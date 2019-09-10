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Низкокалорийная творожная запеканка с тыквой

Рецепт диетической запеканки из творога и тыквы со стевией

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Пышная запеканка из тыквы
Пышная запеканка из тыквы
Фото: Depositphotos

Творожная запеканка с тыквой – вкусное и ароматное блюдо для осеннего завтрака. Для нее нужен настоящий свежий творог, рассыпчатый и не слишком жирный. Все остальные ингредиенты тоже обязательно должны быть свежими.

Смотрите видео, как выбрать качественный творог:

Творожно-тыквенную запеканку можно есть теплой, а можно поставить на ночь в холодильник. Тогда она станет более плотной и похожей на чизкейк.

Запеканка с тыквой и манкой

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 500 г нежирного творога
  • 600 г приготовленной тыквы
  • 2 яйца
  • 1 пакетик ванильного сахара
  • 2 ст.л. манки
  • 1/3 ч.л. стевии

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Способ приготовления:

  1. Взбейте в блендере творог, тыкву и яйца.
  2. Добавьте ванильный сахар, стевию, яйца и манную крупу, еще раз взбейте.
  3. Выложите творожную массу в подготовленную форму.
  4. Запекайте в разогретой до 180 С духовке около 40 минут.
  5. Достаньте тыквенную запеканку из духовки.

Как приготовить тыкву для запеканки

Тыкву без кожуры и семечек нарежьте кубиками. Сложите в толстостенную посуду, влейте немного воды и тушите до мягкости. Можно также запечь тыкву в фольге или приготовить на пару.

Напомним, ранее мы делились рецептом домашнего тыквенного пюре.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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