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Новогодний салат с сельдью: рецепт от Юлии Высоцкой

Рецепт салата из сельди и перепелиных яиц

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:02
Салат с селедкой на Новый год
Салат с селедкой на Новый год
Фото: Depositphotos

Селедка под шубой – классический салат на Новый год. Но с сельдью можно приготовить не только это блюдо.

Смотрите видео, как приготовить сельдь по-шведски:

Предлагаем необычный салат из сельди с перепелиными яйцами, зеленью и пармезаном от Юлии Высоцкой.

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"Самая вкусная селедка – в Амстердаме, оттуда и рецепт", – говорит она.

Салат с сельдью на Новый год

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 428 ккал на порцию

Ингредиенты на 4 порции:

Для заправки:

  • Половина лимона
  • 4 ст. л. подсолнечного масла
  • 1 щепотка молотого черного перца
  • 1 щепотка морской соли

Для салата:

  • 1 большая жирная сельдь
  • 10 перепелиных яиц
  • 1 пучок листового салата
  • 1 пучок зеленого лука
  • 50 г пармезана

Способ приготовления:

  1. Перепелиные яйца сварить вкрутую, залить холодной водой, а затем аккуратно очистить от скорлупы и разрезать пополам.
  2. Сельдь почистить и нарезать небольшими кусочками.
  3. Салат и зеленый лук порезать мелко.
  4. Сыр натереть на терке.
  5. Выложить салат на большую тарелку, сверху разложить половинки яиц и кусочки сельди. Посыпать зеленым луком и натертым сыром.
  6. Из половинки лимона выжать сок.
  7. Приготовить заправку, смешав подсолнечное масло с лимонным соком, солью и перцем.
  8. Полить салат заправкой, перемешивать не нужно.

Полезный совет

Вместо перепелиных яиц можно взять куриные, а вместо зеленого лука – шнитт-лук.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить салат "Подсолнух" на Новый год. "Сегодня" также делились рецептами салата "Грибная поляна".

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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Источник: Сегодня
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