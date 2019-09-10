Низкокалорийная творожная запеканка с тыквой

Рецепт диетической запеканки из творога и тыквы со стевией

Пышная запеканка из тыквы Фото: Depositphotos

Творожная запеканка с тыквой – вкусное и ароматное блюдо для осеннего завтрака. Для нее нужен настоящий свежий творог, рассыпчатый и не слишком жирный. Все остальные ингредиенты тоже обязательно должны быть свежими.

Смотрите видео, как выбрать качественный творог:

Творожно-тыквенную запеканку можно есть теплой, а можно поставить на ночь в холодильник. Тогда она станет более плотной и похожей на чизкейк.

Запеканка с тыквой и манкой

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

500 г нежирного творога

600 г приготовленной тыквы

2 яйца

1 пакетик ванильного сахара

2 ст.л. манки

1/3 ч.л. стевии

Способ приготовления:

Взбейте в блендере творог, тыкву и яйца. Добавьте ванильный сахар, стевию, яйца и манную крупу, еще раз взбейте. Выложите творожную массу в подготовленную форму. Запекайте в разогретой до 180 С духовке около 40 минут. Достаньте тыквенную запеканку из духовки.

Как приготовить тыкву для запеканки

Тыкву без кожуры и семечек нарежьте кубиками. Сложите в толстостенную посуду, влейте немного воды и тушите до мягкости. Можно также запечь тыкву в фольге или приготовить на пару.

Напомним, ранее мы делились рецептом домашнего тыквенного пюре.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram