Несладкая творожная запеканка с цветной капустой: диетический рецепт от Аниты Луценко
Готовим легкий ужин в духовке
Ищете рецепт диетического ужина? Возьмите на заметку творожную запеканку с цветной капустой и зеленью от Аниты Луценко. Она быстро готовится, содержит минимум калорий, а главное – получается очень вкусной.
Несладкая творожная запеканка с цветной капустой
Ингредиенты:
- Цветная капуста – 100 г
- Творог 5% – 200 г
- Яйцо – 1 шт.
- Йогурт натуральный 1,5% – 50 мл
- Зелень, специи – по вкусу
Рецепт приготовления:
- Разогреваем духовку до 180-200 С.
- Цветную капусту моем, разбираем на соцветия и режем небольшими кусочками.
- Добавляем творог, яйцо, зелень и специи; все перемешиваем.
- Выкладываем смесь в посуду для выпечки, запекаем 15-20 минут.
- Подаем запеканку вместе с йогуртом.
Напомним, ранее Анита Луценко высказала мнение о фигуре Веры Брежневой. Тренер также рассказала, как успевать все и оставаться на высоте. Кроме этого, эксперт раскрыла важное правило похудения и поделилась полезными советами, которые помогут быстро убрать живот и бока.
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Источник: "Сегодня"