Дать варенью закипеть.
  2. Добавить розмарин, после чего уменьшить температуру и варить до готовности. За 1 минуту до окончания варки измельчить черный перец с помощью скалки и добавить в варенье.
  3. Разлить в стерилизованные банки, дать ему остыть. Такое варенье идеально и с сырами (камамбер, бри, шевре), и с мясом, и с овощами (краснокочанная капуста), и с молочными продуктами (молоко, творог).

Желе из клубники с шампанским

Клубничное желе с шампанским
Клубничное желе с шампанским
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут + время для застывания

Ингредиенты:

  • 130 г сахарного песка
  • Цедра и сок 1 лимона
  • 4 ч.л. желатина в порошке
  • 450 мл шампанского
  • 180 г клубники
  • 50 г клубничного пюре

Способ приготовления:

  1. Для пюре 50 г свежей клубники размять в пюре с 1 ст .л. холодной воды и 1 ч.л. меда.
  2. Положить сахар в среднюю кастрюльку, добавить 300 мл воды и цедру лимона.
  3. Нагреть смесь, чтобы сахар растворился. Снять с огня и дать остыть, удалив цедру лимона.
  4. В небольшую миску налить лимонный сок и добавить желатиновый порошок. Оставить на 3-4 минуты. Поставить миску на водяную баню до полного растворения желатина.
  5. Смешать желатин вместе с сахарным сиропом, добавить клубничное пюре и шампанское.
  6. В бокал положить три четверти ягод и аккуратно залить жидким желе, чтобы ягоды были полностью покрыты, дать немного застыть.
  7. Добавить оставшееся желе и поставить в холодильник на 5 часов. Украсить ягодами и подавать.

Напомним, ранее мы писали, как сделать клубничный мусс с белым шоколадом от Юлии Высоцкой. Кроме этого, Сегодня.Lifestyle делились рецептом клубничного мороженого с йогуртом.

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Источник: Сегодня
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