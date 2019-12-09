Новогодний салат с сельдью: рецепт от Юлии Высоцкой
Рецепт салата из сельди и перепелиных яиц
Селедка под шубой – классический салат на Новый год. Но с сельдью можно приготовить не только это блюдо.
Смотрите видео, как приготовить сельдь по-шведски:
Предлагаем необычный салат из сельди с перепелиными яйцами, зеленью и пармезаном от Юлии Высоцкой.
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"Самая вкусная селедка – в Амстердаме, оттуда и рецепт", – говорит она.
Салат с сельдью на Новый год
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 428 ккал на порцию
Ингредиенты на 4 порции:
Для заправки:
- Половина лимона
- 4 ст. л. подсолнечного масла
- 1 щепотка молотого черного перца
- 1 щепотка морской соли
Для салата:
- 1 большая жирная сельдь
- 10 перепелиных яиц
- 1 пучок листового салата
- 1 пучок зеленого лука
- 50 г пармезана
Способ приготовления:
- Перепелиные яйца сварить вкрутую, залить холодной водой, а затем аккуратно очистить от скорлупы и разрезать пополам.
- Сельдь почистить и нарезать небольшими кусочками.
- Салат и зеленый лук порезать мелко.
- Сыр натереть на терке.
- Выложить салат на большую тарелку, сверху разложить половинки яиц и кусочки сельди. Посыпать зеленым луком и натертым сыром.
- Из половинки лимона выжать сок.
- Приготовить заправку, смешав подсолнечное масло с лимонным соком, солью и перцем.
- Полить салат заправкой, перемешивать не нужно.
Полезный совет
Вместо перепелиных яиц можно взять куриные, а вместо зеленого лука – шнитт-лук.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить салат "Подсолнух" на Новый год. "Сегодня" также делились рецептами салата "Грибная поляна".
Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд
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