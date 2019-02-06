Необычный рецепт овсянки, который станет вашим любимым завтраком
Готовим овсяную кашу с ягодами
Рецепт очень вкусной и полезной овсяной каши. Для ее приготовления вы можете использовать любые ягоды, которые есть у вас под рукой – малину, клубнику, ежевику, смородину. Все они богаты антиоксидантами, которые продлевают молодость.
Овсяная каша с замороженными ягодами
Ингредиенты:
- 1 стакан овсяных хлопьев
- 450 мл молока
- 2 ст.л. сахара
- 150 г ягод
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Рецепт приготовления:
- Молоко налить в сотейник и всыпать овсяные хлопья. На медленном огне довести до кипения и готовить еще 3 минуты.
- Всыпать в кашу ягоды и варить до готовности хлопьев.
- Добавить сахар, перемешать, накрыть крышкой и дать настояться в течение нескольких минут.
- По желанию добавить сливочное масло, перемешать.
- Разложить кашу по тарелкам и подавать с дополнительной порцией ягод.
Напомним, ранее мы рассказывали, какие фрукты и ягоды можно добавить в овсянку, чтобы улучшить ее вкус. Сайт "Сегодня" также делился рецептом овсяного печенья с шоколадом.
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Источник: Сегодня