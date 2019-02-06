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Необычный рецепт овсянки, который станет вашим любимым завтраком

Готовим овсяную кашу с ягодами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Овсянка с ягодами Фото: pixabay.com
Овсянка с ягодами
Фото: pixabay.com

Рецепт очень вкусной и полезной овсяной каши. Для ее приготовления вы можете использовать любые ягоды, которые есть у вас под рукой – малину, клубнику, ежевику, смородину. Все они богаты антиоксидантами, которые продлевают молодость.

Овсяная каша с замороженными ягодами

Ингредиенты:

  • 1 стакан овсяных хлопьев
  • 450 мл молока
  • 2 ст.л. сахара
  • 150 г ягод 

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Рецепт приготовления:

  1. Молоко налить в сотейник и всыпать овсяные хлопья. На медленном огне довести до кипения и готовить еще 3 минуты.
  2. Всыпать в кашу ягоды и варить до готовности хлопьев.
  3. Добавить сахар, перемешать, накрыть крышкой и дать настояться в течение нескольких минут.
  4. По желанию добавить сливочное масло, перемешать.
  5. Разложить кашу по тарелкам и подавать с дополнительной порцией ягод.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие фрукты и ягоды можно добавить в овсянку, чтобы улучшить ее вкус. Сайт "Сегодня" также делился рецептом овсяного печенья с шоколадом.

Смотрите видео и узнайте, какой завтрак опасен для здоровья:

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Источник: Сегодня
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