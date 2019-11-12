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Новый год 2020: что должно быть на праздничном столе в год Крысы

Как накрыть праздничный стол, чтобы привлечь удачу в наступающем году Крысы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:03
Новогоднее меню 2020
Новогоднее меню 2020
Фото: freepik.com

Новый год 2020 – это год Белой Металлической Крысы по китайскому календарю. Знак Крысы в ​​китайской астрологии связан с древней культурой Китая и Индии. В отличие от западной культуры, крыса здесь – очень уважаемое животное.

Смотрите видео, где украинцы планируют встретить Новый год 2020:

Люди, рожденные под этим знаком, считаются благородными, умными и изобретательными. Крысы любят роскошь и изысканность. Они могут быть ревнивыми, но при этом им очень везет в любовных делах.

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Чтобы задобрить символ наступающего года, необходимо подобрать соответствующую одежду, украшения для дома и сервировку стола. Астрологи уверяют, что такую внимательность и уважение Хозяйка года обязательно заметит, оценит и одарит своей благосклонностью, увеличивая шансы на чудесное воплощение наших желаний и целей.

Что приготовить на Новый год 2020

Новогодние блюда 2020
Новогодние блюда 2020
Фото: Depositphotos

Крыса – существо всеядное, прожорливое и запасливое. Так что обилие новогодних блюд в меню ей точно понравится. Это могут быть холодные закуски и салаты, горячие блюда из мяса, птицы, рыбы, разные напитки и десерты. Кстати, несмотря на то что Крыса любит вкусно и сытно поесть, не обязательно загружать стол деликатесами, требующими навыков профессионального шеф-повара.

На столе обязательно должно быть мясо, и подавать его нужно в виде порционных кусочков. При этом нельзя подавать говядину: она имеет отношение к знаку Быка – а он является тайным другом Крысы. Это может оскорбить зверька. Лучше побаловать себя бараниной, свининой или блюдами из птицы.

Подайте на Новый год 2020 сырную тарелку
Подайте на Новый год 2020 сырную тарелку
Фото: Depositphotos

2020-й – это еще и год Луны, поэтому приветствуются все блюда белого цвета: сыры, молочные соусы, йогурты и мороженое.

Не забывайте и о салатах. Это "фишка" и обязательный атрибут Нового года. Помимо классических вариантов с майонезом поставьте на стол легкие овощные салаты с большим количеством зелени. Подавать их следует в небольших мисочках: Крыса привыкла есть по чуть-чуть.

На столе должны быть мандарины и сладости
На столе должны быть мандарины и сладости
Фото: Depositphotos

Постарайтесь, чтобы на праздничном столе было много домашних конфет. В Китае они символизируют семейное счастье и крепкие родственные отношения. Привычные у нас апельсины, мандарины или персики в Поднебесной считаются съедобным воплощением богатства – золотых монет.

Приготовьте вкусные домашние коктейли
Приготовьте вкусные домашние коктейли
Фото: Depositphotos

Что касается напитков, нужно помнить, что Крыса "недолюбливает" крепкий алкоголь, поэтому имеет смысл в этот праздник воздержаться от его употребления. Лучше отдать предпочтение легким винам, шампанскому и оригинальным домашним коктейлям. Также можно приготовить глинтвейн, пунш или грог с добавлением ягод и фруктов.

И главное: не бойтесь экспериментировать, не останавливайте свой выбор на классических рецептах. Если в ваших блюдах главным ингредиентом станет фантазия, они обязательно понравятся Хозяйке 2020 года.

Как украсить новогодний стол 2020

Украсьте стол в серебристых оттенках
Украсьте стол в серебристых оттенках
Фото: Depositphotos

В этом году главное – мысли, с которыми вы готовите. Они должны быть чистыми, без агрессии и эгоизма. А еще – цвет, который любит Крыса. Скатерть и посуду выбирайте не яркую, а однотонную: белую, серую, серебристую и черную. Что касается наряда, астрологи рекомендует выбирать одежду цвета "металлик". Ваш праздничный образ на Новый год вполне может быть и пепельным, жемчужным или дымчатым.

По традиции, чтобы задобрить символ наступающего года, подготовьте для него особое лакомство. Поставьте на стол тарелочку с крупами, овощами, фруктами и зеленью.

Напомним, ранее мы делились рецептами вкусных десертов на Новый год.

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Источник: Сегодня
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