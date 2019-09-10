Низкокалорийная творожная запеканка с тыквой
Рецепт диетической запеканки из творога и тыквы со стевией
Творожная запеканка с тыквой – вкусное и ароматное блюдо для осеннего завтрака. Для нее нужен настоящий свежий творог, рассыпчатый и не слишком жирный. Все остальные ингредиенты тоже обязательно должны быть свежими.
Смотрите видео, как выбрать качественный творог:
Творожно-тыквенную запеканку можно есть теплой, а можно поставить на ночь в холодильник. Тогда она станет более плотной и похожей на чизкейк.
Запеканка с тыквой и манкой
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 500 г нежирного творога
- 600 г приготовленной тыквы
- 2 яйца
- 1 пакетик ванильного сахара
- 2 ст.л. манки
- 1/3 ч.л. стевии
Способ приготовления:
- Взбейте в блендере творог, тыкву и яйца.
- Добавьте ванильный сахар, стевию, яйца и манную крупу, еще раз взбейте.
- Выложите творожную массу в подготовленную форму.
- Запекайте в разогретой до 180 С духовке около 40 минут.
- Достаньте тыквенную запеканку из духовки.
Как приготовить тыкву для запеканки
Тыкву без кожуры и семечек нарежьте кубиками. Сложите в толстостенную посуду, влейте немного воды и тушите до мягкости. Можно также запечь тыкву в фольге или приготовить на пару.
Напомним, ранее мы делились рецептом домашнего тыквенного пюре.
Все подробности в спецтеме Осеннее меню
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