Новогоднее меню 2020: ТОП-10 рецептов праздничных блюд

Что приготовить на Новый год 2020

Новогодние блюда 2020 Фото: Depositphotos

Новый год 2020 – это год Белой Металлической Крысы по китайскому календарю. И хотя "хозяйка" года вступит в свои права лишь 25 января, многие желают "задобрить" ее уже 31-го декабря.

Смотрите видео, как сделать елочку из оливок на Новый год:

Астрологи напоминают, что Крыса любит роскошь и изысканность, поэтому праздничное меню нужно составить соответствующее. Это могут быть холодные закуски и салаты, горячие блюда из мяса, птицы, рыбы, разные напитки и десерты.

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А чтобы "сделать комплимент" символу наступающего года, подготовьте для него особое лакомство. Поставьте на стол тарелочку с крупами, овощами, фруктами и зеленью.

Баранина с тмином и мятой по рецепту Юлии Высоцкой

Баранина с тмином и мятой Фото: Depositphotos



Время приготовления:

3 часа

Ингредиенты:

Основные:

Бараний окорок на косточке – 2 1/2 куска

Морская соль крупного помола – 1 ч. л.

Для маринада:

Лимоны – 2 шт.

Перец чили красный – 2 шт.

Чеснок – 10 зубчиков

Мята – 1 пучок

Оливковое масло – 5 ст. л.

Тмин – 1 ст. л.

Способ приготовления:

Духовку предварительно разогреть до 200 °С. Зубчики чеснока почистить и раздавить плоской стороной ножа. Перец чили нарезать небольшими кусочками, предварительно удалив семена из одного стручка (если боитесь острого – удаляйте из обоих). Листья мяты мелко порубить. Из лимонов выжать сок. Приготовить маринад, соединив оливковое масло, лимонный сок, мяту, перец чили, чеснок и тмин. В баранине сделать глубокие надрезы вдоль кости и небольшие надрезы на мясе. Обмазать баранину маринадом, постараться наполнить им все надрезы в мясе и оставить мариноваться минимум на час. Запекать около полутора-двух часов в разогретой духовке. Подавать, присыпав крупной морской солью.

Утка с яблоками, рисом и клюквенным соусом

Запеченная утка с яблоками и рисом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

Для утки:

Утка весом около 2-х кг

3-4 кислых зеленых яблока

Соль, перец – по вкусу

Для соуса:

500 г клюквы

200 г коричневого сахара

1 палочка корицы

5 бутонов гвоздики

Цедра и сок одного лимона

180 г портвейна

Для рисового гарнира:

2 чашки риса басмати

4 чашки воды

1 ст. л. растительного масла

1 ст. л. лимонного сока

Цедра 1/2 лимона

1 головка чеснока

1 веточка тимьяна

1 ч. л. морской соли

Способ приготовления:

Потрошенную утку промыть снаружи и внутри, натереть солью и перцем. Яблоки промыть, удалить сердцевину, разрезать на четвертинки, нафаршировать ими утку. Поместить утку в форму для запекания, налить 0,5 стакана воды, накрыть фольгой. Запекать на максимальной температуре около 1,5 часа, периодически поливая выделившимся жиром. Когда будет утка почти готова, снять фольгу и дать подрумяниться. Для клюквенного соуса все составляющие сложить в глубокую кастрюлю, довести до кипения и варить 15-20 минут. Остудить, вынуть цедру, корицу и гвоздику. Сделать гарнир. Рис промыть до чистой воды. Положить в кастрюлю мультиварки рис, холодную воду, растительное масло, сок и измельченную цедру лимона (только желтую часть), целую головку чеснока, тимьян и соль. Готовить в режиме "Молочная каша", после сигнала вынуть чеснок и тимьян, рис перемешать. Подавать запеченную утку вместе с клюквенным соусом и рисом.

Жареная форель с зеленым салатом

Форель с зеленым салатом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

40 минут

Ингредиенты:

2 стейка форели

Сок половины лайма

Смесь перцев, соль

Оливковое масло

Для салата:

200 г листьев мангольда

Половина лайма

1 красная луковица

2 ст.л. оливкового масла

2 ст.л. бальзамического уксуса

Сок половины лайма

1/2 ч.л. жидкого меда

Молотый перец по вкусу

Способ приготовления:

Стейки форели разделить на четыре части. Посолить и поперчить, сбрызнуть лаймовым соком и мариновать 20 минут. Листья мангольда вымыть и обсушить. Лук очистить и нарезать перьями. Лайм нарезать ломтиками. Для заправки смешать оливковое масло, бальзамический уксус, лаймовый сок, мед и перец. Смешать лук, мангольд и лайм, заправить. Рыбу обжарить на горячем оливковом масле по 5-8 минут с каждой стороны. Подавать рыбу с салатом. Перед подачей посыпать молотой смесью перцев.

