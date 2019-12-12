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Новогодний десерт: персиковое желе со взбитыми сливками

Вкусный и несложный в приготовлении праздничный десерт

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:01
Персиковый десерт на Новый год
Персиковый десерт на Новый год
Фото: Depositphotos

Фруктовое желе с кусочками персиков и домашним сливочным кремом станет великолепным украшением праздничного стола на Новый год и Рождество.

Смотрите видео, как сервировать стол на Новый год:

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Персиковый десерт со взбитыми сливками

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Калорийность:

  • 116 ккал на 100 г

Ингредиенты на 8 порций:

Для желе:

  • Консервированные персики – 480 мл
  • Персиковый сок
  • 1 упаковка порошкового персикового желе

Для крема:

  • Сливки 35% – 200 мл
  • Сметана – 200 мл
  • Сахар – 3 ст.л.
  • 1 пакетик загустителя для сливок

Способ приготовления:

  1. Консервированные персики извлечь из сиропа и нарезать мелкими кубиками, поместить на дно стаканчиков.
  2. Приготовить желе. Оставшийся от персиков сироп смешать с персиковым соком (должно получится 300 мл). Прогреть и добавить порошковое персиковое желе (стандартная упаковка, рассчитанная на 300 мл жидкости). Хорошо перемешать, залить персики и поставить в холодильник, чтобы желе застыло.
  3. Для крема смешать сливки, сметану, сахар и загуститель для сливок. Взбить.
  4. Выложить крем поверх желе. Охладить перед подачей.

Как подавать десерт

По желанию украсить десерт кусочками персиков, тертым шоколадом, орехами, гранолой или безе.

Напомним, ранее мы рассказывали, как сделать желе "Битое стекло". "Сегодня" также делились рецептом молочного желе.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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Источник: Сегодня
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