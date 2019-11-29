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Новогодние блюда 2020: ТОП-5 рецептов из рыбы на праздничный стол

Новогодние рецепты из рыбы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:00
Новогодние блюда из рыбы
Новогодние блюда из рыбы
Фото: Depositphotos

Новый год 2020 пройдет под знаком Белой Металлической Крысы. На этот праздник стоит приготовить что-нибудь новое и необычное. Например, нежную и ароматную рыбу.

Смотрите видео, как сервировать стол на Новый год:

Предлагаем интересную подборку горячих рыбных блюд, которые украсят ваш праздничный стол на Новый год 2020.

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Сибас в соляной шубе от Даши Малаховой

Рыба в соли в духовке
Рыба в соли в духовке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 1 выпотрошенный сибас с чешуей
  • 1 кг соли
  • 1 лимон
  • Укроп
  • Тимьян
  • Базилик
  • Розмарин
  • Перец

Способ приготовления:

  1. Рыбу подсушить кухонным полотенцем. Поперчить, сбрызнуть соком лимона.
  2. Плотно зафаршировать травами и кусочками лимона.
  3. Выстелить дно противня бумагой для выпекания.
  4. Насыпать слой соли, выложить на нее рыбу и сверху засыпать оставшейся солью. Хорошо сбрызнуть водой.
  5. Запекать в духовке 15-20 минут при температуре 175 ºС.

Шашлычки из рыбы с картофелем от Джейми Оливера

Шашлычки из трески от Джейми Оливера
Шашлычки из трески от Джейми Оливера
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 500 г филе трески без костей и кожи, нарезанного кубиками 2.5 см
  • 225 г молодого отварного картофеля, нарезанного
  • 2.5 см измельченного корня имбиря
  • Сок и цедра 1 лимона
  • 1 ч.л. куркумы
  • 2 дольки очищенного чеснока
  • 2 сушеных перца чили, разломанных
  • Горсть свежей мяты
  • 4 ст.л. натурального йогурта

Способ приготовления:

  1. Положить все ингредиенты для маринада, кроме йогурта, в кухонный комбайн. Взбить до получения однородной массы. Добавить йогурт.
  2. Нанизать кусочки рыбы и картофеля на 6-8 деревянных шпажек или на веточки розмарина, очищенные от листьев.
  3. Полить маринадом и запекать на гриле по 2 минуты с каждой стороны. Не пересушить. Шашлычки также можно приготовить на сковороде.
  4. Переложить на тарелку и сразу же подавать.

Рыбные стейки в медово-горчичном соусе

Стейк из красной рыбы в духовке
Стейк из красной рыбы в духовке
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 1 час 15 минут

Ингредиенты:

  • 4 стейка красной рыбы (семги, лосося)
  • 2 ст.л. горчицы
  • 1 ст.л. меда
  • 1 ст.л. лимонного сока
  • 3 зубчика чеснока
  • Соль
  • Перец молотый черный

Способ приготовления:

  1. Сделать маринад. Смешать горчицу, мед и лимонный сок. Выдавить чеснок, добавить соль и черный перец по вкусу. Тщательно перемешать до получения однородной массы.
  2. Рыбные стейки помыть и обсушить. Обмазать рыбу маринадом со всех сторон, оставить на полчаса.
  3. Выложить рыбу на застеленный фольгой противень и отправить в разогретую до 180 С духовку на 25-30 минут. Если в духовке есть функция гриль, последние 5 минут рыбу можно запекать под ним.
  4. На гарнир к рыбным стейкам можно подать салат, жареный картофель, а также отварную цветную капусту, брокколи или рис.

Хек с сырным соусом

Хек с сырным соусом
Хек с сырным соусом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • Филе хека – 3 шт.
  • Сыр маскарпоне – 3 ст.л.
  • Сыр горгонзола дольче – 2 ст. л.
  • Сливки или молоко – 3 ст.л.
  • Мука для присыпки – 2 ст. л
  • Смесь итальянский трав – 1 ч.л.
  • Соль, перец – по вкусу
  • Оливковое масло – 2 ст.л.

Способ приготовления:

  1. Филе хека промываем под проточной водой, обсушиваем бумажным полотенцем. При необходимости размораживаем в холодильнике.
  2. Присыпаем филе мукой и обжариваем на предварительно разогретой сковороде с оливковым маслом с двух сторон до золотистого цвета.
  3. В сотейнике разогреваем сливки или молоко, доводим до кипения, добавляем маскарпоне и горгонзолу, соль, перец, итальянские травы и томим все на слабом огне, пока сыр не растворится и соус не станет однородным. Доводим соус до кипения.
  4. Филе хека выкладываем на теплую тарелку, поливаем сверху соусом из маскарпоне с горгонзолой.

Запеченная дорада по-средиземноморски

Дораду можно запечь с овощами
Дораду можно запечь с овощами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • Дорада – 2 тушки
  • Филе анчоусов – 6 шт.
  • Смесь оливок и маслин – 12 шт.
  • Помидоры черри – 12 шт.
  • Лимон – 1 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Тимьян – 4 стебля
  • Вино белое – 4 ст.л.
  • Сливочное масло

Способ приготовления:

  1. Рыбу очистите, выпотрошите, промойте и натрите солью и перцем.
  2. Разогрейте духовку до 200 С.
  3. Большой прямоугольный лист фольги сложите в два слоя и выложите на стол. В центр положите кусочек сливочного масла и 1-2 филе анчоусов, сверху поместите дораду и приподнимите края фольги.
  4. Лимон и лук нарежьте тонкими кружочками и выложите на рыбу.
  5. Разложите вокруг оливки и помидоры черри, добавьте веточку тимьяна и по 1 ст. л. вина к каждой порции. Заверните фольгу в плотный конверт и выложите на противень. Готовьте 25-30 минут.
  6. Конверт с рыбой выложите на блюдо, вскройте ножницами прямо на столе.
  7. Подавайте с зеленью, ломтиками лимона и соусом тартар.

Напомним, ранее мы писали, как пожарить рыбу в ореховой панировке. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить жареную форель с зеленым салатом.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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Источник: Сегодня
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