Запеченный картофель с беконом и сыром

Фаршированная картошка с начинкой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

4 шт. среднего картофеля

3 ст.л. дижонской горчицы

3 ст.л. жирных сливок

2 ст.л. молотых сухарей

150 г пармезана

1-2 полоски бекона

1/2 пучка зеленого лука или петрушки

Соль и черный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

Кладем картофель в кастрюлю, заливаем холодной водой и ставим на огонь. Даем воде закипеть и варим картофель 20-25 минут. Для дополнительного вкуса можно за 5 минут до готовности положить соль, перец горошком и лавровый лист. С готового картофеля сливаем воду, дать немного остыть. Разрезаем картофель пополам. Вынимаем серединку, оставляя стенки толщиной 5-10 мм, чтобы получились лодочки. Бекон режем мелкими кубиками и обжариваем до румяной корочки. Вынутую часть картофеля разминаем. Добавляем сливки, горчицу, соль, перец. Мелко режем петрушку и добавляем ее к картофельно-горчичной массе вместе с беконом. Перемешиваем. Готовим посыпку. Смешиваем сухари и мелко натертый пармезан, по желанию добавляем зелень, перец чили или чеснок. Дно картофельных лодочек посыпаем сухарями с пармезаном. Сверху кладем картофельно-горчичную массу. Заполненные лодочки снова посыпаем сухарями и пармезаном. Ставим в разогретую до 180 °С духовку и запекаем в течение 10-15 минут.

Деревенский печеночный паштет с клюквой и миндалем

Паштет с клюквой и орехами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

500 г куриной печени

1 крупная луковица

1/2 стакана сливок

1 яйцо

Горсть сушеной клюквы

2 ст.л. миндальных хлопьев или крупно порубленного миндаля

1 зубчик чеснока

Соль, перец – по вкусу

Майоран – по вкусу

Базилик – по вкусу

Способ приготовления:

Печень помыть, очистить от пленок и жира. Разрезать на кусочки и слегка обжарить, оставив серединку розовой. Лук порезать мелкими кубиками, пассеровать до полупрозрачности. Печень порезать кубиками, смешать с луком, добавить остальные ингредиенты, хорошо перемешать. Выложить паштет в форму для запекания. Выпекать в течение часа при температуре 200 ºС. Перед подачей закуску остудить.

Салат из свеклы, апельсинов и феты

Салат из свеклы с апельсинами Фото: Unsplash

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

2 отварных или запеченных свеклы

1 вкусный апельсин

50 г листьев салата

100 г козьего сыра, брынзы или феты

Горсть поджаренных грецких орехов

Для заправки:

1 ч.л. меда

1 ч.л. горчица

1 ч.л. соуса бальзамик

2 ст.л. оливкового масла

Щепотка черного перца

Способ приготовления:

Апельсин очистить и нарезать на сегменты без кожицы. Удалить косточки. Отварную свеклу остудить, очистить и нарезать дольками или кубиками. На блюдо выложить салат микс, нарезанные свеклу и апельсины. Распределить сверху козий сыр. Приготовить заправку: смешать мед, горчицу, масло оливковое и бальзамический крем, выжать сок из остатков апельсина, перемешать. Полить заправкой салат, посыпать молотым черным перцем. Украсить грецкими орехами.

Салат "Вальдорф" с курицей

Вальдорфский салат Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Для салата:

1 среднее яблоко, тонко нарезанное

2 ст.л. лимонного сока

1 отварная или запеченная куриная грудинка, нарезанная

1 чашка красного винограда без косточек, разрезанного пополам

1 стебель сельдерея, тонко нарезанный

1/4 чашки желтого изюма

1/2 стакана поджаренных грецких орехов, крупно порезанных

Для заправки:

3/4 стакана греческого йогурта

1/4 стакана майонеза

сок 1/2 апельсина

1/4 чайной ложки соли

Способ приготовления:

Сбрызнуть нарезанные яблоки с лимонным соком. Сложить в миску, добавить курицу, виноград, сельдерей, изюм и грецкие орехи. Осторожно перемешать. В небольшой миске смешать йогурт, майонез, апельсиновый сок и соль. Аккуратно добавить заправку в салат. Подавать салат "Вальдорф" с курицей на подушке из салатных листьев.

