Несладкая творожная запеканка с цветной капустой: диетический рецепт от Аниты Луценко

Готовим легкий ужин в духовке

Анита Луценко делится низкокалорийными рецептами в своем Instagram Фото: anitasporty

Ищете рецепт диетического ужина? Возьмите на заметку творожную запеканку с цветной капустой и зеленью от Аниты Луценко. Она быстро готовится, содержит минимум калорий, а главное – получается очень вкусной.

Несладкая творожная запеканка с цветной капустой

Ингредиенты:

Цветная капуста – 100 г

Творог 5% – 200 г

Яйцо – 1 шт.

Йогурт натуральный 1,5% – 50 мл

Зелень, специи – по вкусу

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Рецепт приготовления:

Разогреваем духовку до 180-200 С. Цветную капусту моем, разбираем на соцветия и режем небольшими кусочками. Добавляем творог, яйцо, зелень и специи; все перемешиваем. Выкладываем смесь в посуду для выпечки, запекаем 15-20 минут. Подаем запеканку вместе с йогуртом.

Напомним, ранее Анита Луценко высказала мнение о фигуре Веры Брежневой. Тренер также рассказала, как успевать все и оставаться на высоте. Кроме этого, эксперт раскрыла важное правило похудения и поделилась полезными советами, которые помогут быстро убрать живот и бока.