Новогодний салат с сельдью: рецепт от Юлии Высоцкой

Рецепт салата из сельди и перепелиных яиц

Салат с селедкой на Новый год Фото: Depositphotos

Селедка под шубой – классический салат на Новый год. Но с сельдью можно приготовить не только это блюдо.

Смотрите видео, как приготовить сельдь по-шведски:

Предлагаем необычный салат из сельди с перепелиными яйцами, зеленью и пармезаном от Юлии Высоцкой.

"Самая вкусная селедка – в Амстердаме, оттуда и рецепт", – говорит она.

Салат с сельдью на Новый год

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

428 ккал на порцию

Ингредиенты на 4 порции:

Для заправки:

Половина лимона

4 ст. л. подсолнечного масла

1 щепотка молотого черного перца

1 щепотка морской соли

Для салата:

1 большая жирная сельдь

10 перепелиных яиц

1 пучок листового салата

1 пучок зеленого лука

50 г пармезана

Способ приготовления:

Перепелиные яйца сварить вкрутую, залить холодной водой, а затем аккуратно очистить от скорлупы и разрезать пополам. Сельдь почистить и нарезать небольшими кусочками. Салат и зеленый лук порезать мелко. Сыр натереть на терке. Выложить салат на большую тарелку, сверху разложить половинки яиц и кусочки сельди. Посыпать зеленым луком и натертым сыром. Из половинки лимона выжать сок. Приготовить заправку, смешав подсолнечное масло с лимонным соком, солью и перцем. Полить салат заправкой, перемешивать не нужно.

Полезный совет

Вместо перепелиных яиц можно взять куриные, а вместо зеленого лука – шнитт-лук.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить салат "Подсолнух" на Новый год. "Сегодня" также делились рецептами салата "Грибная поляна".

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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