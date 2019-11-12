Новый год 2020: что должно быть на праздничном столе в год Крысы

Как накрыть праздничный стол, чтобы привлечь удачу в наступающем году Крысы

Новогоднее меню 2020 Фото: freepik.com

Новый год 2020 – это год Белой Металлической Крысы по китайскому календарю. Знак Крысы в ​​китайской астрологии связан с древней культурой Китая и Индии. В отличие от западной культуры, крыса здесь – очень уважаемое животное.

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Люди, рожденные под этим знаком, считаются благородными, умными и изобретательными. Крысы любят роскошь и изысканность. Они могут быть ревнивыми, но при этом им очень везет в любовных делах.

Чтобы задобрить символ наступающего года, необходимо подобрать соответствующую одежду, украшения для дома и сервировку стола. Астрологи уверяют, что такую внимательность и уважение Хозяйка года обязательно заметит, оценит и одарит своей благосклонностью, увеличивая шансы на чудесное воплощение наших желаний и целей.

Что приготовить на Новый год 2020

Новогодние блюда 2020 Фото: Depositphotos

Крыса – существо всеядное, прожорливое и запасливое. Так что обилие новогодних блюд в меню ей точно понравится. Это могут быть холодные закуски и салаты, горячие блюда из мяса, птицы, рыбы, разные напитки и десерты. Кстати, несмотря на то что Крыса любит вкусно и сытно поесть, не обязательно загружать стол деликатесами, требующими навыков профессионального шеф-повара.

На столе обязательно должно быть мясо, и подавать его нужно в виде порционных кусочков. При этом нельзя подавать говядину: она имеет отношение к знаку Быка – а он является тайным другом Крысы. Это может оскорбить зверька. Лучше побаловать себя бараниной, свининой или блюдами из птицы.

Подайте на Новый год 2020 сырную тарелку Фото: Depositphotos

2020-й – это еще и год Луны, поэтому приветствуются все блюда белого цвета: сыры, молочные соусы, йогурты и мороженое.

Не забывайте и о салатах. Это "фишка" и обязательный атрибут Нового года. Помимо классических вариантов с майонезом поставьте на стол легкие овощные салаты с большим количеством зелени. Подавать их следует в небольших мисочках: Крыса привыкла есть по чуть-чуть.

На столе должны быть мандарины и сладости Фото: Depositphotos

Постарайтесь, чтобы на праздничном столе было много домашних конфет. В Китае они символизируют семейное счастье и крепкие родственные отношения. Привычные у нас апельсины, мандарины или персики в Поднебесной считаются съедобным воплощением богатства – золотых монет.

Приготовьте вкусные домашние коктейли Фото: Depositphotos

Что касается напитков, нужно помнить, что Крыса "недолюбливает" крепкий алкоголь, поэтому имеет смысл в этот праздник воздержаться от его употребления. Лучше отдать предпочтение легким винам, шампанскому и оригинальным домашним коктейлям. Также можно приготовить глинтвейн, пунш или грог с добавлением ягод и фруктов.

И главное: не бойтесь экспериментировать, не останавливайте свой выбор на классических рецептах. Если в ваших блюдах главным ингредиентом станет фантазия, они обязательно понравятся Хозяйке 2020 года.

Как украсить новогодний стол 2020

Украсьте стол в серебристых оттенках Фото: Depositphotos

В этом году главное – мысли, с которыми вы готовите. Они должны быть чистыми, без агрессии и эгоизма. А еще – цвет, который любит Крыса. Скатерть и посуду выбирайте не яркую, а однотонную: белую, серую, серебристую и черную. Что касается наряда, астрологи рекомендует выбирать одежду цвета "металлик". Ваш праздничный образ на Новый год вполне может быть и пепельным, жемчужным или дымчатым.

По традиции, чтобы задобрить символ наступающего года, подготовьте для него особое лакомство. Поставьте на стол тарелочку с крупами, овощами, фруктами и зеленью.

Напомним, ранее мы делились рецептами вкусных десертов на Новый год.

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