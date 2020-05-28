Необычный десерт: рецепт прозрачного лимонного тарта с безе

Удивительный прозрачный пирог можно сделать на собственной кухне

Несмотря на эффектный внешний вид, прозрачный лимонный пирог с безе готовится очень просто. Вам нужно будет приготовить корзинку из теста, наполнить ее лимонным желе и поставить в холодильник на несколько часов. А перед самой подачей украсить десерт меренгой.

Если вы не хотите делать безе, замените его взбитыми сливками – подойдут даже аэрозольные. Кроме этого, пирог можно украсить листиками мяты.

Прозрачный лимонный тарт с меренгой

Фото: tastemade.co.uk

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

Для теста:

350 г обычной муки

2 столовые ложки сахарной пудры

1/2 чайной ложки соли

130 г сливочного масла, охлажденного

1 среднее яйцо, взбитое

100-120 мл воды, охлажденной

Яйцо – для смазывания

Для начинки:

2 пакетика (по 12 г) порошкового желатина

350 г сахарной пудры

600 мл воды

1 столовая ложка лимонной кислоты

1 чайная ложка экстракта лимона

Для безе:

230 г сахарной пудры

100 мл воды

4 свежих яичных белка комнатной температуры

1/2 чайной ложки лимонного сока

Смотрите видео, как испечь лимонный тарт с меренгой:

Способ приготовления:

Приготовьте тесто. Для этого положите муку, сахар и соль в кухонный комбайн и несколько раз перемешайте. Разрежьте масло на кубики по 1 см и добавьте его в муку. Взбивайте смесь до тех пор, пока она не станет похожа на мелкие хлебные крошки. Затем добавьте яйцо и снова включите комбайн, пока тесто не начнет собираться в комок. Переложите на рабочую поверхность и слепите руками в шар. Если тесто еще сухое, добавьте столовую ложку воды. Раскатайте тесто в пласт толщиной около 0.6 см. Выложите его в форму для пирога, плотно прижмите ко дну и стенкам, затем обрежьте края, наколите основу вилкой и поставьте в холодильник на час. Разогрейте духовку до 200 °C. Через час накройте тесто фольгой и насыпьте груз (сухой горох или фасоль). Выпекайте в течение 15 минут, затем снимите бобы и фольгу, смажьте тесто яйцом и запекайте еще 10-15 минут, пока оно не подрумянится. Сделайте начинку для пирога: положите сахар и воду в большую кастрюлю и нагрейте, помешивая, пока сахар не растворится. Не кипятите. Снимите с огня и добавьте порошковый желатин, размешайте венчиком. Верните кастрюлю на плиту, чтобы он полностью растворился. Ни в коем случае не доводите до кипения. Еще раз перемешайте, добавьте лимонную эссенцию и лимонную кислоту. Дайте смеси остыть. Положите пирог в холодильник, не вынимая из формы. Осторожно налейте жидкую начинку в корзинку из теста и оставьте ее в холодильнике на 5-6 часов или на ночь. Приготовьте безе. Поместите сахарную пудру и воду в маленькую кастрюлю и размешивайте, пока сахар не растает, а затем доведите до кипения. Не размешивая, нагрейте сироп до 120 °C. Тем временем положите яичные белки и лимонный сок в чашу миксера и взбивайте до мягких пиков. Как только сироп нагреется до 120 °C, медленно влейте его во взбитые яичные белки, не прекращая взбивать. Продолжайте взбивать, пока безе не образует мягкие пики и не остынет, затем выключите миксер.

Как подавать лимонный тарт

Осторожно переложите пирог из формы на сервировочное блюдо. Красиво выложите сверху безе и подрумяньте его горелкой. Подавайте лимонный пирог в течение часа или двух после добавления меренги.

Напомним, ранее мы делились рецептом лимонного рулета на сгущенке. Сегодня.Lifestyle также писали, как испечь пирог с творогом и лимоном.

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