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Куда сходить за едой и атмосферой в Киеве: 8 новых заведений

Сегодня, 18:08

Китайская, индийская или украинская кухня в стиле модерн. В подборке – 8 гастрозаведений столицы

Экватор осени – прекрасная пора. Ну а когда на улице погода не очень, то посидеть с комфортом и поесть с удовольствием – чего уж скрывать – дело приятное. Собрали 8 оригинальных кафе и ресторанов, где предлагают "удобную еду" от Димы Борисова, более 15 позиций карри и кухню в стиле необистро из украинских фермерских продуктов. Итак, что и где важно не пропустить и распробовать этой осенью.

Барсук

Фото: Барсук, Іnstagram/barsukofficial

На Левом берегу Киева открылось заведение "семьи" Димы Борисова. Это демократичный гастро-ресторан с "удобной кухней". Удобно, потому что в меню представлены любимые всеми домашние блюда в европейских и украинских традициях. Плотно позавтракать в Барсуке можно в течение дня.

Что попробовать:

  • Крем-суп из тыквы с тигровыми креветками – 119 грн
  • Борщ со сметаной, хлебом, салом, чесноком и зеленью – 79 грн
  • Сырники со сметаной и ягодным соусом – 69 грн

Куда ехать: улица Княжий Затон, 14Б

Как работают: с 10:00 до 23:00 (в понедельник с 11:00), без выходных

Supra

Фото: Supra, Facebook/Supra Neo-bistro

Необистро в гостинице Bursa. Необистро – это когда скорость, демократичность цен и понятность еды. "Нео" – собственный почерк шеф-повара в каждом блюде. Гордятся в Supra тем, что находятся в тесном сотрудничестве с украинскими фермерами, виноделами и пекарями. А поэтому здесь всегда самые вкусные, самые свежие продукты. Обещают еду комфортную и понятную. Некоторые позиции в меню созданы так, чтобы гости могли делиться между собой блюдами и напитками.

Что попробовать:

  • Гречка с пармезаном – 95 грн
  • Тыквенный гратен, сальса верде – 95 грн
  • Подкопченная утка с пастернаком и инжиром – 235 грн

Куда ехать: улица Константиновская, 11

Как работают: с 7:00 до 23:00

Follower

Фото: Follower, Facebook/followerkyiv

Здесь любят вкусно угощать итальянской и американской едой, гордятся своим барным меню и авторскими коктейлями. В меню представлены классические блюда этих кухонь. А еще обожают книги, поэтому при желании уединится, поесть и почитать, а здесь есть зоны и для одинокого отдыха, смело идем сюда. Кстати, follower можно перевести как последователь. Вероятно, заглянув сюда даже ненадолго, вернуться захочется снова и снова – "гастрономическую философию" ресторана забыть сложно.

Что попробовать:

  • Куриный прозрачный бульон с мясными карамельками – 121 грн
  • Миланский шницель – 235 грн
  • Нью-Джерси кейк с клюквой – 165 грн

Куда ехать: улица Большая Васильковская, 24

Как работают: с 8:00 до 23:00

Nu Age

Фото: Nu Age, Іnstagram/nuage_rest

Здесь винтажно что касается интерьера. Собрана собственная коллекция декора и картин из разных стран мира. Nu Age позиционируют себя как заведение с комфортной едой, которая способствует воспоминаниям и ностальгии. Для особых целей – в ресторане есть отдельные пространства, если вдруг захочется с компанией посмотреть немое кино или послушать игру на фортепиано.

Что попробовать:

  • Грибной суп с лисичками, фрикадельками и домашней лапшой – 110 грн
  • Яйца пашот под голландским соусом с хлебов бриошь и салатом – 140 грн
  • Творожная запеканка с карамелизированными абрикосами – 135 грн

Куда ехать: улица Пушкинская, 11

Как работают: с 12:00 до 23:00

DRaw Cakes&Food

Фото: DRaw Cakes&Food, Іnstagram/drawcakes

Семейное raw-vegan (сыроедческое) кафе-кондитерская, то есть здесь не просто вкусно-сладко, но и полезно. Десерты готовят из свежих ягод, фруктов, сухофруктов семян, орехов. Остальные блюда готовятся исключительно из свежих продуктов. Под запретом в ингредиентах – сахар, мука, молоко, красители и консерванты.

Пришли с детьми – оставьте их в уютной, специально оборудованной комнате. Малышне там понравится, а вы чудесно отдохнете в компании с друзьями.

Что попробовать:

  • Мороженое манго-кокос – 45 грн
  • Кокосовый йогурт — 85 грн
  • Буррито с кешью-сыром — 155 грн

Куда ехать: улица Антоновича,19/21

Как работают: понедельник-четверг с 10:00 до 20:00, пятница-воскресенье с 10:00 до 21:30

Дядина квартира

Фото: Дядина квартира, Іnstagram/lyubimy_dyadya

Это ивент-площадка, которая находится на втором этаже кафе Любимый дядя. Приходите сюда – попадаете в квартиру. Гостиная, кухня, кабинет, прихожая. Все – как будто вы заехали в гости к любимому дяде. Он, как уверяют в заведении, очень любит вечеринки и пышные мероприятия, вкусно поесть и согреться бокалом качественного алкоголя.

Что попробовать:

  • Салат "Грецкий дядя" – 195 грн
  • Кебаб и теплые питы – 255 грн
  • Дядин любимый наполеон – 145 грн

Куда ехать: ул. Паньковская, 20

Как работают: с 9:00 до 23:00

Delhi Delhi

Фото: Delhi Delhi, Facebook/delhidelhikyiv

Здесь пахнет Индией, здесь можно попробовать Индию на вкус. В карри-баре Delhi Delhi предлагают 16 вариаций этого блюда. Остроты для еды добавляют по желанию, об этом нужно предупредить официанта. Тем более если с настоящим карри вы знакомитесь впервые. Время от времени здесь проводят мастер-классы по приготовлению традиционных блюд индийской кухни.

Что попробовать:

  • Хумус из бобов эдамаме – 120 грн
  • Салат с креветками чили – 275 грн
  • Карри "Раджма" (фасоль со специями в томатном соусе) – 140 грн

Куда ехать: улица Большая Васильковская, 34

Как работают: с 11:00 до 23:00

Расскажи мне про Китай

Фото: Расскажи мне про Китай, Іnstagram/rmpk.rest

Это городское кафе для тех, которые любят истории. Здесь рассказывают о культуре Китая через еду и людей. Все, чем гордятся Поднебесной в плане гастрономии, собрано здесь. Командуют процессом приготовления шефы из Китая, советуют выпить китайский чай – профессиональные титестеры. Что качается еды, то здесь можно оценить 5 видов супов, блюда из рыбы, мяса, курицы. Гости сами выбирают уровень остроты в каждой из представленных позиций.

Что попробовать:

  • Баклажаны в кисло-сладком соусе – 118 грн
  • Лапша жареная с курицей – 138 грн
  • Азиатский бисквит с вишнево-смородиновым соусом – 98 грн

Куда ехать: улица Большая Васильковская, 68

Как работают: с 11:00 до 23:00

Ну а если хочется провести вечер в домашней обстановке, обратите внимание на ТОП-5 рецептов в итальянском стиле. Самые полезный продукты для ужина ищите здесь.

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