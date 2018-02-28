Новый фуд-тренд: карамелизированный белый шоколад

В ноябре прошлого года Starbucks представил ассортимент праздничных напитков. Там, среди прочего, появился новый незнакомый Toasted White Chocolate Mocha (мокко с жареным белым шоколадом), который в меню описан как напиток с ароматом карамелизированного белого шоколада плюс эспрессо с молоком, пишет сайт NV.ua.

В том же месяце популярный производитель шоколада Hershey's запустил новейшее кондитерское изделие – шоколадную плитку Gold bar. За шесть месяцев до этого, бренд Cacao Barry выпустил Zephyr Caramel – белый шоколад с ароматом карамели.

Таким образом, золотой стал новым трендовым оттенком в кондитерских изделиях, а карамелизированный белый шоколад набирает все большую популярность среди производителей и заведений.

При этом более глубокий, приятный аромат, который дает карамелизованный белый шоколад, это не секрет среди шеф-поваров, которые уже более десяти лет используют его в десертах.

"Многим поварам не нравится белый шоколад, потому что он слишком сладкий, – говорит шеф-повар и совладелица B. Patisserie в Сан-Франциско Белинда Леонг. – Карамелизация дает дополнительный аромат. И все любят слово "карамелизированный" – это звучит сексуально".

Фото: Eater.com

До того, как карамельный белый шоколад был выпущен в тираж, шеф-повара готовили его вручную, просто помещая его в духовку. Измельченный белый шоколад помещали на противень или в жаростойкую миску и выпекали при относительно низкой температуре – где-то между 95 и 135 градусами. Смесь часто перемешивали, чтобы способствовать поджариванию, и через 30-60 минут она становилась глубокого золотисто-коричневого цвета, становясь похожей больше на латиноамериканский десерт дульсе-де-лече, чем на белый шоколад.

Полученный продукт очень универсален. По словам шеф-повара Дэвида Коллиера, его можно использовать при приготовлении ганаша и мусса, заварного крема и панна котты.

Обычная обжарки дала белому шоколаду новую жизнь. "Белый шоколад уже много лет имеет плохую репутацию, – говорит эксперт по шоколаду Меган Гиллер. - Хотя это шоколад, многие не считают его "настоящим" шоколадом".

"Белый шоколад носил стигму", – говорит Коллиер. В последние годы черный шоколад все чаще стали воспринимать "здоровой пищей" – и чем выше процент какао, тем лучше. А сладкий белый шоколад – просто нездоровым продуктом.

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Сейчас белый шоколад восстанавливает утраченные позиции. По словам креативного директора Института кулинарного образования Майкла Лайскониса, карамелизированный шоколад готовится в результате того же химического процесса, который дает карамелизованному луку, острому стейку и хлебный корке их глубокий, сложный аромат.

"Если вы посмотрите на состав белого шоколада, это масло какао, сахар и сухое молоко. То, что происходит при длительном нагревании – не сверхвысокой температуре, а длительной теплоте – заключается в том, что белки и лактоза в сухом молоке становятся коричневыми и создают ароматические соединения, которых раньше не было".

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