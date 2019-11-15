Новогодние блюда 2020: рецепт салата "Мышки в сыре"

Салат на Новый год "Мышиный рай"

Салат в виде Крысы на Новый год 2020 Фото: Depositphotos

Новый год 2020 – это год Белой Металлической Крысы по китайскому календарю. Если вы хотите задобрить символ наступающего года, приготовьте тематический салат со съедобными украшениями в виде маленьких мышек или крыс.

Смотрите видео, как оригинально украсить классические новогодние салаты:

Вы можете менять ингредиенты на свой вкус, ведь главное в этом блюде – декор. Дети будут в восторге от такого новогоднего угощения.

Салат на Новый год "Мышиный рай"

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

5 куриных яиц

4 перепелиных яйца

200 г сыра Маасдам

3 шт. куриного филе

3 зубчик чеснока

5 колец ананаса

200 г майонеза

Способ приготовления:

Куриное филе отварить в подсоленной воде до готовности. Остудить и порезать мелкими кубиками. Отварить куриные и перепелиные яйца. Перепелиные оставить для украшения. У куриных отделить белок от желтка и натереть на терке в отдельные миски. Белок на крупной терке, желток на мелкой. У сыра отрезать несколько тонких пластиков для украшения, остальной натереть на мелкой терке. Ананасы порезать кусочками.

Как собрать новогодний салат

На блюде выложить слоями все ингредиенты входящие в состав. Каждый слой промазать майонезом. Слои должны быть следующими:

Куриное филе + майонез

Ананасы

Белок + майонез

Немного желтка + майонез. Оставьте часть желтка на посыпку сверху.

Сыр + майонез + чеснок, пропущенный через пресс

Повторить еще раз слои. На верхний слой сыра не выдавливать чеснок, он идет только на средний слой. Украсить верх желтком, пластиками сыра и мышатами.

Как сделать мышек (крыс) для украшения салата

Мышат делать очень просто. Сверху яйца сделать два надреза для ушек из сыра, которые можно вырезать формочкой для печенья. Глазки из черного перца горошком и носик – горошина горчицы. Хвостик из сыра. Чтобы сделать не целый кусок сыра, нужно заранее поставить на блюдо угол из картона или ватмана и закрепить его.

Напомним, ранее мы рассказывали, что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Крысы. "Сегодня" также делились советами, как встречать Новый год 2020.

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