Быстрый "Цезарь" с креветками

Салат с креветками Фото: freepik.com

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

Крупные креветки – 400 г

Салат романо (кочан) – 1 шт.

Сыр пармезан тертый – 50 г

Хлеб белый (крутоны)

Лимон

Масло оливковое

Петрушка или укроп

Соль, перец

Для соуса:

Домашний майонез – 100 г

Чеснок – 2 Зубчика

Соус вустерский

Лимон (сок)

Перец черный молотый

Соль морская

Способ приготовления:

Креветки вымойте, очистите от панцирей, удалите головы, оставив по желанию хвостики. Проведите ножом вдоль спинки, чтобы удалить кишечную вену. Сбрызните креветки оливковым маслом, посыпьте мелко нарезанной зеленью и перемешайте. Обжарьте креветки на раскаленной сковороде или на гриле (или отварите в кипящей воде), не больше 3–5 минут, сбрызните лимонным соком, посолите и поперчите. Кочан салата разберите на листья, вымойте и обсушите. Порвите листья руками на кусочки и выложите на большое блюдо. Добавьте креветки и крутоны. Для соуса: смешайте майонез, вустерский соус, перец, небольшое количество лимонного сока и пропущенный через пресс чеснок. Заправьте салат и посыпьте тертым пармезаном.

Желейный торт с бисквитом и фруктами

Желейный торт с фруктами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

3 апельсина

3 мандарина

150 г консервированных ананасов

1 небольшой банан

50 г желатина

1 пакетик ванильного сахара

900 г сметаны

1 ст. сахара для крема и 0,5 ст. сахара для бисквита

3 яйца

1 ч. л. соды

200 г муки

Способ приготовления:

Из яиц, 0,5 стакана сахара, муки и соды замесите тесто для бисквита. Залейте жидкое тесто в форму для выпечки, застеленную пергаментной бумагой, и выпекайте 15 минут при температуре 180°С. Остудите. Остывший бисквит нарежьте кубиками 1,5 х 1,5 см. Мандарины, апельсины, банан очистите от кожуры. Апельсины нарежьте кружочками, мандарины разберите на дольки, банан и ананас нарежьте кубиками. Залейте желатин холодной кипяченой водой. Когда он набухнет, подогрейте на слабом огне до полного растворения. Не кипятите. Взбейте сметану с 1 стаканом сахара, добавьте ванильный сахар и остывший до комнатной температуры желатин. Хорошо перемешайте. Застелите разъемную форму пищевой пленкой. На дно красиво выложите кружочки апельсинов и дольки мандаринов. Затем добавьте часть бисквита, а на него снова выложите фрукты. Залейте половиной крема. Теперь снова выложите бисквит и фрукты, а сверху залейте оставшимся кремом. Накройте торт свободными краями пищевой пленки и отправьте в холодильник на всю ночь. На следующий день вы легко достанете его из формы, перевернув и разомкнув бортики.

Холодный глинтвейн из красного вина

Холодный глинтвейн с апельсинами и клубникой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

10 минут + время для настаивания

Ингредиенты:

1 л легкого красного вина

55 г (1/4 стакана) мелкого сахара

1 апельсин, нарезанный небольшими кусочками

10 бутонов гвоздики

2 палочки корицы по 7 см

1 стручок ванили, разрезанный пополам

2 ст.л. ликера Куантро

8 шт. клубники, нарезанной

Кусочки льда – для подачи

Способ приготовления:

Смешайте вино, сахар, апельсин, гвоздику, корицу и ваниль в средней кастрюле на среднем огне. Готовьте, помешивая, в течение 2-х минут или пока сахар не растворится. Доведите до кипения и сразу же снимите с огня. Отложите на 30 минут для настаивания. Добавьте Куантро в винную смесь и перемешайте. Перелейте в кувшин и поставьте в холодильник на 2 часа. Добавьте клубнику. Насыпьте в стаканы лед. Залейте холодным глинтвейном и сразу подавайте.

Напомним, ранее мы делились рецептами салатов на Новый год без майонеза. Кроме этого, "Сегодня" писали, как приготовить оливье по рецепту Юлии Высоцкой.

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