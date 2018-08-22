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Несладкая творожная запеканка с цветной капустой: диетический рецепт от Аниты Луценко

Готовим легкий ужин в духовке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:21
Анита Луценко делится низкокалорийными рецептами в своем Instagram Фото: anitasporty
Анита Луценко делится низкокалорийными рецептами в своем Instagram Фото: anitasporty

Ищете рецепт диетического ужина? Возьмите на заметку творожную запеканку с цветной капустой и зеленью от Аниты Луценко. Она быстро готовится, содержит минимум калорий, а главное – получается очень вкусной. 

Несладкая творожная запеканка с цветной капустой

Ингредиенты:

  • Цветная капуста – 100 г
  • Творог 5% – 200 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Йогурт натуральный 1,5% – 50 мл
  • Зелень, специи – по вкусу
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Рецепт приготовления:

  1. Разогреваем духовку до 180-200 С.
  2. Цветную капусту моем, разбираем на соцветия и режем небольшими кусочками.
  3. Добавляем творог, яйцо, зелень и специи; все перемешиваем.
  4. Выкладываем смесь в посуду для выпечки, запекаем 15-20 минут.
  5. Подаем запеканку вместе с йогуртом.

Напомним, ранее Анита Луценко высказала мнение о фигуре Веры Брежневой. Тренер также рассказала, как успевать все и оставаться на высоте. Кроме этого, эксперт раскрыла важное правило похудения и поделилась полезными советами, которые помогут быстро убрать живот и бока

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Источник: "Сегодня"
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