Необычный десерт: рецепт прозрачного лимонного тарта с безе
Удивительный прозрачный пирог можно сделать на собственной кухне
Несмотря на эффектный внешний вид, прозрачный лимонный пирог с безе готовится очень просто. Вам нужно будет приготовить корзинку из теста, наполнить ее лимонным желе и поставить в холодильник на несколько часов. А перед самой подачей украсить десерт меренгой.
Если вы не хотите делать безе, замените его взбитыми сливками – подойдут даже аэрозольные. Кроме этого, пирог можно украсить листиками мяты.
Прозрачный лимонный тарт с меренгой
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
Для теста:
- 350 г обычной муки
- 2 столовые ложки сахарной пудры
- 1/2 чайной ложки соли
- 130 г сливочного масла, охлажденного
- 1 среднее яйцо, взбитое
- 100-120 мл воды, охлажденной
- Яйцо – для смазывания
Для начинки:
- 2 пакетика (по 12 г) порошкового желатина
- 350 г сахарной пудры
- 600 мл воды
- 1 столовая ложка лимонной кислоты
- 1 чайная ложка экстракта лимона
Для безе:
- 230 г сахарной пудры
- 100 мл воды
- 4 свежих яичных белка комнатной температуры
- 1/2 чайной ложки лимонного сока
Смотрите видео, как испечь лимонный тарт с меренгой:
Способ приготовления:
- Приготовьте тесто. Для этого положите муку, сахар и соль в кухонный комбайн и несколько раз перемешайте.
- Разрежьте масло на кубики по 1 см и добавьте его в муку. Взбивайте смесь до тех пор, пока она не станет похожа на мелкие хлебные крошки.
- Затем добавьте яйцо и снова включите комбайн, пока тесто не начнет собираться в комок. Переложите на рабочую поверхность и слепите руками в шар. Если тесто еще сухое, добавьте столовую ложку воды.
- Раскатайте тесто в пласт толщиной около 0.6 см. Выложите его в форму для пирога, плотно прижмите ко дну и стенкам, затем обрежьте края, наколите основу вилкой и поставьте в холодильник на час.
- Разогрейте духовку до 200 °C. Через час накройте тесто фольгой и насыпьте груз (сухой горох или фасоль). Выпекайте в течение 15 минут, затем снимите бобы и фольгу, смажьте тесто яйцом и запекайте еще 10-15 минут, пока оно не подрумянится.
- Сделайте начинку для пирога: положите сахар и воду в большую кастрюлю и нагрейте, помешивая, пока сахар не растворится. Не кипятите.
- Снимите с огня и добавьте порошковый желатин, размешайте венчиком. Верните кастрюлю на плиту, чтобы он полностью растворился. Ни в коем случае не доводите до кипения. Еще раз перемешайте, добавьте лимонную эссенцию и лимонную кислоту. Дайте смеси остыть.
- Положите пирог в холодильник, не вынимая из формы. Осторожно налейте жидкую начинку в корзинку из теста и оставьте ее в холодильнике на 5-6 часов или на ночь.
- Приготовьте безе. Поместите сахарную пудру и воду в маленькую кастрюлю и размешивайте, пока сахар не растает, а затем доведите до кипения. Не размешивая, нагрейте сироп до 120 °C.
- Тем временем положите яичные белки и лимонный сок в чашу миксера и взбивайте до мягких пиков.
- Как только сироп нагреется до 120 °C, медленно влейте его во взбитые яичные белки, не прекращая взбивать. Продолжайте взбивать, пока безе не образует мягкие пики и не остынет, затем выключите миксер.
Как подавать лимонный тарт
Осторожно переложите пирог из формы на сервировочное блюдо. Красиво выложите сверху безе и подрумяньте его горелкой. Подавайте лимонный пирог в течение часа или двух после добавления меренги.
Напомним, ранее мы делились рецептом лимонного рулета на сгущенке. Сегодня.Lifestyle также писали, как испечь пирог с творогом и лимоном.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное