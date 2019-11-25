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Новогоднее меню 2020: ТОП-10 рецептов праздничных блюд

Что приготовить на Новый год 2020

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:40
Новогодние блюда 2020
Новогодние блюда 2020
Фото: Depositphotos

Новый год 2020 – это год Белой Металлической Крысы по китайскому календарю. И хотя "хозяйка" года вступит в свои права лишь 25 января, многие желают "задобрить" ее уже 31-го декабря.

Смотрите видео, как сделать елочку из оливок на Новый год:

Астрологи напоминают, что Крыса любит роскошь и изысканность, поэтому праздничное меню нужно составить соответствующее. Это могут быть холодные закуски и салаты, горячие блюда из мяса, птицы, рыбы, разные напитки и десерты.

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А чтобы "сделать комплимент" символу наступающего года, подготовьте для него особое лакомство. Поставьте на стол тарелочку с крупами, овощами, фруктами и зеленью.

Баранина с тмином и мятой по рецепту Юлии Высоцкой

Баранина с тмином и мятой
Баранина с тмином и мятой
Фото: Depositphotos


Время приготовления:

  • 3 часа

Ингредиенты:

Основные:

  • Бараний окорок на косточке – 2 1/2 куска
  • Морская соль крупного помола – 1 ч. л.

Для маринада:

  • Лимоны – 2 шт.
  • Перец чили красный – 2 шт.
  • Чеснок – 10 зубчиков
  • Мята – 1 пучок
  • Оливковое масло – 5 ст. л.
  • Тмин – 1 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Духовку предварительно разогреть до 200 °С.
  2. Зубчики чеснока почистить и раздавить плоской стороной ножа.
  3. Перец чили нарезать небольшими кусочками, предварительно удалив семена из одного стручка (если боитесь острого – удаляйте из обоих).
  4. Листья мяты мелко порубить.
  5. Из лимонов выжать сок.
  6. Приготовить маринад, соединив оливковое масло, лимонный сок, мяту, перец чили, чеснок и тмин.
  7. В баранине сделать глубокие надрезы вдоль кости и небольшие надрезы на мясе.
  8. Обмазать баранину маринадом, постараться наполнить им все надрезы в мясе и оставить мариноваться минимум на час.
  9. Запекать около полутора-двух часов в разогретой духовке. Подавать, присыпав крупной морской солью.

Утка с яблоками, рисом и клюквенным соусом

Запеченная утка с яблоками и рисом
Запеченная утка с яблоками и рисом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

Для утки:

  • Утка весом около 2-х кг
  • 3-4 кислых зеленых яблока
  • Соль, перец – по вкусу

Для соуса:

  • 500 г клюквы
  • 200 г коричневого сахара
  • 1 палочка корицы
  • 5 бутонов гвоздики
  • Цедра и сок одного лимона
  • 180 г портвейна

Для рисового гарнира:

  • 2 чашки риса басмати
  • 4 чашки воды
  • 1 ст. л. растительного масла
  • 1 ст. л. лимонного сока
  • Цедра 1/2 лимона
  • 1 головка чеснока
  • 1 веточка тимьяна
  • 1 ч. л. морской соли

Способ приготовления:

  1. Потрошенную утку промыть снаружи и внутри, натереть солью и перцем.
  2. Яблоки промыть, удалить сердцевину, разрезать на четвертинки, нафаршировать ими утку.
  3. Поместить утку в форму для запекания, налить 0,5 стакана воды, накрыть фольгой.
  4. Запекать на максимальной температуре около 1,5 часа, периодически поливая выделившимся жиром. Когда будет утка почти готова, снять фольгу и дать подрумяниться.
  5. Для клюквенного соуса все составляющие сложить в глубокую кастрюлю, довести до кипения и варить 15-20 минут. Остудить, вынуть цедру, корицу и гвоздику.
  6. Сделать гарнир. Рис промыть до чистой воды. Положить в кастрюлю мультиварки рис, холодную воду, растительное масло, сок и измельченную цедру лимона (только желтую часть), целую головку чеснока, тимьян и соль.
  7. Готовить в режиме "Молочная каша", после сигнала вынуть чеснок и тимьян, рис перемешать.
  8. Подавать запеченную утку вместе с клюквенным соусом и рисом.

Жареная форель с зеленым салатом

Форель с зеленым салатом
Форель с зеленым салатом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 40 минут

Ингредиенты:

  • 2 стейка форели
  • Сок половины лайма
  • Смесь перцев, соль
  • Оливковое масло

Для салата:

  • 200 г листьев мангольда
  • Половина лайма
  • 1 красная луковица
  • 2 ст.л. оливкового масла
  • 2 ст.л. бальзамического уксуса
  • Сок половины лайма
  • 1/2 ч.л. жидкого меда
  • Молотый перец по вкусу

Способ приготовления:

  1. Стейки форели разделить на четыре части. Посолить и поперчить, сбрызнуть лаймовым соком и мариновать 20 минут.
  2. Листья мангольда вымыть и обсушить. Лук очистить и нарезать перьями. Лайм нарезать ломтиками.
  3. Для заправки смешать оливковое масло, бальзамический уксус, лаймовый сок, мед и перец. Смешать лук, мангольд и лайм, заправить.
  4. Рыбу обжарить на горячем оливковом масле по 5-8 минут с каждой стороны.
  5. Подавать рыбу с салатом. Перед подачей посыпать молотой смесью перцев.

Запеченный картофель с беконом и сыром

Фаршированная картошка с начинкой
Фаршированная картошка с начинкой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • 4 шт. среднего картофеля
  • 3 ст.л. дижонской горчицы
  • 3 ст.л. жирных сливок
  • 2 ст.л. молотых сухарей
  • 150 г пармезана
  • 1-2 полоски бекона
  • 1/2 пучка зеленого лука или петрушки
  • Соль и черный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Кладем картофель в кастрюлю, заливаем холодной водой и ставим на огонь. Даем воде закипеть и варим картофель 20-25 минут. Для дополнительного вкуса можно за 5 минут до готовности положить соль, перец горошком и лавровый лист.
  2. С готового картофеля сливаем воду, дать немного остыть. Разрезаем картофель пополам. Вынимаем серединку, оставляя стенки толщиной 5-10 мм, чтобы получились лодочки.
  3. Бекон режем мелкими кубиками и обжариваем до румяной корочки.
  4. Вынутую часть картофеля разминаем. Добавляем сливки, горчицу, соль, перец. Мелко режем петрушку и добавляем ее к картофельно-горчичной массе вместе с беконом. Перемешиваем.
  5. Готовим посыпку. Смешиваем сухари и мелко натертый пармезан, по желанию добавляем зелень, перец чили или чеснок.
  6. Дно картофельных лодочек посыпаем сухарями с пармезаном. Сверху кладем картофельно-горчичную массу.
  7. Заполненные лодочки снова посыпаем сухарями и пармезаном. Ставим в разогретую до 180 °С духовку и запекаем в течение 10-15 минут.

Деревенский печеночный паштет с клюквой и миндалем

Паштет с клюквой и орехами
Паштет с клюквой и орехами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • 500 г куриной печени
  • 1 крупная луковица
  • 1/2 стакана сливок
  • 1 яйцо
  • Горсть сушеной клюквы
  • 2 ст.л. миндальных хлопьев или крупно порубленного миндаля
  • 1 зубчик чеснока
  • Соль, перец – по вкусу
  • Майоран – по вкусу
  • Базилик – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Печень помыть, очистить от пленок и жира.
  2. Разрезать на кусочки и слегка обжарить, оставив серединку розовой.
  3. Лук порезать мелкими кубиками, пассеровать до полупрозрачности.
  4. Печень порезать кубиками, смешать с луком, добавить остальные ингредиенты, хорошо перемешать.
  5. Выложить паштет в форму для запекания. Выпекать в течение часа при температуре 200 ºС.
  6. Перед подачей закуску остудить.

Салат из свеклы, апельсинов и феты

Салат из свеклы с апельсинами
Салат из свеклы с апельсинами
Фото: Unsplash

Время приготовления:

  • 20 минут

Ингредиенты:

  • 2 отварных или запеченных свеклы
  • 1 вкусный апельсин
  • 50 г листьев салата
  • 100 г козьего сыра, брынзы или феты
  • Горсть поджаренных грецких орехов

Для заправки:

  • 1 ч.л. меда
  • 1 ч.л. горчица
  • 1 ч.л. соуса бальзамик
  • 2 ст.л. оливкового масла
  • Щепотка черного перца

Способ приготовления:

  1. Апельсин очистить и нарезать на сегменты без кожицы. Удалить косточки.
  2. Отварную свеклу остудить, очистить и нарезать дольками или кубиками.
  3. На блюдо выложить салат микс, нарезанные свеклу и апельсины.
  4. Распределить сверху козий сыр.
  5. Приготовить заправку: смешать мед, горчицу, масло оливковое и бальзамический крем, выжать сок из остатков апельсина, перемешать.
  6. Полить заправкой салат, посыпать молотым черным перцем. Украсить грецкими орехами.

Салат "Вальдорф" с курицей

Вальдорфский салат
Вальдорфский салат
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Для салата:

  • 1 среднее яблоко, тонко нарезанное
  • 2 ст.л. лимонного сока
  • 1 отварная или запеченная куриная грудинка, нарезанная
  • 1 чашка красного винограда без косточек, разрезанного пополам
  • 1 стебель сельдерея, тонко нарезанный
  • 1/4 чашки желтого изюма
  • 1/2 стакана поджаренных грецких орехов, крупно порезанных

Для заправки:

  • 3/4 стакана греческого йогурта
  • 1/4 стакана майонеза
  • сок 1/2 апельсина
  • 1/4 чайной ложки соли

Способ приготовления:

  1. Сбрызнуть нарезанные яблоки с лимонным соком.
  2. Сложить в миску, добавить курицу, виноград, сельдерей, изюм и грецкие орехи. Осторожно перемешать.
  3. В небольшой миске смешать йогурт, майонез, апельсиновый сок и соль.
  4. Аккуратно добавить заправку в салат.
  5. Подавать салат "Вальдорф" с курицей на подушке из салатных листьев.

Быстрый "Цезарь" с креветками

Салат с креветками
Салат с креветками
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • Крупные креветки – 400 г
  • Салат романо (кочан) – 1 шт.
  • Сыр пармезан тертый – 50 г
  • Хлеб белый (крутоны)
  • Лимон
  • Масло оливковое
  • Петрушка или укроп
  • Соль, перец

Для соуса:

  • Домашний майонез – 100 г
  • Чеснок – 2 Зубчика
  • Соус вустерский
  • Лимон (сок)
  • Перец черный молотый
  • Соль морская

Способ приготовления:

  1. Креветки вымойте, очистите от панцирей, удалите головы, оставив по желанию хвостики. Проведите ножом вдоль спинки, чтобы удалить кишечную вену.
  2. Сбрызните креветки оливковым маслом, посыпьте мелко нарезанной зеленью и перемешайте.
  3. Обжарьте креветки на раскаленной сковороде или на гриле (или отварите в кипящей воде), не больше 3–5 минут, сбрызните лимонным соком, посолите и поперчите.
  4. Кочан салата разберите на листья, вымойте и обсушите. Порвите листья руками на кусочки и выложите на большое блюдо. Добавьте креветки и крутоны.
  5. Для соуса: смешайте майонез, вустерский соус, перец, небольшое количество лимонного сока и пропущенный через пресс чеснок.
  6. Заправьте салат и посыпьте тертым пармезаном.

Желейный торт с бисквитом и фруктами

Желейный торт с фруктами
Желейный торт с фруктами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 3 апельсина
  • 3 мандарина
  • 150 г консервированных ананасов
  • 1 небольшой банан
  • 50 г желатина
  • 1 пакетик ванильного сахара
  • 900 г сметаны
  • 1 ст. сахара для крема и 0,5 ст. сахара для бисквита
  • 3 яйца
  • 1 ч. л. соды
  • 200 г муки

Способ приготовления:

  1. Из яиц, 0,5 стакана сахара, муки и соды замесите тесто для бисквита.
  2. Залейте жидкое тесто в форму для выпечки, застеленную пергаментной бумагой, и выпекайте 15 минут при температуре 180°С. Остудите.
  3. Остывший бисквит нарежьте кубиками 1,5 х 1,5 см.
  4. Мандарины, апельсины, банан очистите от кожуры. Апельсины нарежьте кружочками, мандарины разберите на дольки, банан и ананас нарежьте кубиками.
  5. Залейте желатин холодной кипяченой водой. Когда он набухнет, подогрейте на слабом огне до полного растворения. Не кипятите.
  6. Взбейте сметану с 1 стаканом сахара, добавьте ванильный сахар и остывший до комнатной температуры желатин. Хорошо перемешайте.
  7. Застелите разъемную форму пищевой пленкой. На дно красиво выложите кружочки апельсинов и дольки мандаринов. Затем добавьте часть бисквита, а на него снова выложите фрукты. Залейте половиной крема. Теперь снова выложите бисквит и фрукты, а сверху залейте оставшимся кремом.
  8. Накройте торт свободными краями пищевой пленки и отправьте в холодильник на всю ночь. На следующий день вы легко достанете его из формы, перевернув и разомкнув бортики.

Холодный глинтвейн из красного вина

Холодный глинтвейн с апельсинами и клубникой
Холодный глинтвейн с апельсинами и клубникой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 10 минут + время для настаивания

Ингредиенты:

  • 1 л легкого красного вина
  • 55 г (1/4 стакана) мелкого сахара
  • 1 апельсин, нарезанный небольшими кусочками
  • 10 бутонов гвоздики
  • 2 палочки корицы по 7 см
  • 1 стручок ванили, разрезанный пополам
  • 2 ст.л. ликера Куантро
  • 8 шт. клубники, нарезанной
  • Кусочки льда – для подачи

Способ приготовления:

  1. Смешайте вино, сахар, апельсин, гвоздику, корицу и ваниль в средней кастрюле на среднем огне.
  2. Готовьте, помешивая, в течение 2-х минут или пока сахар не растворится.
  3. Доведите до кипения и сразу же снимите с огня. Отложите на 30 минут для настаивания.
  4. Добавьте Куантро в винную смесь и перемешайте. Перелейте в кувшин и поставьте в холодильник на 2 часа.
  5. Добавьте клубнику. Насыпьте в стаканы лед. Залейте холодным глинтвейном и сразу подавайте.

Напомним, ранее мы делились рецептами салатов на Новый год без майонеза. Кроме этого, "Сегодня" писали, как приготовить оливье по рецепту Юлии Высоцкой.

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Источник: Сегодня
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