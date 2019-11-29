Новогодние блюда 2020: ТОП-5 рецептов из рыбы на праздничный стол
Новогодние рецепты из рыбы
Новый год 2020 пройдет под знаком Белой Металлической Крысы. На этот праздник стоит приготовить что-нибудь новое и необычное. Например, нежную и ароматную рыбу.
Смотрите видео, как сервировать стол на Новый год:
Предлагаем интересную подборку горячих рыбных блюд, которые украсят ваш праздничный стол на Новый год 2020.
Сибас в соляной шубе от Даши Малаховой
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 1 выпотрошенный сибас с чешуей
- 1 кг соли
- 1 лимон
- Укроп
- Тимьян
- Базилик
- Розмарин
- Перец
Способ приготовления:
- Рыбу подсушить кухонным полотенцем. Поперчить, сбрызнуть соком лимона.
- Плотно зафаршировать травами и кусочками лимона.
- Выстелить дно противня бумагой для выпекания.
- Насыпать слой соли, выложить на нее рыбу и сверху засыпать оставшейся солью. Хорошо сбрызнуть водой.
- Запекать в духовке 15-20 минут при температуре 175 ºС.
Шашлычки из рыбы с картофелем от Джейми Оливера
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 500 г филе трески без костей и кожи, нарезанного кубиками 2.5 см
- 225 г молодого отварного картофеля, нарезанного
- 2.5 см измельченного корня имбиря
- Сок и цедра 1 лимона
- 1 ч.л. куркумы
- 2 дольки очищенного чеснока
- 2 сушеных перца чили, разломанных
- Горсть свежей мяты
- 4 ст.л. натурального йогурта
Способ приготовления:
- Положить все ингредиенты для маринада, кроме йогурта, в кухонный комбайн. Взбить до получения однородной массы. Добавить йогурт.
- Нанизать кусочки рыбы и картофеля на 6-8 деревянных шпажек или на веточки розмарина, очищенные от листьев.
- Полить маринадом и запекать на гриле по 2 минуты с каждой стороны. Не пересушить. Шашлычки также можно приготовить на сковороде.
- Переложить на тарелку и сразу же подавать.
Рыбные стейки в медово-горчичном соусе
Время приготовления:
- 1 час 15 минут
Ингредиенты:
- 4 стейка красной рыбы (семги, лосося)
- 2 ст.л. горчицы
- 1 ст.л. меда
- 1 ст.л. лимонного сока
- 3 зубчика чеснока
- Соль
- Перец молотый черный
Способ приготовления:
- Сделать маринад. Смешать горчицу, мед и лимонный сок. Выдавить чеснок, добавить соль и черный перец по вкусу. Тщательно перемешать до получения однородной массы.
- Рыбные стейки помыть и обсушить. Обмазать рыбу маринадом со всех сторон, оставить на полчаса.
- Выложить рыбу на застеленный фольгой противень и отправить в разогретую до 180 С духовку на 25-30 минут. Если в духовке есть функция гриль, последние 5 минут рыбу можно запекать под ним.
- На гарнир к рыбным стейкам можно подать салат, жареный картофель, а также отварную цветную капусту, брокколи или рис.
Хек с сырным соусом
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- Филе хека – 3 шт.
- Сыр маскарпоне – 3 ст.л.
- Сыр горгонзола дольче – 2 ст. л.
- Сливки или молоко – 3 ст.л.
- Мука для присыпки – 2 ст. л
- Смесь итальянский трав – 1 ч.л.
- Соль, перец – по вкусу
- Оливковое масло – 2 ст.л.
Способ приготовления:
- Филе хека промываем под проточной водой, обсушиваем бумажным полотенцем. При необходимости размораживаем в холодильнике.
- Присыпаем филе мукой и обжариваем на предварительно разогретой сковороде с оливковым маслом с двух сторон до золотистого цвета.
- В сотейнике разогреваем сливки или молоко, доводим до кипения, добавляем маскарпоне и горгонзолу, соль, перец, итальянские травы и томим все на слабом огне, пока сыр не растворится и соус не станет однородным. Доводим соус до кипения.
- Филе хека выкладываем на теплую тарелку, поливаем сверху соусом из маскарпоне с горгонзолой.
Запеченная дорада по-средиземноморски
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- Дорада – 2 тушки
- Филе анчоусов – 6 шт.
- Смесь оливок и маслин – 12 шт.
- Помидоры черри – 12 шт.
- Лимон – 1 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Тимьян – 4 стебля
- Вино белое – 4 ст.л.
- Сливочное масло
Способ приготовления:
- Рыбу очистите, выпотрошите, промойте и натрите солью и перцем.
- Разогрейте духовку до 200 С.
- Большой прямоугольный лист фольги сложите в два слоя и выложите на стол. В центр положите кусочек сливочного масла и 1-2 филе анчоусов, сверху поместите дораду и приподнимите края фольги.
- Лимон и лук нарежьте тонкими кружочками и выложите на рыбу.
- Разложите вокруг оливки и помидоры черри, добавьте веточку тимьяна и по 1 ст. л. вина к каждой порции. Заверните фольгу в плотный конверт и выложите на противень. Готовьте 25-30 минут.
- Конверт с рыбой выложите на блюдо, вскройте ножницами прямо на столе.
- Подавайте с зеленью, ломтиками лимона и соусом тартар.
Напомним, ранее мы писали, как пожарить рыбу в ореховой панировке. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить жареную форель с зеленым салатом.
Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд
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